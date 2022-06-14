Петербург отправляет в Мариуполь автобусы и подумывает о трамвае

10 автобусов выехали из Петербурга в Мариуполь накануне. Еще столько же отправятся через неделю.
Как рассказал губернатор Александр Беглов 14 июня на заседании рабочей группы по взаимодействию между городами, Смольный также рассматривает вопрос о запуске трамвая на территории Мариуполя. При этом, по его словам, 70 единиц различной техники уже отправлены из Петербурга для восстановления кварталов, пострадавших в ходе боевых действий.
«Фонтанка» рассказывала о том, как Петербург собирается помогать Мариуполю, конкретный список задач обрисовал мэр этого города Константин Иващенко. Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что туда могут отправить автобусы, которые высвобождаются в ходе транспортной реформы.