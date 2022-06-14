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    Боевые действия на Украине

    Петербург отправляет в Мариуполь автобусы и подумывает о трамвае

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    10 автобусов выехали из Петербурга в Мариуполь накануне. Еще столько же отправятся через неделю.

    Как рассказал губернатор Александр Беглов 14 июня на заседании рабочей группы по взаимодействию между городами, Смольный также рассматривает вопрос о запуске трамвая на территории Мариуполя. При этом, по его словам, 70 единиц различной техники уже отправлены из Петербурга для восстановления кварталов, пострадавших в ходе боевых действий.

    «Фонтанка» рассказывала о том, как Петербург собирается помогать Мариуполю, конкретный список задач обрисовал мэр этого города Константин Иващенко. Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что туда могут отправить автобусы, которые высвобождаются в ходе транспортной реформы.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города.

    Северная столица обязалась помочь городу. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ.

    6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

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