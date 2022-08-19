Шесть петербургских трамваев транзитом через Ленобласть увезут в ДНР

Петербургский «Горэлектротранс» намерен передать Ленобласти шесть трамваев модели КТМ. Соседний регион, в свою очередь, передаст их в Донецкую народную республику.
По данным «Фонтанки», вагоны производства Усть-Катавского вагоностроительного завода отправят в Енакиево. Формально это сделает Ленинградская область, потому что именно она взяла шефство над этим городом в ДНР, который нуждается в восстановлении. В числе этих трамваев есть и двусторонние — у которых двери по обоим бортам.
На профильных форумах называют и конкретные бортовые номера вагонов. Судя по ним, большая часть трамваев — из третьего парка, сами они 2016 и 2017 года выпуска.