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    «Мужчин на улице практически нет». Губернатор Ленобласти посетил подшефный город в ДНР

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    3 комментария

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл в город Енакиево Донецкой народной республики. Об этом 11 июня сообщил портал 47news.

    Вместе с главой администрации Енакиево Романом Храменковым Дрозденко провел инспекцию города, который является подшефным для Ленобласти. Глава области отметил, что в городе «очень чистенько» и «мужчин практически на улице нет». Также чиновник констатировал, что для восстановления города потребуются «серьезные инвестиции».

    Глава Ленобласти рассказал о планах помощи Енакиево. Помогать будут как бюджетные учреждения, так и частный бизнес.

    «Будем работать по нескольким направления. Первое, как уже сегодня, — через наши бюджетные учреждения, через государственные унитарные предприятия и через муниципальные предприятия. По второму направлению будем привлекать бизнес, определять фронт работ. Например, ремонт Дома культуры. Наши крупные компании областные будут заходить сюда и работать», — цитирует Александра Дрозденко портал 47news.

    Рабочие из Ленобласти будут приезжать в ДНР вахтами. Правда, общежитие для них пока в ненадлежащем состоянии — там нет воды и его надо «приводить в порядок».

    Губернатор планирует подписать соглашение о сотрудничестве с главой администрации Енакиево, передаст городу технику и гуманитарную помощь, собранную ленинградцами, а также посетит объекты, в восстановлении которых регион примет участие.

    Ранее «Фонтанка» писала, что для содержания и ремонта дорог в Енакиево Ленобласть предоставила около 10 единиц техники. По предварительным подсчетам, на восстановление дорожной инфраструктуры подшефного города понадобится около двух миллиардов рублей.

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    Комментарии (3)

    AndrewBarsik
    Про бюджет уже никто не вспоминает. Граждан налогоплательщиков приучают к мысли, что государство может тратить их деньги так, как ему взбредет в больную голову
    Дежурный по объединению
    Так все на вахту уехали. Потому и нет.
    фру
    Я как-будто марсианские хроники читаю перед тем, как отправиться на Марс.
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