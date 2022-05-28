Ленобласть отправила первых дорожников, которые помогут восстанавливать Енакиево

Спецтехника и дорожники из Ленобласти отправились в подшефный город Енакиево в Донбассе. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона.
«Когда слова совпадают с делами. Автопоезд спецтехники и первые бригады ленинградских дорожников сегодня отправились в город Енакиево (ДНР). Восстановление дорог – это уже про мирную и лучшую жизнь для всех, кто ждет Россию на Донбассе», – говорится в сообщении.
Для содержания и ремонта дорог в Енакиево Ленобласть предоставила около 10 единиц техники: самосвалы, тракторы, универсальные дорожные машины, которые могут чистить дороги круглый год, тягач, грузовой фургон и специальный подметально-уборочный прицеп. Как заявлял вице-губернатор по транспорту и ТЭК Ленобласти Сергей Харлашкин, региону понадобится около двух миллиардов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры подшефного города.
Ранее правительство РФ создало специальный штаб «по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса». Петербург будет курировать восстановление Октябрьского района Мариуполя — города станут побратимами. Если в вашей организации происходит сбор людей на отправку в Мариуполь, расскажите об этом «Фонтанке».