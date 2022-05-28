Ленобласть отправила первых дорожников, которые помогут восстанавливать Енакиево

Спецтехника и дорожники из Ленобласти отправились в подшефный город Енакиево в Донбассе. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона.



«Когда слова совпадают с делами. Автопоезд спецтехники и первые бригады ленинградских дорожников сегодня отправились в город Енакиево (ДНР). Восстановление дорог – это уже про мирную и лучшую жизнь для всех, кто ждет Россию на Донбассе», – говорится в сообщении.

