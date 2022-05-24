Восстановление дорог в Енакиево обойдется Ленобласти примерно в 2 млрд рублей

Ленобласть потратит около двух миллиардов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры города Енакиево в ДНР. Об этом 24 мая заявил вице-губернатор по транспорту и ТЭК Ленобласти Сергей Харлашкин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.



Енакиево достался 47-му региону в качестве подшефного города. Согласно договоренности, Ленобласть поможет ему с восстановлением дорог, которые, по данным местных властей, оказались разрушены примерно на 70%, кроме того, там разместят модульный асфальтный завод. Также в Енакиево поедут мусоровозы, экскаваторы, погрузчики, комбайны, машины для подметания и уборки улиц.

