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    Восстановление дорог в Енакиево обойдется Ленобласти примерно в 2 млрд рублей

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    Ленобласть потратит около двух миллиардов рублей на восстановление дорожной инфраструктуры города Енакиево в ДНР. Об этом 24 мая заявил вице-губернатор по транспорту и ТЭК Ленобласти Сергей Харлашкин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Енакиево достался 47-му региону в качестве подшефного города. Согласно договоренности, Ленобласть поможет ему с восстановлением дорог, которые, по данным местных властей, оказались разрушены примерно на 70%, кроме того, там разместят модульный асфальтный завод. Также в Енакиево поедут мусоровозы, экскаваторы, погрузчики, комбайны, машины для подметания и уборки улиц.

    «Ленобласть взяла шефство над городом в ДНР. На данной территории требуется восстановление автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса различного назначения. По предварительной оценке, на эти цели потребуется выделение средств в размере 2 миллиардов рублей», — цитирует Харлашкина издание 47news.

    Отмечается, что эту цифру он привел в пример, когда рассказывал о размере компенсации, которая требуется на переустройство сетей «ФСК ЕЭС» — она может достигать нескольких миллиардов рублей. «Это приводит к невозможности реализовать региональные объекты транспортной инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

    «Фонтанка» рассказывала, что Петербургу выпало помогать в восстановлении разрушенного Мариуполя, по словам губернатора Александра Беглова, между городами будут установлены побратимские связи. Подробнее об этом читайте здесь.

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