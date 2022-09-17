Памятник Александру Невскому открыли в Мариуполе. К нему приехал Беглов

В Мариуполе в честь Дня города открыли фонтан и памятник Александру Невскому. Об этом 17 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
В своем телеграм-канале он опубликовал фотографии постамента с табличкой и самой фигуры. В Смольном говорили, что установленный петербургскими специалистами памятник будет с художественной подсветкой.
Также в Мариуполе должны отстроить жилые здания, построить русский драматический театр, восстановить парк 50-летия Победы. «К началу отопительного сезона-2022–2023 планируется восстановить объекты жилой застройки. К концу I квартала 2023 года завершатся работы на объектах здравоохранения и здании пожарной части», — заявлял в конце августа Беглов.
1 сентября в Смольном отчитались, что Петербург ко Дню знаний отстроил в Мариуполе три школы и три детских садика. https://www.fontanka.ru/2022/09/01/71619461/