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    Петербург восстановил в Мариуполе три школы и три детских сада

    1948
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    Санкт-Петербург к 1 сентября восстановил в Мариуполе три школы и три детских садика. Об этом 1 сентября заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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    Об объемах проведенных работ Турчак рассказал на открытии мариупольской школы №65. Политик назвал это «свидетельством того, что мирная жизнь возвращается на Донецкую землю, и Мариуполь развивается».

    На открытие школы №65 приехал также глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, на фотографии с мероприятия присутствует вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

    Как уже несколько раз заявлял петербургский губернатор Александр Беглов, всего Петербург собирается восстановить в Мариуполе 29 объектов.

    Соглашение об установлении побратимских связей города подписали в июне. Как выглядел город на тот момент, показывал Следственный комитет России.

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