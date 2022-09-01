Петербург восстановил в Мариуполе три школы и три детских сада

Санкт-Петербург к 1 сентября восстановил в Мариуполе три школы и три детских садика. Об этом 1 сентября заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Об объемах проведенных работ Турчак рассказал на открытии мариупольской школы №65. Политик назвал это «свидетельством того, что мирная жизнь возвращается на Донецкую землю, и Мариуполь развивается».
На открытие школы №65 приехал также глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, на фотографии с мероприятия присутствует вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Как уже несколько раз заявлял петербургский губернатор Александр Беглов, всего Петербург собирается восстановить в Мариуполе 29 объектов.
Соглашение об установлении побратимских связей города подписали в июне. Как выглядел город на тот момент, показывал Следственный комитет России.