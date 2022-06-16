    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Смольном ответили, откуда будут брать деньги на восстановление Мариуполя

    3791
    13 комментариев

    В Смольном ответили на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского. В нем он спрашивал, где город возьмет деньги на восстановление разрушенного в ходе спецоперации Мариуполя. 16 июня он получил ответ, весьма размытый.

    «В Смольном явно долго думали, что ответить. И решили ответить, что направлять деньги в Мариуполь будут «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства». Но я как раз и просил сообщить — на каких законных основаниях собираются это делать? Какие это нормы? Конкретно, пожалуйста. Мне такие нормы неизвестны — позволяющие тратить деньги питерского бюджета на территории другой страны. Судя по всему, неизвестны и Смольному. Потому что их нет. Но признаваться в этом не хотят», — отметил Борис Вишневский.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    Джеко
    Хоть один порядочный остался, не иначе, иноагент. Проверить бы надо
    Nerevar
    Когда Мариуполь войдёт в состав России, тогда и можно будет его восстанавливать. А пока по сути Украину восстанавливают за деньги российских налогоплательщиков.
    VKuser678560
    попали, снова без метро...у меня друг, мент-пенсионер уже 10 лет ждет хоть какое-то жилье, до сих пор прописан при несуществующей общаге
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close