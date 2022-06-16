В Смольном ответили, откуда будут брать деньги на восстановление Мариуполя

В Смольном ответили на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского. В нем он спрашивал, где город возьмет деньги на восстановление разрушенного в ходе спецоперации Мариуполя. 16 июня он получил ответ, весьма размытый.
«В Смольном явно долго думали, что ответить. И решили ответить, что направлять деньги в Мариуполь будут «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства». Но я как раз и просил сообщить — на каких законных основаниях собираются это делать? Какие это нормы? Конкретно, пожалуйста. Мне такие нормы неизвестны — позволяющие тратить деньги питерского бюджета на территории другой страны. Судя по всему, неизвестны и Смольному. Потому что их нет. Но признаваться в этом не хотят», — отметил Борис Вишневский.