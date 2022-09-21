Деньги в Мариуполь идут из петербургского бюджета. Сколько — не говорят

В петербургский фонд «Победа», который финансирует гуманитарные программы в Мариуполе, идут в том числе и бюджетные средства. Ранее Смольный давал противоречивые комментарии на этот счет.



Вице-губернатор Алексей Корабельников 21 сентября подтвердил «Фонтанке» участие городского бюджета в наполнении бюджета. Конкретную сумму он не сообщил, назвав это закрытой информацией.



Не стал он уточнять и процедуру выделения средств. Накануне «строительный» вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что расходов на программы в Мариуполе нет в ведомственной структуре петербургского бюджета. Корабельников предложил не придираться к формулировкам.