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    Деньги в Мариуполь идут из петербургского бюджета. Сколько — не говорят

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    В петербургский фонд «Победа», который финансирует гуманитарные программы в Мариуполе, идут в том числе и бюджетные средства. Ранее Смольный давал противоречивые комментарии на этот счет.

    Вице-губернатор Алексей Корабельников 21 сентября подтвердил «Фонтанке» участие городского бюджета в наполнении бюджета. Конкретную сумму он не сообщил, назвав это закрытой информацией.

    Не стал он уточнять и процедуру выделения средств. Накануне «строительный» вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что расходов на программы в Мариуполе нет в ведомственной структуре петербургского бюджета. Корабельников предложил не придираться к формулировкам.

    Говоря о том, на что могут направляться средства резервного фонда, чиновник подчеркнул, что они идут на различные внеочередные цели. Размер резервного фонда на этот год в действующей версии бюджета – 27,5 млрд, в проекте на следующий год – 30 млрд.

    В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем и анонсировал помощь петербургских властей в восстановлении города. Всего, как отмечали в Смольном, в Мариуполь поедет около тысячи петербуржцев. В город уже прибыли специалисты, автобусы и строительная техника. К 1 сентября были восстановлены три детских сада и три школы.

    На выходных в честь Дня города в Мариуполе открыли фонтан и памятник Александру Невскому, в церемонии участвовал Александр Беглов.

    Еще весной было принято решение о том, что средства на восстановление будут собирать через фонд «Победа», Беглов говорил и об участии бюджета.

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