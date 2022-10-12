ЗакС попросит Беглова тратить средства резервного фонда на нужды мобилизованных

Законодательное собрание Петербурга обратится к губернатору Александру Беглову с просьбой обеспечить возможность задействовать средства резервного фонда города для закупки товаров на нужды мобилизованных. Соответствующий документ сразу в двух чтениях на заседании 12 октября принял парламент, передает корреспондент «Фонтанки».

Документ внесла на рассмотрение ЗакСа фракция «Единой России». Глава фракции Павел Крупник напомнил, что 3 октября правительство РФ разрешило исполнительным органам субъектов за счет средств региональных бюджетов осуществлять закупки товаров для нужд мобилизованных граждан.



Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов сослался на заявление Минобороны, что военнослужащие обеспечены всем необходимым. Крупник согласился, подтвердив, что «Минобороны всё в полном объеме предоставляется». «Есть вопросы, которые в наших реалиях... есть сверх того, что может предложить бюджет Минобороны... Это называется доппотребности», — добавил Крупник.

Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский напомнил коллегам, что расходы федерального бюджета на оборону составляют 3,3 трлн рублей, попросив уточнить, хватает или всё же не хватает этих денег на снаряжение военнослужащих. По словам Крупника, речь сейчас идет только о возможности использовать средства фонда для таких закупок.

