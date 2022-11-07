А вы думали, на мобилизованных. Комитет финансов объяснил увеличение резервного фонда Петербурга единым соцпособием

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вопрос подняли на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа. На нем обсуждались поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете города 2023 года, включая губернаторскую. Напомним, согласно ей резервный фонд правительства должен составить рекордные 50 млрд рублей .

Как подчеркнула Енилина, увеличение связано с решением ввести на федеральном уровне единое социальное пособие для семей с детьми. Оно объединит пять действующих льгот, финансирование будет идти из федерального и регионального бюджетов. Выплачиваться пособие будет по принципу единого окна из Пенсионного фонда, и пока неясно, какие средства город должен будет в фонд перечислить. Именно этим Енилина объяснила необходимость зарезервировать дополнительные миллиарды.



Напомним, ранее Смольный сообщал, что финансирует восстановление Мариуполя через фонд «Победа», однако не указывал бюджетную строчку, откуда выделяются средства. В октябре депутаты обратились к губернатору с просьбой направлять деньги резервного фонда на нужды мобилизованных. Затем в госпрограмму Петербурга было решено вписать расходы на мобилизационные мероприятия. Кроме того, в программе указали, что резервный фонд можно направлять в фонд «Победа» «на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов».

