А вы думали, на мобилизованных. Комитет финансов объяснил увеличение резервного фонда Петербурга единым соцпособием

Увеличение резервного фонда Петербурга до 50 млрд рублей связано с необходимостью софинансировать выплату универсального социального пособия семьям с детьми. По крайней мере, такое объяснение дала 7 ноября председатель комитета финансов Светлана Енилина.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вопрос подняли на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа. На нем обсуждались поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете города 2023 года, включая губернаторскую. Напомним, согласно ей резервный фонд правительства должен составить рекордные 50 млрд рублей.
Как подчеркнула Енилина, увеличение связано с решением ввести на федеральном уровне единое социальное пособие для семей с детьми. Оно объединит пять действующих льгот, финансирование будет идти из федерального и регионального бюджетов. Выплачиваться пособие будет по принципу единого окна из Пенсионного фонда, и пока неясно, какие средства город должен будет в фонд перечислить. Именно этим Енилина объяснила необходимость зарезервировать дополнительные миллиарды.
Напомним, ранее Смольный сообщал, что финансирует восстановление Мариуполя через фонд «Победа», однако не указывал бюджетную строчку, откуда выделяются средства. В октябре депутаты обратились к губернатору с просьбой направлять деньги резервного фонда на нужды мобилизованных. Затем в госпрограмму Петербурга было решено вписать расходы на мобилизационные мероприятия. Кроме того, в программе указали, что резервный фонд можно направлять в фонд «Победа» «на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов».
На рассмотрении корректировки бюджета 2022 года представитель губернатора Константин Сухенко заявил: «Все в этом зале прекрасно понимают, зачем увеличивать резервный фонд — это долг нашего города».
Депутат ЗакСа Борис Вишневский 7 ноября также задал вопрос Светлане Енилиной: каким образом резервный фонд в 2023 году может составлять 50 млрд рублей, если бюджетное законодательство предусматривает его максимальную величину в 3 % от расходов бюджета (в случае с проектом бюджета на 2023 год лимит, таким образом, — 36 млрд рублей). Сейчас эта ограничительная норма остановлена, но должна быть возобновлена с 1 января. На это глава комфина ответила, что в настоящий момент идет процесс по продлению моратория на это ограничение на 2023 год, законопроект принят в первом чтении.