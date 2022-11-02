«Виноватых расстреляют». Петербургский парламент утвердил увеличение средств в горбюджете на спецоперацию и уменьшение на метро

Так, согласно поправке губернатора, увеличивается резервный фонд на 6 млрд рублей. В ответ на возмущение этим фактом представитель губернатора Константин Сухенко заявил: «Все в этом зале прекрасно понимают, зачем увеличивать резервный фонд — это долг нашего города».

Законодательное собрание Петербурга утвердило во втором чтении бюджет города на 2022 год. Как передаёт 2 ноября корреспондент «Фонтанки», обсуждение поправок вызвало дискуссию у депутатов.

Что касается «долга», то в поправке губернатора также прописана субсидия фонду «Победа» на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов. Именно через фонд «Победа», как сообщал Смольный, финансируется восстановление Мариуполя. Также вносятся изменения в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». В эту программу включают мобилизацию.

Депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов также возмутились уменьшением средств на строительство метро. «Тут звучал вопрос, почему сняли со стройки метро 17 млрд, отвечаю: нет мощностей у строителей и не хватит сил это сделать. Того, кто виноват, того расстреляют. Эти средства пойдут на покупку техники, которая необходима», — заявил председатель бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников.

Также поправкой бюджетно-финансового комитета депутаты добавили денег на строительство развязки у Лахты — это нужно, чтобы объявить конкурс уже в этом году.



Напомним, изначально утвержденный бюджет Петербурга предполагал доходы на уровне 890,8 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей. Дефицит — 80,7 млрд рублей. Как следует из губернаторской поправки к корректировке главного финансового документа, доходы Северной столицы в этом году составят 1,108 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит составит 41,8 млрд рублей.

