Смольный рассказал, на что тратили резервный фонд в 2022 году. Про мобилизацию и Мариуполь, как и прежде, ни слова

В течение 2022 года Смольный тратил средства резервного фонда Петербурга на борьбу с ковидом и его последствиями, стабилизацию экономики и соцподдержку. Это следует из ответа вице-губернатора Алексея Корабельникова на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского. В ответе чиновника, о котором «Фонтанке» стало известно 21 ноября, указано, что средства, в частности, направлялись:

— на мероприятия, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий COVID-19; — на мероприятия, направленные на «стабилизацию экономической ситуации» в условиях санкционного давления;

— на соцподдержку горожан; — на закупку техники для внутриквартальной уборки; — на межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как отметил Вишневский, в ответе перечислены не все траты. «Совершенно точно, именно из резфонда, как мне 7 октября отвечал и. о. губернатора Валерий Пикалев, выплачивалось по 300 тысяч рублей контрактникам, записавшимся в «именные батальоны», но об этом в ответе Корабельникова — ни слова», — говорит депутат. Он планирует направить депутатский запрос, чтобы выяснить, перечислялись ли из резервного фонда деньги в фонд «Победа», и если да, то сколько.