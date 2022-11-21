    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    767мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur62.45

    Смольный рассказал, на что тратили резервный фонд в 2022 году. Про мобилизацию и Мариуполь, как и прежде, ни слова

    3533
    обсудить

    В течение 2022 года Смольный тратил средства резервного фонда Петербурга на борьбу с ковидом и его последствиями, стабилизацию экономики и соцподдержку. Это следует из ответа вице-губернатора Алексея Корабельникова на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского.

    В ответе чиновника, о котором «Фонтанке» стало известно 21 ноября, указано, что средства, в частности, направлялись:

    — на мероприятия, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий COVID-19;

    — на мероприятия, направленные на «стабилизацию экономической ситуации» в условиях санкционного давления;

    — на соцподдержку горожан;

    — на закупку техники для внутриквартальной уборки;

    — на межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

    Как отметил Вишневский, в ответе перечислены не все траты. «Совершенно точно, именно из резфонда, как мне 7 октября отвечал и. о. губернатора Валерий Пикалев, выплачивалось по 300 тысяч рублей контрактникам, записавшимся в «именные батальоны», но об этом в ответе Корабельникова — ни слова», — говорит депутат. Он планирует направить депутатский запрос, чтобы выяснить, перечислялись ли из резервного фонда деньги в фонд «Победа», и если да, то сколько.

    Ранее власти города заявляли, что через фонд «Победа» финансируется восстановление Мариуполя, однако не назвали бюджетную строчку, откуда выделяются средства. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко во время первого чтения законопроекта о бюджете на 2023 год заявлял: «Все в этом зале (городского парламента. — Прим. ред.) прекрасно понимают, зачем увеличивать резервный фонд — это долг нашего города».

    В 2023 году резервный фонд города увеличится сразу до 50 млрд рублей. В Смольном необходимость такого решения объясняли софинансированием выплаты универсального социального пособия семьям с детьми.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close