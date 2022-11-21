Смольный рассказал, на что тратили резервный фонд в 2022 году. Про мобилизацию и Мариуполь, как и прежде, ни слова

В течение 2022 года Смольный тратил средства резервного фонда Петербурга на борьбу с ковидом и его последствиями, стабилизацию экономики и соцподдержку. Это следует из ответа вице-губернатора Алексея Корабельникова на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского.
В ответе чиновника, о котором «Фонтанке» стало известно 21 ноября, указано, что средства, в частности, направлялись:
— на мероприятия, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий COVID-19;
— на мероприятия, направленные на «стабилизацию экономической ситуации» в условиях санкционного давления;
— на соцподдержку горожан;
— на закупку техники для внутриквартальной уборки;
— на межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Как отметил Вишневский, в ответе перечислены не все траты. «Совершенно точно, именно из резфонда, как мне 7 октября отвечал
Ранее власти города заявляли, что через фонд «Победа» финансируется восстановление Мариуполя, однако не назвали бюджетную строчку, откуда выделяются средства. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко во время первого чтения законопроекта о бюджете на 2023 год заявлял: «Все в этом зале (городского парламента. — Прим. ред.) прекрасно понимают, зачем увеличивать резервный фонд — это долг нашего города».
В 2023 году резервный фонд города увеличится сразу до 50 млрд рублей. В Смольном необходимость такого решения объясняли софинансированием выплаты универсального социального пособия семьям с детьми.