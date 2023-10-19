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    Беглов предложил в три раза увеличить расходы на выплаты участникам СВО в 2023 году

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    73 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил увеличить расходы на выплаты участникам СВО на 1 млрд рублей, следует из губернаторской поправки к проекту корректировки бюджета (есть в распоряжении «Фонтанки»). Сейчас на эти цели заложено 500 млн рублей. Таким образом, суммарные траты городской казны вырастут в три раза — до 1,5 млрд рублей.

    Для сравнения, в проекте бюджета 2024 года на социальные выплаты участников СВО заложено 3 млрд рублей. Как пояснял вице-губернатор Алексей Корабельников, в эту сумму входят, в частности, выплаты через комитет по соцполитике, которые положены при заключении контракта, выплаты семьям погибших и другие. Часть будет вынесена в отдельные строки, такие как бесплатный проезд или школьное питание для детей военнослужащих. При необходимости отчисления увеличат.

    Впрочем, значительная часть финансирования идет через Резервный фонд, который снова запланирован в размере 50 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» писала, что средства оттуда идут в фонд «Победа».

    Также губернаторская поправка к корректировке бюджета на 2023 год предлагает добавить 1 млрд рублей на реализацию майских указов президента РФ, 0,9 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, а также выделить дополнительные бюджетные инвестиции на 1,7 млрд рублей «Метрострою Северной столицы». Подробнее о первом варианте осенней корректировки читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 73

    NSE19 Окт 2023 в 16:15
    За чей счет банкет - вопрос конечно риторический.
    +0−0
    Петрович2819 Окт 2023 в 16:14
    А социальную пенсию по старости? Ее минимальный размер с 1 апреля 2023 года — 7153,33 руб. Беглов не предложил в три раза увеличить?
    +0−0
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