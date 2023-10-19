Беглов предложил в три раза увеличить расходы на выплаты участникам СВО в 2023 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил увеличить расходы на выплаты участникам СВО на 1 млрд рублей, следует из губернаторской поправки к проекту корректировки бюджета (есть в распоряжении «Фонтанки»). Сейчас на эти цели заложено 500 млн рублей. Таким образом, суммарные траты городской казны вырастут в три раза — до 1,5 млрд рублей.



Для сравнения, в проекте бюджета 2024 года на социальные выплаты участников СВО заложено 3 млрд рублей. Как пояснял вице-губернатор Алексей Корабельников, в эту сумму входят, в частности, выплаты через комитет по соцполитике, которые положены при заключении контракта, выплаты семьям погибших и другие. Часть будет вынесена в отдельные строки, такие как бесплатный проезд или школьное питание для детей военнослужащих. При необходимости отчисления увеличат.

