Это, оказывается, спокойный год. В Петербурге пересчитали бюджет 2023-го без митингов и нуждающихся

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Смольный выкатил проект корректировки бюджета 2023 года. По нему рассыпаны знаки тяжелого времени, но в целом он, скорее, удивляет стабильностью, а бедных семей и опасных мероприятий становится всё меньше.



Осенняя корректировка бюджета — традиционная процедура, которую проводят городские власти через принятие закона: к концу года оценивают процент исполнения тех или иных программ, убирают статьи, которые оказались лишними, или добавляют новые. В частности, как правило, выкидывают из адресной инвестиционной программы объекты, до которых на самом деле в конкретный год не дошли руки: это позволяет в итоге показывать формально высокий процент исполнения АИП, который был бы гораздо ниже, если ее не сокращать. Иногда проводилась и весенняя корректировка, но не в 2023-м .



Основные показатели 2023 года, заложенные в бюджет еще в ноябре 2022-го , изменились сравнительно мало, но красноречиво. Доходы окажутся на уровне 1,093 трлн вместо 1,048 трлн , как предполагалось; расходы вырастут меньше — с 1,195 трлн до 1,202 трлн . Соответственно сократится разрыв между ними и дефицит снизится со 146,7 до 109 млрд .



Сильно снижают лимит госдолга, которого городу позволено достичь к Новому году, со 189 млрд до 88 млрд рублей. Накануне «Фонтанка» писала, что в закон о бюджетном процессе даже вносят изменения, которые уменьшают разрешенную планку по долговой нагрузке.



Доходы По поводу доходов с начала года звучали тревожные новости. В первые месяцы поступления в бюджет упали вдвое по сравнению с 2022-м . Неприятнее всего смотрелись показатели по основным источникам — НДФЛ и налогу на прибыль. Финансовый блок, впрочем, убеждал: никаких поводов для паники нет, а отставание связано с техническими причинами, в частности, введением единого налогового платежа. На налоге на прибыль не могла не сказаться отмена института консолидированных групп налогоплательщиков: именно КГН «Газпрома» была крупнейшим плательщиком для Петербурга после его перерегистрации в городе; так что выпадающие из-за отмены доходы даже решили частично компенсировать за счет Москвы.





Сейчас на сайте комитета есть таблица по исполнению бюджета по доходам на 1 августа: в целом уже закрыто 64,7% от годового плана, по НДФЛ — 56,5%, по налогу на прибыль — 67,5%. Это средние показатели. Например, доходы от использования госимущества уже перевалили за 123% от плана, а платежи за пользование природными ресурсами — за 253%; на другом полюсе — налог на имущество физлиц (7%) и транспортный (26,2%).



Если посмотреть, где именно власти по итогу года надеются изыскать дополнительные 36,7 млрд доходов к первоначальному варианту бюджета — то это в значительной степени как раз использование государственного имущества, которое растет на 25,8 млрд . Из этой суммы почти всё — прибыль от размещения бюджетных средств.



Что касается пресловутых налогов, то по ним динамика различная. В случае с НДФЛ город явно недооценил заработки своих жителей, так что годовой план поднимает на 15 млрд . А по налогу на прибыль оказался чересчур оптимистичен — по нему, согласно проекту корректировки, недоберут 13 млрд рублей. Платные услуги и штрафы превысят план на 1,9 млрд и 1,4 млрд соответственно (передаем привет платным парковкам), имущественные налоги — на 4,5 млрд ; а вот сборы по упрощенке сократятся более чем на 3 млрд рублей.



Расходы Траты бюджета растут на 7 млрд к плану — копейки, если учесть, что мы говорим о суммах в районе 1,2 трлн . Внимательный человек разглядит и в этих изменениях отголоски тяжелого 2023-го : появились расходы на переселение жителей Херсона в Петербург, на медпомощь возвращающимся после боевых действий. Отдельной строчкой вписали выплаты пострадавшим от взрыва на Университетской набережной 2 апреля, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Но в целом не секрет, что расходы, так или иначе связанные с событиями на Украине, в Петербурге проводят через 50-миллиардный резервный фонд и через фонд «Победа»; в обоих случаях это максимально закрытая бухгалтерия, так что достоверно посчитать, сколько в 2023 году город направляет на эти цели по бюджетным документам невозможно.



Сам Смольный, рассказывая о корректировке, делал акцент на увеличение социальных расходов: закупка лекарств для детей-инвалидов и соцвыплаты на жилье для таких семей, медикаменты для льготников и оплата ЖКХ для отдельных категорий граждан. При этом легко заметить, что в целом бюджетная строчка комитета по социальной политике сократилась более чем на 3 млрд рублей. Главным образом за счет аналогичного сокращения на 3,5 млрд субвенции фонду пенсионного и социального страхования, из которых платятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет . Судя по комментарию комитета, это тоже признак позитива: «Выплата производится социальным фондом России семьям с низким доходом. Корректировка размера субвенции произошла из-за сокращения количества таких семей в связи с ростом их доходов. В целом меры социальной поддержки реализуются городом в полном объеме». Остается рассчитывать, что и федеральные выплаты безработным через комитет по труду, которые падают на 1,3 млрд — это тоже отсвет всеобщей занятости.



Жилищный комитет и правда растет за счет соцвыплат, КИО — за счет выкупа квартир и школ, комздрав — закупок оборудования и лекарств. Интересный штрих по комблагу: ему расходы подрезали на 280 миллионов. Но речь в основном не о парках, там-то в основном просто перераспределяли (где-то сняли, на другое добавили). А вот 190 млн на обеспечение мер по противодействию терроризму под конец года оказались не востребованы. Дело в том, что именно подрядчики комитета перегораживают грузовиками улицы на время массовых мероприятий, включая протестные. Но как-то в 2023 году их оказалось меньше расчетного количества. Вопрос «почему» — риторический, если даже одиночным пикетчикам тут же вменяют нарушение ковидных ограничений.

Стройка

Адресная инвестиционная программа, в рамках которой в городе строится всё новое, практически не изменилась, оставшись около 200 млрд рублей. Распределение денег по конкретным адресам теперь скрыто от стороннего наблюдателя, но кое-что можно отметить.



Заметное перераспределение расходов произошло у городского комитета по строительству. Осенняя корректировка в целом заберет у ведомства почти 3,3 млрд рублей. Как пояснили в комстрое, 3,9 млрд рублей просто «переехали» в расходы комитета имущественных отношений, так как выкуп школ и детсадов является епархией КИО.

На строительство детсадов Смольный докидывает еще чуть более 1 млрд (однако вместе с тем 1,2 и 1,8 млрд снимает, соответственно, в 2024-м и 2024 годах). Со строительства школ в 2023 году хотят снять 3,45 млрд рублей, в 2024 — 1,165, зато в 2025 году добавить 1,712 млрд . При этом более 1,3 млрд комитет дополучит на создание новых мест в школах «в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», за счет средств резервного фонда правительства РФ. Так как деньги дадут из Москвы, примерно столько же планируется забрать из похожей статьи, финансируемой за счет городской казны, — минус 1,37 млрд .

Со «спортивной» части адресной инвестпрограммы снимается в этом году 2,5 млрд , бюджет на следующий год предлагается увеличить сразу на 3,27, а с 2025 года опять забрать — 2,16 млрд рублей. В комитете пояснили, что перераспределение средств по этой статье связано с корректировкой проекта по строительству спортшколы. В «медицинской» строке городской инвестпрограммы — только пополнение. В текущем году — всего на 163 млн , в 2024-м и 2025-м — на 4,36 и 11,94 млрд рублей. На культурные стройки по подпрограмме «Искусство» в этом году докинут 438 млн — из-за увеличения сметы на возведение киноконцертного комплекса в Курортном районе на Приморском шоссе. Комитету добавили 717 млн рублей на подпрограмму «Наследие». По этой подпрограмме строится здание городского архива, а увеличение финансирования связано с планами сделать архив высокотехнологичным.

Еще 616 млн комстрою добавляют на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» в рамках адресной инвестпрограммы. Изменения «транспортной» части расходов связаны с планами завершить уже в текущем году строительство дорог в Каменке, объяснили в комитете.



Но в целом АИП по транспортной системе, где у комстроя малая часть, проседает на 5 млрд , и видно за счет чего. Расходы на строительство трамвайной концесионной сети Купчино — Шушары — Славянка в 2023 году изначально закладывали 13,5 млрд , но ранее уже было объявлено, что календарь меняется; так что в бюджете остается 9,2 млрд , дополнительные расходы запросили уже на 2024-й . По метро — изменений нет.



Напомним, в данный момент помимо корректировки действующего бюджета идет работа над составлением нового — на 2024 год. О том, какие показатели в него закладывают, читайте на «Фонтанке».



Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»