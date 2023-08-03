Плюс дивиденды, минус вычеты. Почему сборы НДФЛ в Петербурге растут медленнее, чем повышаются зарплаты

Фото: Олег Елков / ТАСС Поделиться Поделиться





Постуления от налога на доходы физических лиц в бюджет Петербурга по итогам июля впервые с начала года вышли в плюс. Граждане заплатили со своих доходов в городскую казну в январе — июле 229,2 млрд рублей, что на 7% больше, чем за тот же период в прошлом году. Но, если верить Петростату, средняя заработная плата в Северной столице за последний год увеличилась на 15%. «Фонтанка» попыталась разобраться в бюджетной математике.



О завидных темпах роста заработной платы жителей Северной столицы ранее отчитался Петростат. Если верить ему, то в мае средний показатель в Петербурге превысил 93 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем в мае 2022 года (80,7 тысячи рублей). Конечно, речь идет о показателе до вычета налогов — тех самых 13% НДФЛ (если доходы выше 5 млн рублей в год, ставка составляет 15% — на ту часть заработка, которая выше «порога»).



Если руководствоваться этой логикой, то поступления в бюджет по НДФЛ должны расти пропорционально. Но в реальности этого не случилось.

Февральский провал и июльский рекорд

Если наложить график выплат НДФЛ на рост средних зарплат, то можно увидеть, что в 2022 году кривые идут практически параллельно, синхронизируясь пиками в конце первого квартала, шести месяцев и резким всплеском в конце года, на который приходится наибольшее число премиальных выплат.



Но уже в 2023 году намечается рассинхрон: зарплаты продолжают плавно расти, а вот график НДФЛ больше напоминает американские горки: в январе сбор НДФЛ проваливается, а в феврале и вовсе уходит в «технический минус» (сумма двух месяцев меньше, чем поступления только за январь).

Тогда комитет финансов объяснил это введением нового механизма уплаты налогов — единого налогового платежа: в феврале из бюджета города было изъято 18 млрд рублей излишне уплаченных налогов (переплаты) по итогам прошлых периодов — в целях формирования для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета. Это предусмотрено Налоговым кодексом РФ.



Начиная с апреля поступления по НДФЛ начали расти, если сравнивать каждый отдельный месяц с аналогичным, однако из-за просадки в начале года общий результат до недавнего времени оставался в минусе. В июле 2023 года в городскую казну пришли рекордные 58,3 млрд рублей НДФЛ, что и позволило накопленному итогу оказаться выше прошлогоднего.



«Отставание» нарастающим итогом по шести месяцам обусловлено снижением поступлений в январе и феврале, что связано с переходом на Единый налоговый платеж», — прокомментировали в комитете финансов. Июльский же рекорд во многом определяется итогами декларационной кампании, пояснили в ведомстве.



Неравномерности поступлений способствовал сам механизм ЕНП, который предусматривает в том числе зачисление платежей на счет бюджета не ранее установленных законодательством сроков уплаты. «При досрочной уплате средства учитываются на едином налоговом счете налогоплательщика и при отсутствии распоряжения с его стороны в бюджет не зачисляются», — отметили в комитете финансов. Так, платежи по налогу с доходов, подлежащих декларированию, перечисленные на единые налоговые счета начиная с 1 января 2023 года до наступления срока уплаты (17 июля 2023 года), были зачислены в бюджет одним платежом в июле.



Бюджет возвращает

Но, даже если сделать поправку на неравномерность поступлений в бюджет из-за нового механизма, темпы зачисления НДФЛ оказались ниже темпов роста заработной платы. По данным Петростата, в мае средняя заработная плата в Северной столице составила 93,4 тысячи рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Если суммировать средний заработок за пять месяцев и сравнить с январем — маем 2022 года, рост составит 10,5%. Как пояснили в комитете финансов, поступления от НДФЛ не растут пропорционально, поскольку налогом облагается не только заработная плата, но и другие доходы. «Примерно треть поступающего в бюджет города налога не связана с фондом заработной платы», — отметили в комитете финансов.



К примеру, выплата дивидендов, которая чаще всего происходит в июне — июле, тоже облагается налогом. Данных за 2023 год пока нет, но в 2022 году российские компании заплатили своим акционерам на 40% больше, чем в предыдущем периоде: этот пик хорошо виден на прошлогоднем графике.



А вот, к примеру, социальные выплаты участникам специальной военной операции, согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагаются. На динамику поступлений в бюджет также оказывает влияние объем фактических возвратов по имущественным и социальным вычетам (расходы на лечение, обучение, фитнес и т. п.), и как этот объем распределяется по году, напомнили в комитете финансов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как получить налоговый вычет и кому он положен. Сейчас для этого необязательно лично приходить в отделение ФНС — подать декларацию можно через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте налоговой.



Граждане вправе подать заявление в течение трех лет в любой момент, напоминают в комфине. Фактические сроки рассмотрения заявления налоговыми органами и перечисления средств зависят от уровня сложности проверки и могут составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

