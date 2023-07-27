С какой стороны посмотреть. Правда ли, что петербуржцы в среднем зарабатывают более 90 тысяч в месяц

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По данным Петростата, средняя зарплата в Петербурге в мае 2023 года достигла 93 тысяч рублей. Не спешите закатывать глаза и писать язвительные комментарии. Возможно, вы просто не туда смотрите или не там работаете. Объясняем, что это за показатель и можно ли ему верить.



Откуда данные Петростат рассчитывает среднемесячную номинальную зарплату на основе информации, которую направляют ему работодатели. Он берет фонд начисленной зарплаты и делит его на среднесписочную численность работников. В зарплатный фонд включается оплата в денежной и неденежной форме за отработанное и неотработанное время, компенсации, доплаты, надбавки, премии и единовременные выплаты, а также оплата питания и проживания.



В показателе, который принято называть средней зарплатой, не учитываются налоги. Поэтому, чтобы прикинуть, сколько будет получать человек на руки, нужно будет как минимум вычесть НДФЛ 13%. Например, от средней зарплаты по итогам 2022 года в Петербурге, которая составила 86,6 тысячи рублей, после вычета подоходного налога получается 75,4 тысячи .



Также у Росстата есть еще один показатель, который называется «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физлиц». В него попадают сведения о вознаграждениях, которые наемный сотрудник получает по основному месту работы с учетом налогов и других предусмотренных законом удержаний, говорится в приказе федерального статистического ведомства о методике расчета. К наемным сотрудникам оно относит тех, кто работает по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера у юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, не имеющих статуса ИП. Этот показатель по итогам 2022 года в Петербурге составил 69,7 тысячи рублей.



За чей счет рост Этот показатель представляет собой среднее арифметическое между всеми работающими в регионе сотрудниками. Грубо говоря, складываем зарплату уборщицы и генерального директора и делим на два.

Разбивка по отраслям даже не намекает, а прямо кричит о том, за счет каких предприятий цифра выросла до 93 тысяч рублей: представителей сектора добычи полезных ископаемых, лидер которого — «Газпром» перерегистрировался в Петербурге в августе 2021 года . Их средняя зарплата, по данным Росстата, сейчас составляет 232 тысячи рублей в месяц, хотя еще в феврале превышала 400 тысяч . В общем, зарплаты нефтяников очень волатильны, и можно только догадываться, за счет каких выплат. Можно было бы заикнуться о дивидендах, но газовый гигант не платит их с такой завидной регулярностью.



Среди отраслей — лидеров по номинальным зарплатам также выделяются айтишники, сотрудники финансовой сферы, управления воздушным и водным транспортом (до 150 тысяч рублей). Немногим больше 100 тысяч рублей в среднем статистика присуждает занятым в снабжении электроэнергией, газом, паром и водой, утилизации отходов, профессиональной научной и технической деятельности. Остальным платят меньше. Меньше всего традиционно курьерам, работникам гостиниц и общепита.



Где здесь затерялись заработки петербуржцев, которые служат в зоне боевых действий, не вполне понятно. Можно предположить, что часть трудящихся на нужды фронта «зашита» среди инженеров и ученых, сотрудников обрабатывающих производств. Росстат в своих ежемесячных таблицах загоняет под одну гребенку (на самом деле в один класс ОКВЭД) и государственное управление, и обеспечение военной безопасности, и социальное обеспечение. Средняя зарплата в получившейся отрасли не то чтобы аховая, особенно на фоне нефтяников, — 76 тысяч в месяц. Динамика странная: в апреле 2022 года было столько же, а после цифра вообще пошла на убыль.



Вероятнее всего, военные зарплаты не отражаются в открытой статистике по региону. В том же приказе Росстата о методике расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемным сотрудникам сказано, что военнослужащие при этом не учитываются.



А этот рост настоящий? Рука об руку с номинальной зарплатой всегда идет реальная. Она показывает покупательную способность выданных работодателем денег уже с учетом инфляции и высчитывается в процентах по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. По сведениям Петростата, в мае 2023 года реальные зарплаты горожан выросли на 12,8% в сравнении с маем 2022 года . Получается, они растут быстрее инфляции, и в среднем население-то богатеет.



И, что интересно, похоже, что основной скачок реальных зарплат в Петербурге пришелся на апрель. В этом месяце показатель подскочил на 9,6% год к году. Правда, до этого, в апреле 2022 года, он, наоборот, провалился на 8,7%, соответственно, к апрелю 2021-го , который, в свою очередь, рос на 16,9% к ковидному апрелю 2020-го . В общем, продолжать эти статистические американские горки можно до бесконечности, смотря какую точку брать за отправную.

Но, похоже, доходы населения действительно растут. Об этом в комментарии к решению о ставке 21 июля высказался Банк России: «Рост потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках».

Спрос растет, а предложение упирается в потолок в виде ситуации на рынке труда. «Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением», — продолжает там же и о том же ЦБ.



Также трендам на рынке труда отводится заметная роль в майском докладе регулятора о региональной экономике. «Многие предприятия Северо-Запада планируют открыть новые рабочие места, а также повысить зарплаты сотрудникам, в том числе в связи с ростом конкуренции работодателей за работников», — констатируют финансисты.



Не верится? Есть альтернативные показатели Экономист и создатель аналитического блога Дмитрий Прокофьев считает, что рост средней зарплаты интересен только в соотношении с темпами роста инфляции. Если среднегодовая зарплата растет более-менее на среднегодовой уровень инфляции, это значит, что реальные доходы людей падают не сильно, если вообще падают. «Если они будут расти выше инфляции, это создаст дополнительное давление со стороны спроса и у нас просто будет денег больше, чем предлагаемых товаров», — объясняет экономист.



Показатель нельзя назвать бесполезным. Как минимум он оказывает определенный терапевтический эффект, но не позволяет оценить уровень благосостояния населения. Для этого эксперт советует использовать показатель медианной зарплаты. Это уровень, ниже и выше которого зарабатывает одинаковое количество людей в обществе или в отрасли.

Медианную зарплату Росстат тоже считает и получающиеся цифры заставляют почувствовать разницу. Вот, например, по итогам 2022 года медианная зарплата в стране составила 40,4 тысячи рублей, а средняя номинальная — 65,3 тысячи.



Крупнейший сервис онлайн-рекрутинга в России hh.ru считает медианную заработную плату по предложениям работодателей. В июне она составила 63,8 тыс. рублей, что на 11% больше чем в аналогичном месяце 2022 года. Результат действительно схож с тем, что публикует Росстат, но поправки на инфляцию здесь нет и динамика другая. Медиана предложений работодателей с сентября 2022 года по март 2023-го застыла на уровне 60 тыс. рублей, а после резко рванула наверх.



Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге Фото: скриншот/аналитика/hh.ru Поделиться Поделиться





«Число активных вакансий за июнь увеличилось в самых массовых и при этом дефицитных сферах: транспортно-логистической, а также в сегменте рабочего персонала, рознице, строительстве. При этом активность соискателей в них продолжает снижаться третий месяц подряд, что усугубляет и без того сложную ситуацию с поиском и подбором персонала», — говорит «Фонтанке» руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.



По ее словам, тенденция к снижению конкуренции за рабочие места прослеживается при подборе персонала в логистике и доставке товаров, строительстве, добыче сырья, сфере рабочего и высококвалифицированного производственного, а также обслуживающего персонала. «Все это тянет за собой и вынужденное повышение зарплаты в вакансиях для новых работников. Компании не могут не поднять зарплату, иначе просто не найдут сотрудников — их просто схантят конкуренты с более высокой зарплатой», — отмечает Бузунова.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

