Заберите свои деньги у государства. Объясняем, как получить налоговый вычет

Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Если вы потратились на что-то важное или у вас родился ребенок, государство готово вернуть вам часть уплаченного налога на доходы в виде налогового вычета.

Только нужно государству об этих расходах рассказать — подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Обязаны вы отчитаться и о доходах. «Фонтанка» подготовила ответы на самые важные вопросы.



Что такое налоговый вычет? Налоговый вычет — это часть дохода, которую государство освободит от обложения налогом на доходы физлиц либо вернет часть ранее удержанной суммы.



Денежная выгода не равна сумме налогового вычета, она составляет 13% от него. Например, если вы за год потратили на свое обучение 120 тысяч рублей (это максимальная сумма по данному виду вычета), государство вам вернет не всю сумму целиком, а лишь подоходный налог с нее — 15,6 тысячи рублей, то есть компенсирует часть НДФЛ, который ранее удержал работодатель при выплате зарплаты.



Кто имеет право на вычет? На налоговые вычеты могут рассчитывать налоговые резиденты РФ — граждане, которые находятся в России не менее 183 дней в году, получают доход и отдают 13% от него государству в виде НДФЛ. Тот, кто получает зарплату в конверте, работает как самозанятый или не работает вовсе, право на налоговый вычет теряет. Это же относится к доходам от долевого участия в организациях, выигрышей в лотерею и азартные игры.

Какие вычеты бывают? Социальные

На благотворительность

За вычетом могут заявиться те, кто в течение года перечислял деньги благотворительным организациям, некоммерческим организациям, которые работают в социальной сфере, вобласти науки, культуры, физкультуры и т.д., а также религиозным организациям.



От налогов можно освободить не более 25% годового дохода.

На обучение

Вычет полагается не только за обучение в вузе, но и в детских садах и школах. Сюда же относится обучение в учреждениях дополнительного образования — музыкальные школы, автошколы и курсы повышения квалификации.

Можно получить вычет за собственное обучение, обучение ребенка при очной форме до 24 лет — своего, подопечного, а также своих брата или сестры.

Максимальная сумма расходов, на которую можно получить вычет, — 120 тысяч в год на свое обучение, брата или сестры. При оплате обучения своего ребенка или взятого под опеку вычет, на который могут рассчитывать родители, ограничен суммой в 50 тысяч рублей, то есть можно вернуть до 6,5 тысячи рублей НДФЛ за каждого ребенка.



На лечение

Вычет можно получить за оплату лечения, приобретение медикаментов для себя, супруга, родителей и детей до 18 лет (или до 24 лет, если обучаются очно в вузах), а также взносы на добровольное медицинское страхование. Для подтверждения расходов следует запастись справкой об оплате медицинских услуг, а сами медицинские организации должны иметь государственную лицензию.

Максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, — 120 тысяч рублей за год, если это обычная процедура.

Если же оказанная услуга входит в перечень дорогостоящих видов лечения, то здесь ограничений нет. Например, вы потратили на имплантацию зубов 300 тысяч рублей — вернуть с этих расходов можно 39 тысяч (300 тыс. * 13%).



Определить тип оказанной услуги можно самостоятельно по справке об оплате, ее выдаст клиника по вашему запросу: код услуги «1» — это простое лечение, код «2» — дорогостоящее.

На пенсию и страхование жизни

Получить вычет можно по взносам за себя, супруга, родителей и детей-инвалидов в негосударственные пенсионные фонды, в страховые организации по договорам пенсионного страхования, по договорам страхования жизни, заключенным на срок не менее пяти лет, и по взносам на накопительную часть трудовой пенсии.

Максимальная сумма таких расходов, с которой можно получить вычет, — 120 тысяч рублей в год.

На физкультурно-оздоровительные услуги

Возможность компенсировать затраты на занятия спортом и фитнесом появилась с 2023 года. Причем потратиться на абонемент в фитнес-клуб или бассейн можно как для себя, так и для несовершеннолетних детей (или до 24 лет, обучающихся в вузе на очной форме), и несовершеннолетних подопечных.



Для получения вычета придется представить в налоговую ксерокопию договора со спортивным учреждением или секцией и кассовый чек.

Важное условие — организация физкультуры и спорта должна быть включена в перечень, утвержденный правительством РФ.

Инвестиционные

Такой вычет можно получить в трех случаях:

— Если вы получали доход от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, они перечислены в подпункте 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 Налогового кодекса. Важное условие, которое дает право на вычет, — бумаги должны находиться в вашей собственности более трех лет. Предельная сумма вычета рассчитывается по формуле: число лет, которое вы владели ценными бумагами, * 3 млн рублей * 13% (ставка НДФЛ). Для получения вычета нужно обратиться с заявлением к брокеру, размер вычета он определит самостоятельно.



— Если вносили деньги на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 тысяч в год. Предельный размер материальной выгоды составит 52 тысячи рублей (400 тыс.*13%). Важный момент: иметь одновременно два индивидуальных инвестиционных счета нельзя. Если так вышло, что был заключен новый договор, ранний следует закрыть в течение месяца. Если этого не сделать, то вычеты не предоставляются ни по первому, ни по второму счету.

— Если получали доход по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. В этом случае вычет предоставляется в полной сумме прибыли, но только после окончания договора на ведение ИИС, и если с даты его открытия прошло не менее трех лет. Если счет будет закрыт до истечения трехлетнего срока с момента открытия, полученные вычеты придется вернуть.

Имущественные



Право на получение имущественного вычета возникает при:

продаже имущества;

покупке жилья (дома, квартиры, комнаты);

строительстве жилья или покупке земли для этих целей;

если ваше имущество было выкуплено для нужд государства или муниципалитета. Максимальная сумма, с которой получится вернуть 13% стоимости недвижимости, — 2 миллиона рублей. Если на покупку недвижимого имущества было потрачено 1,5 миллиона, размер вычета составит 195 тысяч рублей. Если жилье обошлось в 10 миллионов, то вычет ограничится предельной суммой в 260 тысяч.



Правом на вычет не удастся воспользоваться, если жилье приобреталось за счет работодателя, маткапитала или если сделка состоялась между супругами, родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками.

Проценты за проценты

При покупке недвижимости в ипотеку можно вернуть 13% от суммы уплаченных по кредиту процентов.



Лимит по сумме процентов — 3 миллиона рублей, то есть максимальная сумма к возврату составит 390 тысяч. Это касается кредитов, оформленных после 1 января 2014 года, по тем, которые были оформлены раньше, 13% можно вернуть от всей суммы процентов.

Важный нюанс — имущественный вычет полагается только за один объект недвижимости.

Стандартные

На налогоплательщика

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, люди, ставшие вследствие этой аварии инвалидами, военнослужащие, ставшие инвалидами, защищая РФ, имеют право на вычет в 3 тысячи рублей ежемесячно. Вычет инвалидам с детства, родителям и супругам погибших военных, лицам, отдавшим костный мозг для спасения жизни людей, полагается в размере 500 рублей ежемесячно. Причем, если гражданин имеет право более чем на один стандартный вычет, ему предоставляется максимальный. Полный перечень, кто может претендовать на стандартный вычет «на себя», приведен в пп. 1, 2, 4 ст. 218 НК РФ.



На ребенка

Вычет на первого и второго ребенка составляет 1,4 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего — 3 тысячи, на ребенка-инвалида — 12 тысяч родителям и 6 тысяч опекунам и попечителям. Если у супругов есть по ребенку от предыдущих браков, общий ребенок считается третьим. Единственный родитель имеет право на удвоенный вычет.

Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход родителя/опекуна нарастающим итогом с начала года не превысит 350 тысяч рублей.

Важно понимать, что вычет у работодателя — это не возврат денег: на руки вам их никто не даст, просто эти суммы освободят от обложения налогом.

Как оформить налоговый вычет? У работодателя

Для того, чтобы оформить вычет, работодателю нужно предоставить всего лишь заявление. Уведомление от налоговой о получении права на вычет получать не нужно — с 2022 года налоговые органы сами сообщают работодателям о том, что у сотрудника есть право на социальный или имущественный вычет.



При подсчете зарплаты бухгалтерия будет отнимать от начислений сумму вычета и рассчитывать налог с остатка. Например, у вас один ребенок и зарплата в 50 тысяч рублей. Каждый месяц, с января по июль, бухгалтер будет отнимать от вашей зарплаты 1,4 тысячи рублей и облагать налогом только 48,6 тысячи. За семь месяцев (затем доход превысит 350 тысяч рублей) экономия составит почти 1,3 тысячи рублей.

На «Госуслугах»

Для получения вычета через портал «Госуслуг» можно отправить в ФНС документы, подтверждающие право на вычет, и декларацию 3-НДФЛ. Чтобы создать декларацию, с сайта ФНС потребуется скачать и установить программу «Декларация» («Госуслуги» предложат вам кликабельную ссылку), заполнить ее и сохранить в формате xml. Перед отправкой нужно будет подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ», портал сам предложит вам ссылку на него. Если все заполнено верно, ведомство зарегистрирует заявку в течение одного рабочего дня — в личный кабинет вам придет уведомление о том, что декларация зарегистрирована. Если что-то пошло не так, вы получите отказ от регистрации с указанием причин.



В личном кабинете на сайте ФНС

В личном кабинете нужно нажать кнопку «Получить вычет», выбрать вид вычета и заполнить данные для подачи заявления: отчетный год, сумму расходов. Далее следует выбрать счет в банке для перечисления денег, прикрепить подтверждающие документы: сканы договоров, чеков, подтверждающих оплату, подписать декларацию электронной подписью и нажать «отправить».

Сведения о ваших доходах и сумма удержанного налога отобразится в личном кабинете автоматически. По каждому виду вы увидите памятку с суммой, которой ограничен размер вычета, и сумму, доступную к возврату.

Лично в налоговой инспекции

Чтобы заявляться на вычет в налоговую, нужно обращаться по месту регистрации и с декларацией 3-НДФЛ, заполненной в бумажном виде.

Несколько советов по заполнению декларации:

Писать нужно синей или черной ручкой печатными буквами.

На первой странице указать количество листов отчета и документов, которые вы приложите для подтверждения расходов.

Если заполняете бланк в текстовом редакторе, используйте шрифт Courier New высотой 16 или 18 пунктов, выравнивайте текст по правой стороне.

В каждой ячейке указывайте только один символ.

Сумма налога округляется в меньшую сторону, для сумм от 50 копеек — в большую.

Приложите к декларации подтверждающие документы и отправьте письмом в ФНС с описью вложения. Сохраните квитанцию об отправке.

Когда можно подавать декларацию?

Заявиться за вычетом можно в любое время в течение года, но не позднее трех лет с тех пор, как были произведены расходы. То есть в 2023 году можно получить вычеты за период с 2020-го по 2022 год. За каждый год необходимо будет представлять отдельную декларацию по форме 3-НДФЛ.

Можно ли получить вычеты по всем направлениям? Да. Но общий лимит по сумме составляет 120 тысяч рублей. Это касается всех социальных вычетов.

Можно ли растянуть выплату вычетов на несколько лет? Да, если это касается имущественных вычетов. По социальным вычетам такой поблажки нет — подать заявку на социальный вычет в течение календарного года можно только один раз.

Важный нюанс. Если в тот год, когда оплачивали лечение, обучение или фитнес, вы проработали всего два месяца, сумма уплаченного налога не сможет покрыть всю сумму вычета, и оставшаяся часть денег сгорит.



Когда мне вернут деньги? Решение по декларации ФНС примет в течение трех месяцев после камеральной проверки, еще месяц потребуется на возврат налога. Статус декларации можно будет проверять в личном кабинете сайта ФНС или в приложении «Налоги ФЛ».

Как влияет на сумму вычета ЕНС? С 2023 года все платежи налогоплательщика учитываются в одном котле, отказаться от нового формата нельзя, он обязательный. Если у вас есть задолженность по уплате какого-либо налога, вычет автоматически зачтется в погашение этого долга, а на расчетный счет вы получите оставшуюся сумму. Или не получите ничего, если сумма долга больше суммы вычета.

Например, вы забыли заплатить транспортный налог и налог на имущество, и общая сумма задолженности составляет 4 тысячи рублей, и при этом претендуете на вычет по услугам на спорт, за которые заплатили 17,5 тысячи рублей. Вычет с этой суммы составит 2 275 рублей, и денег вы не увидите — в полном объеме сумма уйдет на погашение задолженности по налогам, и еще 1 725 вы останетесь должны. Если же вы потратили на услуги 50 тысяч, вычет составит 6,5 тысячи рублей, и на руки вы получите, с учетом погашения долга, 2,5 тысячи рублей.



Проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете на сайте https://www.nalog.gov.ru/

Когда подать декларацию 3-НДФЛ не право, а обязанность?

Обратиться за вычетом и подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ — это право налогоплательщика, которым, если не хочет, он может и не воспользоваться.

Для тех же, кто в 2022 году получал доходы, не связанные с трудовой деятельностью, отчитаться о них и подать декларацию в ФНС не право, а обязанность.

Заявить в налоговую о доходе вы обязаны в следующих случаях:

— Если получили доход от продажи недвижимости, которым владели менее 5 лет. Если же недвижимость была получена в наследство или в подарок, срок сокращается до трех лет.

— Если вам подарили недвижимость, машину, акции, доли или паи, и дарители не являются вашими родственниками.

— Если вы получили вознаграждение по договорам «заказчик-исполнитель», в том числе от сдачи в аренду любого имущества.



— Получили доходы от зарубежных источников.

— Выиграли в конкурсе. Важный момент — если конкурс был рекламный, то выигранное имущество облагается налогом по ставке 35%.

— Выиграли в лотерею или казино. В этом случае НДФЛ следует заплатить не позднее 1 декабря 2023 года.

Когда последний день подачи декларации о доходах?

В 2023 году подать декларацию в налоговую следует до 2 мая, а уплатить исчисленный налог — не позже 17 июля.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

