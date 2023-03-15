Доходы Петербурга упали в два раза с начала года. Деньги налогоплательщиков не дошли до бюджета

Бюджет Петербурга в январе — феврале 2023 года заработал 47,3 млрд рублей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (107 млрд рублей). А поступления по налогу на прибыль и НДФЛ в феврале и вовсе оказались «отрицательными» (на бумаге — в реальности это невозможно). В финансовом блоке не видят повода для паники: суммы не окончательные, а февральская аномалия связана с новым порядком взимания налогов.



Оперативные данные по исполнению бюджета Петербурга на 28 февраля, по информации «Фонтанки», поступили в бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания. Если смотреть на сухие цифры, то сам собой напрашивается вывод, что тренд 2022 года, когда казна Петербурга получила сверхдоходы и досрочно заработала обещанный губернатором триллион, не только не продолжится, но даже сменится на прямо противоположный.



Отрицательный рост

Согласно им, всего в январе — феврале город собрал 47,3 млрд рублей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (107 млрд рублей). На сайте самого комитета финансов пока опубликованы только январские показатели. В первый месяц 2023 года в бюджет поступило 39,7 млрд рублей. Выходит, в феврале добавилось всего 7,6 млрд рублей — в 4 раза меньше!



С основными налогами — НДФЛ и на прибыль организаций — все еще любопытнее. Поступления от них за два месяца оказались меньше, чем за один. Так, только в январе было перечислено 14,5 млрд рублей налога на доходы физлиц, тогда как в январе — феврале всего 12,8 млрд рублей. Организации перевели в бюджет в январе 12,8 млрд рублей налога на прибыль, а по итогам двух месяцев в бюджете оказалось 10,7 млрд рублей. По сравнению с январем — февралем прошлого года доходы от НДФЛ просели почти в пять раз (53,6 млрд рублей в 2022-м), а налог на прибыль в 2,4 раза (24,3 млрд рублей в 2022-м).



Лучше ситуация с неналоговыми доходами (12 млрд рублей за два месяца и 9,5 млрд рублей только за январь) и безвозмездными поступлениями (6,1 млрд рублей и 1,3 млрд рублей соответственно).

Зато с исполнением расходной части бюджет города проблем не испытывает: за два месяца 2023 года потрачено 118,9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2022 года. Из этой суммы 25% было израсходовано на образование, 24% — на развитие транспортной системы, 18% — на здравоохранение, 16% — на социальную поддержку граждан.



Дефицит бюджета на 28 февраля составил 71,5 млрд рублей, что составляет половину годовой суммы (146,8 млрд рублей). Для сравнения: в 2022 году по итогам первых двух месяцев профицит бюджета составил 29 млрд рублей.



Несопоставимые условия

В комитете по финансам «Фонтанке» подтвердили, что в цифрах, которыми располагают депутаты, ошибки нет — они соответствуют действительности. Однако предостерегли от панических настроений и подробно разъяснили возникшую аномалию.

Дело в том, что с 1 января 2023 года вступил в действие новый порядок исполнения налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней — Единый налоговый платеж. Проще говоря, если раньше компании платили каждый налог в предусмотренный срок отдельно и он поступал напрямую в нужный бюджет, то теперь общая сумма уходит в Федеральное казначейство, а уже это ведомство потом перечисляет кому сколько положено.



«Одной из особенностей ЕНП стало установление единого срока уплаты всех налогов — 28-е число месяца (исключение — имущественные налоги для граждан (01.12); страховые взносы ИП (31.12 и 01.07); взносы за травматизм (15-е число месяца, следующего за отчетным)», — пояснили в пресс-службе.

Перечисление средств с единого налогового счета налогоплательщика на счет бюджета может занимать до трех дней. «Когда в месяце 30 и менее календарных дней или 28–31-е числа приходятся на выходные, средства единого налогового платежа частично или в полном объеме поступают в следующем месяце», — уточнили в комитете. Таким образом, февральские платежи на отчетную дату не дошли до Петербурга в полном объеме.



«Доходы февраля в рамках ЕНП по сути складывались только из платежей, перешедших с января (это порядка 14 млрд рублей), а весь основной объем налогов по сроку уплаты 28 февраля фактически поступил лишь 2 марта 2023 года», — сообщили в ведомстве. Более актуальная информация за январь — февраль появится на сайте комитета не позднее 25 марта.



Январские результаты (39,7 млрд рублей доходов) оказались на 23% меньше прошлогодних. Поступления от налога на прибыль просели на четверть, от НДФЛ — на 37%. Но в сопоставимых условиях (с учетом перешедших на февраль платежей) темп составил 106,5% по всем доходам и 98,9% по налоговым, подчеркивают в комитете финансов.



Неразбериха в кабинетах Однако дело, очевидно, не только в графике поступлений. В конце января бизнес массово жаловался на возникшую в кабинетах налогоплательщиков неразбериху — часть налогов оказалась не учтена, зато появились долги, которых не было раньше. В итоге ФНС решила не применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока не пройдут индивидуальные сверки.



Сложности со своевременным поступлением на счета муниципальных и региональных бюджетов уплаченного НДФЛ в конце февраля обсуждались в Совете Федерации. С проблемой столкнулись 10 регионов, был ли в их числе Петербург — не сообщалось. С ситуацией предложили справляться с помощью казначейских кредитов. Также Совет Федерации предложил проработать возможность исключения НДФЛ из ЕНП.

«Поскольку новый механизм уплаты налогов кардинально отличается от действовавшего ранее, его функционирование в первые месяцы 2023 года не до конца отлажено», — признают в комитете финансов Петербурга. И налоговым органам, и налогоплательщикам требуется время для перехода на новую систему, говорят в ведомстве.

Кроме того, в феврале из бюджета города было изъято 18 млрд рублей. Как пояснили в комфине, разовое списание излишне уплаченных налогов (переплаты) по итогам прошлых периодов прошло во всех регионах — в целях формирования для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета. Это предусмотрено Налоговым кодексом РФ.



В отрицательном февральском НДФЛ тоже нет ничего страшного, настаивают в Смольном. Из-за внедрения Единого налогового платежа изменились сроки выплат. Так, к 28 января 2023 года налогоплательщики перечислили суммы, начисленные с 1 по 22 января. Налог на доходы физлиц с 23 января по 22 февраля уплачивался в бюджет 28 февраля 2023 года.



Кроме того, в феврале со счета бюджета Петербурга на единые налоговые счета плательщиков были произведены возвраты досрочно уплаченного гражданами налога, например по доходам, подлежащим декларированию. Возвраты по имущественным и социальным вычетам в январе и феврале 2023 года производились в ускоренном порядке — в течение 15 дней. Этот порядок действует со второй половины марта 2022 года, а значит, в первые месяцы 2022 года на возврат средств по имущественным вычетам отводилось 45 дней, а по социальным — до четырех месяцев.

