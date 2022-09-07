Дороги, транспорт и социалка. На что Смольный потратит сверхдоходы 2022 года

Досрочно заработав 1 трлн рублей, власти Петербурга разрешили себе его потратить. Дополнительные расходы направят на дорожную и социальную инфраструктуру, а также сдерживание роста тарифов и развитие промышленности.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект изменений в закон о бюджете на 2022 год появился накануне на сайте антикоррупционной экспертизы. Повод для пересмотра был радостным. Как ранее сообщил на заседании правительства губернатор Александр Беглов, планка по доходам в 1 трлн рублей была взята уже в этом году, то есть на два года раньше обещанного. А раз хорошо заработали, то и потратить можно больше.



Как следует из документа, доходы города превысят план на 178,8 млрд рублей и достигнут 1,07 трлн рублей. Основным драйвером стал налог на прибыль организаций (+139 млрд от изначального плана), не обошлось без вклада нефтегазового сектора, ранее объясняли в УФНС. Впрочем, росли поступления и от других налогов, включая НДФЛ, налог на имущество, а также доходы от использования городского имущества.

Полученные сверхдоходы пойдут на финансирование социальной сферы, сообщал накануне губернатор Александр Беглов. Однако, как следует из опубликованного проекта, расходы города вырастут только на 73 млрд рублей и достигнут, таким образом, 1,05 трлн рублей. Таким образом, вторая половина сверхдоходов пойдет на покрытие заложенного в изначальном проекте бюджета дефицита.



Главный «бенефициар» корректировки — комитет по развитию транспортной инфраструктуры, но это, конечно, исключительно формально. В ведомственной структуре расходов осенью ему добавляют аж 41 млрд к тем 61 млрд, что уже в бюджете. Почти все транзитом уходит в качестве бюджетных инвестиций к АО «ЗСД» — 38 млрд. Сумма заставляет задуматься — это практически стоимость Витебской развязки, но надо помнить, что само строительство любых развязок со стороны Смольного курирует комитет по инвестициям. У КРТИ — только подготовка территории.



Именно на нее и направлены эти 38 млрд: землю продолжают устраивать под уже идущее строительство Витебской и Шкиперской развязок, но главное — под второй этап Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» писала, что участок от Витебского проспекта до Союзного уже упаковывают в адресную программу ближайшей трехлетки — пока речь идет о проектировании. Но готовить уже территорию-то никто запретить не может, а в том, что именно АО «ЗСД» будет вести процесс от лица города, сомнений нет. Мало их и по поводу частного партнера, хотя, в отличие от Витебской развязки, https://www.fontanka.ru/2021/03/24/69829361/ второй этап ШМСД уже придется, по сути, расторговывать, а не просто вписывать дополнительным соглашением в старый договор с «Магистралью Северной столицы» на строительство и эксплуатацию ЗСД.



Собственно, на эти 38 млрд в целом и подрастает адресная инвестиционная программа комитета в этом году. Раздел, который касается стройки метро, в плане общей суммы не трогали — остались все те же 30 млрд на текущий год. Но по здравом размышлении пересчитали расходы на отдельные объекты. Когда формировали бюджет 2022 года, полагали, что успеют уже в нем освоить 3,3 млрд на новый участок зеленой линии — от «Беговой» до «Планерной». Он и правда первый на очереди, но в проекте корректировки на нем оставили менее 900 млн. В разы сократили расходы и на уже построенные, но не «пролеченные» участки Невско-Василеостровской линии (до «Беговой») и Фрунзенско-Приморской (до «Шушар»). Реципиент этого всего понятен: это строящийся участок коричневой линии «Казаковская» — «Путиловская», который вырос с 13,7 до 19,7 млрд. Напомним, ранее КРТИ сообщил, что «Метрострою Северной столицы» требуется ускорение, чтобы сдать его и станцию «Горный институт» в 2024 году.



Еще почти 2 млрд докидывают на Витебскую развязку по другой статье расходов, а миллиард — на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Комитет по транспорту получит дополнительно 5 млрд рублей. Вроде немало, но у него вообще-то и сейчас в бюджете почти 100 млрд. Почти все эти деньги — субсидии трем городским перевозчикам на выполнение их прямых обязанностей. «Фонтанка» подробно рассказывала, из чего состоит экономика метрополитена, «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». Все, что они недобрали с пассажиров из-за льготой цены проезда, докладывает бюджет, чтобы покрывать расходы компаний. Соответственно, если пассажиропоток в течение года оказывается ниже расчетного или расходы — выше, то и расчетную субсидию приходится увеличивать. Так и получилось: сейчас самая большая добавка прописана «Пассажиравтотрансу» и метро — почти по 2 млрд рублей. О том, как не сыграли планы по пассажиропотоку в подземке и на что идут деньги бюджета и пассажиров, — читайте на «Фонтанке».



Жилищный комитет потолстел на 7,2 млрд рублей (к 39,7 млрд рублей), но и здесь все более или менее ожидаемо: крупнейшие статьи расходов для него — это всегда субсидии тепловикам и деньги на жилищные программы. Вот и теперь: два дополнительных миллиарда идут «Санкт-Петербургскому центру доступного жилья», еще более миллиарда разбиты по разным программам. 3,7 млрд доложили в субсидии теплоснабжающим организациям, при том что и сейчас в бюджете эта строчка составляет 18,4 млрд. Обсуждение этого вопроса на нулевых чтениях всегда проходит по одному и тому же сценарию. Депутаты пытаются осмыслить, а с чего вдруг бюджет должен такие огромные средства перечислять ресурсникам. А чиновники объясняют: компании продают тепло горожанам по льготным тарифам, которые не покрывают их собственные траты, так что эту вилку и закрывает город.

По большей части, субсидии достаются городскому «ТЭК». У предприятия и так-то большая адресная программа, плюс оно реконструирует сети Пушкинского и Колпинского районов, которые достались ему от обанкротившегося ПушТЭК и теперь портят статистику по прорывам, потому что хуже трубы в городе еще поискать. У города уже накопилась задолженность по этим субсидиям, так что на каждом новом витке жилком запрашивает на эти цели все больше средств.



Зато куда более неожиданно другое «тепловое» решение. Формально это относится к ведению комитета имущественных отношений, но по факту ближе комитету по энергетике. «Теплосеть Санкт-Петербурга», с которой ГУП ТЭК и делит большую часть инфраструктуры города, с недавних пор ежегодно получает от города субсидию «двойного назначения»: во-первых, она идет на реконструкцию сетей, а во-вторых, город наращивает свою долю в уставном капитале компании, надеясь получить контрольный пакет от структур Газпрома в 2024 году, пока что большая часть по-прежнему у ТГК-1. Этот механизм презентовали как большое достижение после многолетних разговоров о необходимости выкупа «Теплосети» за рубль и тому подобном. Кроме того, он укладывается в картину инфраструктурной симфонии Смольного и Газпрома, в которую недавно уже официально поместили 64 объекта.



Тем страннее видеть в проекте корректировки на 2022 год, что заложенные на эти цели очередные 2,5 млрд город забирает обратно. По интонации комментариев в энергетическом блоке Смольного можно сделать вывод, что и для них это интересный поворот сюжета, содержательностью они не отличались. В комитете по энергетике лишь сообщили: «В случае принятия корректировки бюджета акции не будут выкуплены в 2022 году». Главное слово — «если»; кажется, все держат в уме, что у проекта корректировки впереди еще три чтения с поправками, так что все может вернуться.



Комитету по здравоохранению корректировка бюджета докидывает 8,3 млрд рублей. Причем сразу 9 млрд рублей будут перечислены в территориальный фонд ОМС, на дополнительное финансирование программы ОМС. Это элемент антикризисной поддержки, направленной на борьбу с пандемией COVID-19, ранее рассказывал вице-губернатор Алексей Корабельников. Дополнительные 1,8 млрд рублей пойдут на обеспечение льготников лекарствами. Зато расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения снизятся на 3,8 млрд рублей.

«Добавку» получит комитет по строительству. Его расходы увеличат на 7 млрд рублей, в основном за счет АИП, которая вырастет с 32,5 до 39,5 млрд рублей. Школам докинут 6,7 млрд рублей, больницам — 2,5 млрд рублей, детским садам — почти 1 млрд рублей. При этом заберут деньги у программы «Социальная поддержка граждан» (0,7 млрд рублей). На такую же сумму снизятся капитальные затраты на поддержку искусства. «Снимут» с комстроя также строчку «Развитие транспортной системы», на которую было заложено 0,6 млрд рублей. Траты на содержание подведов уменьшатся на 0,45 млрд рублей.

Комитету по развитию промышленности корректировка добавляет 5,8 млрд рублей. Львиная доля из них — это расходы на ОЭЗ (1 млрд в ведомственной структуре и 4,7 млрд в АИП). Ранее сообщалось о планах Смольного расширить существующую площадку «Новоорловская», создать новую площадку «Парнас» и выкупить у ВТБ индустриальный парк «Марьино». Хотя от выкупа «Марьино» в итоге отказались, общие расходы на развитие ОЭЗ не изменились. Только раньше эти деньги были записаны на комитет имущественных отношений, а теперь тратить их будет комитет по промышленности. На что пойдет оставшийся от выкупа «Марьино» «лишний» миллиард, в ведомстве на момент публикации не ответили.



Расходы КИО в общей сложности срезают на 24 млрд рублей. Однако основная причина — все та же перетасовка строчек. Помимо расходов на ОЭЗ и ЗСД, сменивших распорядителей, а также упоминавшихся выше 2,5 млрд «Теплосети» снизились траты на приобретение объектов недвижимости — с 16,7 до 9,9 млрд рублей. Кроме того, с КИО «сняли» 350 млн рублей на реконструкцию двух корпусов завода «Арсенал» и создание там пространства «Открытая сцена». А вот пропавшая строчка бюджетных инвестиций в проект «ИТМО Хайпарк» (453 млн рублей) материализовалась на балансе комитета по инвестициям.



Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

