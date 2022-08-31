Жилищный комитет запросил 6 млрд рублей на ремонт лифтов в 2023 году. Контрольно-счетная палата не поняла

Жилищный комитет Петербурга запросил дополнительно 6 млрд рублей в 2023 году на капитальный ремонт. Все эти деньги хотят направить на лифты. Предложения жилищного комитета обсуждались 31 августа в рамках нулевых чтений проекта бюджета 2023–2025 годов. В целом базовый вариант предусматривает выделение комитету 41 млрд рублей. Большую часть — по 19 млрд — хотят направить на исполнение жилищных программ и на компенсацию теплоснабжающим организациям их выпадающих доходов из-за того, что население получает коммунальные услуги по льготным тарифам.

Жилком запросил дополнительную потребность на эту компенсацию в 3 млрд рублей, однако комитет финансов отметил: это связано с тем, что соответствующую строчку секвестировали в текущем году, а ее собираются восстановить при осенней корректировке бюджета 2022 года. Так что эта доппотребность в 2023-м сократится или вообще исчезнет. Насчет второго запроса жилкома произошла дискуссия. Комитет просит выделить ему 6 млрд рублей на капремонт домов. Контрольно-счетная палата, однако, обратила внимание на низкий процент исполнения программы в 2021 году и большой размер остатков на счетах фонда. Кроме того, представитель КСП отметил, что не ясен принцип адресного направления этих 6 млрд на лифты, так как собираемые средства в фонде не окрашены. Глава жилкома Олег Зотов заявил, что претензии палаты в комитете знают и сейчас идет работы по исправлению недостатков, на которые она указывала ранее. При этом он подчеркнул, что даже при условии полного исполнения существующего плана капремонта в городе останутся еще 7 200 лифтов, у которых истекает срок эксплуатации и которые без ремонта нужно будет выводить из использования.