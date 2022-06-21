Ковид, авансы и тугие коммуналки. Что контролеры нашли в петербургском бюджете

«Фонтанка» рассказывает, что Контрольно-счетная палата рассказала Беглову об исполнении прошлогоднего бюджета.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Контрольно-счетная палата Петербурга в конце мая отправила губернатору Александру Беглову заключение после проверки отчета по исполнению бюджета-2021(есть в распоряжении «Фонтанки»). Второй ковидный и последний дооперационный год, как известно, арифметически оказался успешным — по доходам план перевыполнен на 4%, они составили 843 млрд рублей. Перестраховались, КСП так и пишет: «Существенное перевыполнение доходов свидетельствует о переоценке негативных сценариев при формировании бюджета и целесообразности проведения осенней корректировки».



По расходам исполнение выше 98% (здесь надо понимать, что был бюджет, а потом была уточняющая сводная роспись, цифры несколько изменились). Не нашли применения 10 млрд рублей — мелочь на фоне 796 потраченных миллиардов. Но это не значит, что у КСП нет вопросов, она вертит бюджет так и сяк. Например, в разрезе исполнения программ: когда-то государство само себе назначило целевые показатели, а теперь само смотрит — достигнуты ли они. Не достигнутых хватает, их больше 30. К примеру, смертность должна была бы составлять 11,3 на тысячу человек, по факту — 15,7; ожидаемая продолжительность жизни — 77,38 лет, по факту — 73,99; доля пассажиров, перевезенных общественным транспортом — 73,8%, по факту — 67%; число погибших в пожарах — 2,25 на 100 тысяч человек, по факту — 2,5; износ коммунальной инфраструктуры — 44,8%, по факту — 48,6%; число малых предпринимателей на тысячу человек — 69, по факту — 65,9. Есть и обратные случаи — по обеспеченности врачами, борьбе с туберкулезом и смертностью от ДТП, к примеру, город обгоняет свои планы. Но здесь, что называется, государство спорит само с собой, не забывая бессмертную фразу об ожиданиях и проблемах.



Другое дело — расходование средств. Бюджет выделяет их ответственным ведомствам и районам под конкретные цели. Если не готов освоить, так и скажи, а если не сказал — не взыщи. В претензиях КСП много формального. Например, она настаивает, что КРТИ и комитет по инвестициям не должны были тратить соответственно 1,2 млрд и 1,8 млрд из дорожного фонда на ремонт трамвайных путей и на концесионную сеть «Чижик»: в законе о фонде ни слова о рельсах, а отдельный порядок его расходования город не установил. Но обывателю более или менее неважно, по какой статье ушли средства, если они ушли на дело. Тем не менее в отчете есть интересные замечания к отдельным комитетам и цифры.



Жилком: коммуналки и капремонт



В целом у КСП претензий быть не может — бюджет комитетом исполнен выше 99% и по доходам, и по расходам. «В людях» тоже получается вроде бы нормально: почти 600 млн выдали 441 семье в рамках расселения коммуналок, 1,7 млрд — 775 семьям по программе «Молодежи — доступное жилье», 3,5 млрд — 769 многодетным семьям. Еще около полутора тысяч семей затронули другие программы. Но все познается в сравнении: например, в 2019 году под расселение коммуналок попали 2,7 тысячи семей (почти в 7 раз больше), а в 2020-м — 775. В комитете «Фонтанки» пояснили, что проблема не в финансировании, а в готовности людей разъезжаться. Если переводить — то легкие на подъем уже разменялись, а остались труднорасселяемые многокомнатные коммуналки.



А вот палата прямо говорит — денег недостаточно, чтобы всех обеспечить квартирами. На начало 2020 года содействия по коммуналкам ожидают 19,8 тысячи семей, по жилищному кредитованию — 6,1 тысячи, по молодежной программе (там несколько видов помощи) — более 14 тысяч.



Второй профиль комитета — капитальный ремонт. Во всем блоке руководство сменилось в конце 2021-го, после чего фонд затеял программу долговой амнистии — стимулировал жителей погасить многолетние недоимки по взносам, предлагая списать все пени. Новая администрация и не скрывала, что накопленная дебиторка огромна. По данным КСП, на начало 2021 года задолженность населения составляла 2,8 млрд рублей, а уже через год — 5,2 млрд. По сути, фонд недобрал в прошлом году 38% от стоимости всех работ, которые выполнил за это же время. Вопрос долгов был особенно важен — ведь в 2021-м никаких других источников финансирования у программы не было, город не помогал. Возможно, именно аховый уровень собираемости привел к тому, что в бюджет все же заложили 3-миллиардную субсидию фонду, вопреки позиции тогдашнего финансового руководства.



КИО: квартиры для нуждающихся



Доходы комитета имущественных отношений перевыполнены, расходы — 96% от бюджетной росписи (48 млрд рублей). Значительная часть этого — инвестиции в городские предприятия: «Метрострой Северной столицы» (7,1 млрд на технику), «Западный скоростной диаметр» (8,2 млрд млрд на развязки), «Теплосеть Санкт-Петербурга» (2,5 млрд на реконструкцию труб), «Особая экономическая зона» (1,9 млрд), «ИТМО Хайпарк» — 1,8 млрд.



12,7 млрд рублей потратили на приобретение 34 объектов недвижимости, которые город покупает у застройщиков. Планировали 42, но по 8 так и не пришли постановления правительства. На 5,5 млрд рублей купили квартир для предоставления нуждающимся группам населения. Небольшое неисполнение связано со старой болезнью — отсутствием заявок от компаний, которые не всегда готовы продавать Смольному жилье по предлагаемой цене.



Комблаг: содержание дорог



Всего комитет по благоустройству потратил 16,4 млрд — 98% от плана. Две трети — 11 млрд — это содержание и уборка улиц. Что характерно, на тротуары от этой суммы ушло больше, чем на проезжую часть (5,4 млрд против 3,5 млрд). 360 млн потратили на вывоз снега — но надо понимать, что в поле зрения КСП попадает именно календарный 2021-й, то есть самое веселое из минувшей зимы в него не вошло. «Фонтанка» писала, что вне зависимости от погоды, претензий прокуратуры и жалоб горожан, город как заказчик год за годом закрывает контракты с подрядчиками почти на 100% — то есть де-факто признает, что его устраивает, как те исполняют заказ.



Комздрав: ковид и ремонт



Главный комитет второго ковидного года на треть перевыполнил план по доходам; понятное дело, в него вливали деньги как могли и безвозмездно перечислили из бюджетов разных уровней 18,1 млрд вместо расписанных 13,5 млрд.



По расходам — 99,6%, или 123 млрд рублей. Помимо ковида, спецификой прошлого года было то, что комитет стал ответственным по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы, и там у КСП вопросов нет. Зато есть к программе капремонта медицинских учреждений. Палата считает, что из 24 объектов, которые были в списке, деньги пошли на 11, а еще 5 — добавились «со стороны». И вообще план в течение года меняли 15 раз, 8 раз — в последнем квартале. В условиях пандемии это объяснимо, но КСП не устраивает, что всего 10 контрактов заключили в первом полугодии, 39 — в третьем квартале, 33 — в четвертом. В итоге стоимость работ, принятых к концу года, составила 764 млн рублей (64% от субсидий), а 377 млн оставались на счетах учреждений. Впрочем, как сами распорядители бюджетных средств относятся к требованию КСП закрывать все годовые расходы к бою курантов — они говорят в частных беседах, а иногда — и официально.



КРТИ: дороги и метро

КРТИ традиционно был много лет в отстающих по исполнению расходной части бюджета, в основном из-за темпов строительства метро. Бывало и 76%, а 92% считались за счастье. В 2021 году было 96,7% от бюджетной росписи — 40 млрд рублей. К слову, комитет по строительству, «товарищ» КРТИ по исполнению, а теперь и по курирующему вице-губернатору, закрыл расходы на 98,3% (25,8 млрд рублей).



Адресная инвестиционная программа КРТИ исполнена на 86,9% от бюджета или на 26,9 млрд рублей. С подземкой все было неплохо — 6,6 млрд и 3,2 млрд соответственно на коричневую и оранжевую линии, процент исполнения высокий. Как и по Московско-Дунайской развязке. Это объясняется тем, что эти объекты плотно накачали авансами, всего КРТИ выдал вперед 9,5 млрд рублей в счет будущих работ. На начало 2022 года неотработанных авансов числилось на 11,5 млрд.



В этот авансовый список — со сроком погашения в 2022 году — вошли еще несколько важных объектов: подготовка территории под Витебскую развязку (1,8 млрд), реконструкция Петрозаводского шоссе (240 млн), съезды к Приморскому шоссе у Лахта Центра (550 млн) и подземный переход там же (384 млн). Плюс немного на замену эскалаторов «Чернышевской», которая запланирована на 2022–2023 годы.



К КРТИ, как, впрочем, и к нескольким другим комитетам, у КСП есть вопросы по поводу давно забытых объектов. Главный — это Орловский тоннель. Эти предания старины глубокой сейчас актуализировал «Метрогипротранс», но у палаты формальный подход: когда-то в это непостроенное вбухали 913 млн рублей, оно формально законсервировано — непорядок. То же самое относится к реконструкции Сенной площади и к строительству развязки у Пулковки.



Комитет финансов: не просили

Может показаться парадоксальным, но худшее исполнение по расходам у комитета финансов, который вообще-то и следит за этим показателем: 72% от уточняющей росписи и 35,2% от изначального бюджета. Комфин освоил 15,1 млрд рублей. Но этому есть объяснение: комитет выделяет средства по заявкам, которых оказалось меньше, чем рассчитывали, в частности на средства Резервного фонда. Без учета этого фонда исполнение вполне себе — выше 97%.

Что касается резерва, то «Фонтанка» рассказывала, как его тратили в 2020 году. Годом позже использовали 21,9 млрд рублей. Лидерами стали комитет по соцполитике (12,4 млрд), комздрав (4,7 млрд) и комитет по строительству (4 млрд). Если делить по направлениям, то 5,1 млрд направили на единовременные выплаты медработникам и 4,5 млрд — на соцвыплаты им же, 3 млрд — на программу ОМС, 3,4 млрд — на строительство корпуса Георгиевской больницы. Кроме того, тратили на СИЗ, оплату отпусков, доплаты работникам, которые занимаются вакцинацией.





Николай Кудин, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»