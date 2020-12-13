«Это несерьезно». Застройщиков не заинтересовало предложение Смольного по выкупу социального жилья

Фото: Дмитрий Лебедев/«Коммерсантъ»

В середине года федеральный центр наконец-то разрешил Петербургу оценивать «квадрат» жилья не в 77, а в 96 тысяч рублей. Подумалось — заживем. Осенью Смольный объявил пять сотен конкурсов на квартиры, которые должны распределить между льготными категориями граждан, но по итогам заключил только 47 контрактов. Улов за все остальные месяцы в два раза меньше.

Говоря о социальном жилье, чиновники еще в начале года хвастались показателями 2019-го. Вложения в строительство тогда дали городу только 302 квартиры, зато у застройщиков по итогам купили в шесть раз больше. Намерением делать в дальнейшем ставку именно на покупку квартир объяснялся, к примеру, тот факт, что социальный квартал «Журавли» со 120 тысячами квадратных метров до 2022 года оставили совсем без денег.



Изначально на жилье для льготников комитету имущественных отношений в 2020 году выделяли 7,6 млрд, после секвестра эта статья АИП сжалась почти до 5 млрд. По данным комитета финансов, ко 2 декабря из них потрачены только 1,6 млрд. Подписано 53 контракта на 368 млн, по которым в собственность города передают 117 квартир площадью 5 тыс. кв. м, еще 18 контрактов — по одному на квартиру — в стадии заключения. Если сравнивать с предыдущими годами, итоги — хуже некуда. В 2019-м, для сравнения, город сумел приобрести 1965 квартир на 7,4 млрд, в 2018-м — 645 на 2,5 млрд, в 2017-м — 1687 на 4,6 млрд.

Аукционы объявлялись, правда, в большинстве своем признавались несостоявшимися. Поначалу в 2020 году дело смотрелось совсем безнадежно: закупочная цена держалась на уровне 73 тысяч при том, что «квадрат» на рынке тогда стоил 115 тысяч. Цифру брали из рекомендаций правительства, но сути дела это не меняло: в итоге практически единственным застройщиком, который заинтересовался условиями, стала ГК «Стоун». В апреле входящее в нее ООО «Альтернатива» продало в госсобственность 13 «однушек» в Ленсоветовском, летом еще пять студий и 7 «трешек» в той же локации; 22 однокомнатные квартиры в Шушарах взяли у ООО «Стоун» — все вместе на 103 млн рублей.



Убедить федеральный центр все-таки повысить рекомендованную цену Петербургу удалось к августу. Минстрой поднял норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, которую берут за основу при расчете выкупа жилья для льготников, в Петербурге показатель вырос до 85,5 тыс. Чуть позже город решил выкупать социальное жилье у застройщиков подороже. Тогда же КИО отчитался о встречах с риелторами, на которых обсуждалась возможность приобретать жилье на вторичном рынке у самих граждан. Вооружившись новой ценой за «квадрат» в размере 96,5 тыс. руб., комитет осенью объявил полтысячи аукционов.

Из них состоялись не больше 50. Навстречу к городу снова пришли структуры ГК «Стоун»: КИО договорился с ООО «СТ+» о 8 «двушках» за 30 млн, а у ООО «ДСИ» приобрел 10 «однушек» на 37 млн — все в том же Ленсоветовском. К декабрю наконец-то подтянулись другие застройщики: с ООО «СПб Реновация» подписали контракт на 12 однокомнатных квартир в Колпино и Песочном за 142 млн, а с ООО «Петергофское» — на 8 трехкомнатных в Сосновой Поляне за 56 млн. Еще на два десятка конкурсов все-таки заявились физлица. Такую возможность условия документации предусматривали и раньше, правда, только в этом году КИО начал дробить аукционы на формат «один контракт — одна квартира». По условиям дома должны быть построены не раньше 2010 года. Так в собственность города перешла, например, трехкомнатная квартира на Ленинском проспекте.



С учетом того, что осенью средняя цена за квадратный метр в Петербурге составляла около 120–130 тыс. руб., такие результаты неудивительны. Однако, как пояснил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, «потолок» в 96 тыс. руб. устанавливался на основе статистических данных по стоимости жилья на вторичном рынке. «На тот момент, когда мы выходили с инициативой, она так и составляла — 96 тысяч, — говорит чиновник. — Но даже с этой ценой, на мой взгляд, можно разговаривать, если полноценно использовать механизм эскроу-счетов». Как объяснил Москаленко, в этом году КИО объявлял торги из расчета на то, что закупленные квартиры перейдут в собственность города до конца 2020-го. В дальнейшем Смольный не планирует поднимать цену за метр жилплощади до показателей первичного рынка — со следующего года предполагается переход на закупку жилья с использованием эскроу-счетов, осенью в бюджетный кодекс внесли соответствующие поправки. «Раньше такой нормы в бюджетном кодексе не было, и ЦБ не открывал счет госзаказчику для того, чтобы он мог в уполномоченный банк перечислить деньги. Эта норма принята, поэтому я считаю, что мы можем стопроцентно перечислять», — поясняет Москаленко.



Застройщики при этом полагают, что городу будет выгоднее строить дома за бюджетные средства, чем выкупать у бизнеса готовое жилье под социальные нужды. В Смольном от такого варианта тоже не отказываются. «Мы предлагаем использовать разные инструменты, в том числе строить за счет адресной инвестиционной программы. У нас есть для этого готовые проекты. Застройщики из-за рыночной ситуации могут не проявлять желания продавать по установленной стоимости, но если объект будет включен в АИП, то он обязательно будет построен. Жилое строительство в рамках АИП начнется уже в 2021 году», — отмечал недавно глава комитета по строительству Игорь Креславский в интервью «Фонтанке».

В начале 2021-го Смольный собирается объявить конкурсы на строительство двух социальных жилых домов на Глухарской улице в Каменке. Как раз на него и заложены средства в АИП: на 2021-й — 263 млн, 700 в 2022-м и почти 1,5 млрд в 2023-м. Еще один пункт — дом на Нижне-Каменской, на который в следующем году предусмотрен 461 млн руб. Его возводит «Инвестиционно-строительная компания "НКС"», намеченный срок окончания работ — октябрь 2021-го.



В начале 2020 года на общем учете (на получение жилья и на содействие в его покупке) стояли 137,1 тыс. семей. Год назад — 147,7 тыс. В 2019 году с учёта сняли 17,9 тыс. семей, годом ранее — 15,5 тыс.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

