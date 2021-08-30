Смольный намерен в 2024 году получить уже больше 50% акций «Теплосети Санкт-Петербурга»

О планах по выкупу акций в рамках допэмиссии рассказал 30 августа глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Он напомнил, что деньги, за счет которых Смольный увеличивает свое участие в компании, адресно идут на реконструкцию сетевого хозяйства предприятия: в 2019 году таким образом было направлено 1,5 млрд рублей, в 2020 году – 3 млрд, план на 2021 год – 2,5 млрд. Это позволит по итогам года нарастить долю Петербурга до 37,8%.
«Наше предложение – такую работу продолжить, – заявил Бондарчук. – И мы понимаем, что, выделяя по 2,5 млрд, мы в 2024 году получим долю выше 50%. Но это не самоцель. Самоцель была – найти легитимный источник дополнительного финансирования инвестиционной программы "Теплосети", чтобы существенно повлиять на аварийность. У АО "Теплосеть" более 40% сетей имеют сроки службы более 25 лет, то есть сверхнормативный срок».
Смольный в последние годы последовательно увеличивает долю в «Теплосети», вкладывая в ее инвестпрограмму. О том, как компания и другие теплоэнергетики города пережили отопительный сезон, — читайте в материале «Фонтанки».
Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги. Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за один рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».