FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Смольный намерен в 2024 году получить уже больше 50% акций «Теплосети Санкт-Петербурга»

Правительство города станет главным акционером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2024 году. Показатель 2021 года – 38,7%.

О планах по выкупу акций в рамках допэмиссии рассказал 30 августа глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Он напомнил, что деньги, за счет которых Смольный увеличивает свое участие в компании, адресно идут на реконструкцию сетевого хозяйства предприятия: в 2019 году таким образом было направлено 1,5 млрд рублей, в 2020 году – 3 млрд, план на 2021 год – 2,5 млрд. Это позволит по итогам года нарастить долю Петербурга до 37,8%.

«Наше предложение – такую работу продолжить, – заявил Бондарчук. – И мы понимаем, что, выделяя по 2,5 млрд, мы в 2024 году получим долю выше 50%. Но это не самоцель. Самоцель была – найти легитимный источник дополнительного финансирования инвестиционной программы "Теплосети", чтобы существенно повлиять на аварийность. У АО "Теплосеть" более 40% сетей имеют сроки службы более 25 лет, то есть сверхнормативный срок».

Смольный в последние годы последовательно увеличивает долю в «Теплосети», вкладывая в ее инвестпрограмму. О том, как компания и другие теплоэнергетики города пережили отопительный сезон, — читайте в материале «Фонтанки».

Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги. Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за один рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»).

Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1 800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Акционерами общества являются: ПАО «ТГК-1» (65,5814 %), ГУП «ТЭК СПб» (21,8608 %), комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (12,5578 %).

ПАО «ТГК-1» — ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,52 тыс. Гкал/час. Основные акционеры: ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний