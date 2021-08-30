Смольный намерен в 2024 году получить уже больше 50% акций «Теплосети Санкт-Петербурга»

О планах по выкупу акций в рамках допэмиссии рассказал 30 августа глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Он напомнил, что деньги, за счет которых Смольный увеличивает свое участие в компании, адресно идут на реконструкцию сетевого хозяйства предприятия: в 2019 году таким образом было направлено 1,5 млрд рублей, в 2020 году – 3 млрд, план на 2021 год – 2,5 млрд. Это позволит по итогам года нарастить долю Петербурга до 37,8%.



«Наше предложение – такую работу продолжить, – заявил Бондарчук. – И мы понимаем, что, выделяя по 2,5 млрд, мы в 2024 году получим долю выше 50%. Но это не самоцель. Самоцель была – найти легитимный источник дополнительного финансирования инвестиционной программы "Теплосети", чтобы существенно повлиять на аварийность. У АО "Теплосеть" более 40% сетей имеют сроки службы более 25 лет, то есть сверхнормативный срок».