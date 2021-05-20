«Газпром» рассмотрит вариант обмена теплосетевыми активами с Петербургом не позднее декабря

«Предложение ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приобрести акции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», принадлежащие ПАО «ТГК-1», за 6 млрд рублей в рассрочку на 20 лет не реализовано по независящим от «Газпрома» причинам, — рассказал Федоров. — В 2019 году ГУП «ТЭК СПб» предложил нам выкупить акции «Теплосети» на этих условиях. «Газпром» в 2020 году согласовал эту оценку рыночной стоимости акций для сделки. Но она, к сожалению, не состоялась. Мы обсуждали с Fortum сделку на совете директоров в ноябре 2019 года, и они выступили против. Нам совместно с руководством Петербурга не удалось переубедить Fortum».

По словам главы компании, так как варианты продажи акций не состоялись, на повестке дня различные варианты мены активами. Результаты компания рассмотрит не позднее 30 ноября 2021 года. Город продолжает постепенно наращивать свою долю в уставном капитале «Теплосети», вкладываясь в ее инвестиционную программу. «26 февраля нынешнего года подписано очередное соглашение об участии Петербурга в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», — напомнил Федоров. — Город перечислит обществу 2,5 млрд рублей бюджетных инвестиций и увеличит свою долю до 38,7%». Ранее, напомним, перечисление 3 млрд уже нарастило участие Петербурга до 34,4186%.

Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги. Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».