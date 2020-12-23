автор фото Евгений Павленко/«Коммерсантъ»

Как стало известно «Фонтанке», правительство Петербурга обсуждает возможность очередной докапитализации Резервного фонда, с помощью которого финансирует коронавирусные нужды. К концу декабря в нем осталось еще около 5,4 млрд рублей. Но больше половины этих средств уже распределены, а новогодний локдаун и продолжающийся рост заболеваемости требуют дополнительных трат.

Резервный фонд начали накачивать в апреле. Законодательное собрание разрешило Смольному докапитализировать его без внесения изменений в закон о бюджете, а заодно и тратить на борьбу с коронавирусом по своему усмотрению. В итоге в «кубышку» положили 31 млрд рублей. К началу сентября, когда фонд, по выражению вице-губернатора Эдуарда Батанова, «порядком съели», в нем оставалась еще примерно половина изначальной суммы. Осенью денег докинули. По состоянию на 22 декабря, по информации «Фонтанки», объем резервов достиг 33,7 млрд рублей, но 28,3 млрд уже потрачено.



Самые крупные расходы пришлись на медицину. Почти 5 млрд рублей получил комитет по здравоохранению и районные администрации на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь ковидным больным. Основная часть средств на эти цели пришла из федерального бюджета. Но городу приходилось доплачивать из своего кармана, если был превышен лимит, установленный федеральными правилами. Кроме того, именно местная казна платила работникам медицинских организаций особого типа, а также водителям, перевозящим людей с подозрением на заражение. К слову, сотрудники частных клиник, работающих с коронавирусными больными, попытались через суд добиться выплат, как получают их коллеги-бюджетники, но не преуспели.



автор Мария Цыганкова/«Фонтанка.ру»

3,2 млрд рублей распределили между медицинскими работниками, пострадавшими при оказании помощи коронавирусным пациентам, а также членами семей погибших. Но поддержка дошла не до всех. Работники скорой помощи и сотрудники больниц пытаются через суд добиться от города положенных, по их мнению, компенсаций. Но не всем удается даже зарегистрировать иск в суде.



Значительных расходов потребовало строительство и оснащение новых больниц. Так, 3,8 млрд рублей потрачено на строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн (должен открыться 25 декабря), 4,1 млрд рублей — на создание нового здания Городской больницы № 33 в Колпино. Еще 1,4 млрд рублей было выделено на приспособление под прием коронавирусных больных павильонов «Ленэкспо». Если во время первой волны госпиталь прославился как обсерватор для «легких» пациентов, то во время второй здесь появилась своя реанимация с аппаратами ИВЛ. 22 декабря открылся на прием восьмой павильон — это 474 койки для пациентов в тяжелом состоянии и средней степени тяжести. В общей сложности до конца года на территории выставочного комплекса будет развернуто порядка 1,5 тысяч коек.

Больница Святителя Луки получила 0,55 млрд рублей на переоборудование нежилых зданий. Больнице № 40 Курортного района выделили 0,2 млрд рублей на приспособление помещений под лечение коронавирусных больных. Еще 0,16 млрд рублей город потратил на то, чтобы обеспечить изоляцию граждан с подозрением на инфекцию в пансионатах «Заря» и «Балтиец». Постояльцы обеспечены питанием, они могут пользоваться wi-fi или заказывать доставку продуктов, если нуждаются в особой диете, сообщалось по итогам визита в «Балтиец» Александра Беглова. Впрочем, по данным городского оперштаба, на 22 декабря на обсервации находятся всего 9 человек.



Также городским властям пришлось понести немалые расходы в связи с закупкой средств индивидуальной защиты для врачей: на эти цели было выделено 3,75 млрд рублей. Как выяснила «Фонтанка», значительная часть закупаемых Петербургом СИЗ шьется в цехах на предприятиях, не имеющих никакого опыта в создании спецодежды для защиты от биологических патогенов. А полученные авансом в Росздравнадзоре регистрационные удостоверения не подтверждены техническими и токсикологическими исследованиями и экспертизой качества, эффективности и безопасности.

По мере разрастания масштабов эпидемии начала расти и потребность в ПЦР-тестах. Администрации районов получили 0,18 млрд рублей на покупку лабораторного оборудования, тест-систем и расходных материалов для диагностики коронавирусной инфекции. Но, вероятно, этих объемов оказалось недостаточно. На прошлой неделе чиновники признали, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 не растет из-за исчерпания пропускной способности лабораторий. Жители продолжают жаловаться на длительный срок ожидания анализов. По данным Смольного, в среднем по городу лаборатории обрабатывают ПЦР-тесты за 39 часов, но иногда результаты могут зависнуть в поликлинике. Для ускорения информирования Смольный запустит смс-оповещение.



Вторая по величине статья коронавирусных расходов — это социальные выплаты. 1,4 млрд было перечислено гражданам старше 65 лет, которые добросовестно соблюдали самоизоляцию в апреле-мае. Всего компенсацию за вынужденное затворничество в размере 2000 рублей получили 710 тысяч человек. Почти 1,5 млрд рублей Смольный потратил на 800-рублевые выплаты на покупку средств индивидуальной защиты. Их получили 1,8 млн малообеспеченных петербуржцев. 0,14 млрд рублей было перечислено социальным работникам.

Бизнесу, который своим вынужденным простоем сдерживал распространение вируса, досталось не так много: 1,5 млрд рублей ушло в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, еще 0,5 млрд — в Фонд развития промышленности СПб. Их распределили между предпринимателями в виде льготных займов. Правда, федеральное законодательство не позволило оказывать поддержку тем, кто производит или продает подакцизные товары — например, алкоголь. Впрочем, льготные кредиты были не единственной мерой поддержки. Свои расходы на налоговые льготы и арендные отсрочки чиновники оценили в 18 млрд рублей.



К последней декаде декабря в Резервном фонде осталось 5,4 млрд рублей. Но как минимум 3,2 млрд из этих средств уже распределены. К примеру, накануне губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении региональных доплат медикам Петербурга на ноябрь и декабрь и утвердил новый порядок — в зависимости от количества отработанных смен. На это уйдет почти 2 млрд рублей.

По мере заполнения коек в стационарах городским властям приходится тратить все больше средств на организацию амбулаторной помощи. Так, Смольный выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому, а также на аренду поликлиниками дополнительных автомобилей для их перевозки. Для службы скорой помощи приобретут пульсоксиметры. На все это из Резервного фонда правительства заложено 39,9 млн рублей.

Также 19 декабря губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда Смольного более 0,3 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Федеральные власти перечислили на эти цели 203 млн рублей. Пока помощи хватило лишь на треть «домашних пациентов».



Но дополнительное финансирование потребуется и больницам. Так, депутаты ЗакСа поправками утвердили выделение из Резервного фонда 159 млн рублей Боткинской больнице на реанимационное и пульмонологическое оборудование. Тогда же на перепрофилирование медицинских учреждений добавили денег администрациям районов: 118 млн — Московскому, без малого 85 млн — Петродворцовому и 19 млн рублей — Курортному. Городской клинической больнице № 314 достанется 9,6 млн рублей на закупку оборудования.

Корректировки бюджета были утверждены 9 декабря.

Но введенные властями города ограничения в период новогодних праздников снова поставили перед Смольным вопрос о помощи бизнесу. Чиновники сформировали «третий пакет» налоговых льгот на более чем 10 млрд рублей выпадающих доходов. Из Резервного фонда как минимум 0,5 млрд рублей должно быть направлено на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, но окончательно решение пока не принято.

По информации «Фонтанки», осенняя докапитализация Резервного фонда может оказаться не последней: до конца года туда могут закачать дополнительные средства, сообщили несколько источников, близких к финансово-экономическому и медицинскому блокам. В бюджете на 2021 год заложен объем Резервного (читай — коронавирусного) фонда в 20,3 млрд рублей.

Галина Бояркова, Николай Кудин

