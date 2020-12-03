Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив

«Фонтанка» изучила гардероб работающих с COVID-19 врачей из Петербурга. Им выдают одноразовую спецодежду, качество и эффективность которой не подтверждено ни одной экспертизой. Что раньше защищало от строительной пыли, теперь должно остановить особо опасный вирус.

В конце ноября власти Петербурга заявили о формировании трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты для медиков. Для пополнения складов в короткий срок город реализовал схему неконкурентных закупок через единого заказчика. Им выступила горбольница № 15. Действующие в период пандемии правила позволяют закупать у единственного поставщика, если конкурентные способы нецелесообразны из-за траты времени.



В течение двух недель ноября больница без конкурсных процедур заключила с десятью компаниями 17 госконтрактов на общую сумму 819 миллионов рублей. Сумма хоть и внушительная, но эти деньги покрывают примерно 20-дневную потребность горздрава в СИЗах.

Защитный комплект врача состоит из пяти компонентов: одноразовый костюм, очки, респиратор, перчатки, бахилы.



Фото: презентация Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Дополнительные средства защиты - маски и экраны. За сутки петербургские медики расходуют более 250 тысяч пар перчаток, почти 200 тысяч масок, примерно по 25 тысяч костюмов, респираторов и бахил. Еще им требуется около 30 тысяч очков и экранов. К одноразовым средствам они не относятся, но с учетом интенсивности использования очки и экраны тоже можно считать расходниками.

«Фонтанка» визуализировала «суточного» медика. Потребность в СИЗ нам сообщил комитет здравоохранения, а затраты мы посчитали по ценам свежих госконтрактов 15-й горбольницы.



Таким образом, расходы Петербурга на СИЗ составляют около 45 миллионов рублей в сутки, или более 1,3 миллиарда в месяц. Доступ к таким денежным объемам имеет любая пошивочная. Большая часть денег из последних контрактов досталась компаниям-ноунеймам, без опыта в создании спецодежды для защиты от биологических патогенов. Как так вышло?



Упрощенка

Защитные костюмы, перчатки, бахилы, респираторы, маски - это медицинские изделия. Они подлежат государственной регистрации.

До пандемии госрегистрация занимала около года. Каждое изделие проходило технические и токсикологические испытания и ЭКЭБ - экспертизу качества, эффективности и безопасности, и только потом получало регистрационное удостоверение.

В марте 2020 года правительство утвердило упрощенную регистрацию медизделий с низкой степенью потенциального риска их применения (1-го класса). В список вошли 36 позиций, включая все необходимые для медиков СИЗ. Производитель предоставляет минимум документов и фотографию изделия, платит 7 тысяч рублей пошлины и в течение пяти дней получает в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение (РУ). Специалисты называют такое оформление авансовым. На подтверждение качества изделия, включая экспертное исследование образцов, обладателю РУ дается 150 дней. Все это время он может торговать своим товаром.

На острую потребность в СИЗ во время пандемии наложилась методологическая неготовность страны к эпидемиям. В России отсутствует госстандарт специальной одежды, применяемой для защиты от возбудителей особо опасных инфекций, говорится в апрельских рекомендациях Роспотребнадзора. Единственный ГОСТ спецодежды, определяющий нормы проницаемости микроорганизмами, издан в 1988 году, и он на особо опасные инфекции не распространяется.



По этой причине Роспотребнадзор ориентируется на директивы и стандарты Евросоюза, принятые к одежде для защиты от патогенных биологических агентов, и издает лишь общие рекомендации к СИЗ:

«Защитная одежда изготавливается из специальных легко моющихся, устойчивых к износу тканей, обладающих водоотталкивающими свойствами и максимальной защитной эффективностью по микробному аэрозолю».

Чтобы формально подходить под рекомендации, достаточно шить одежду из термопластичных полимеров - как правило, это пропилен и полиэтилен. В эту группу, например, входят известный садоводам в качестве изоляции спанбонд, состоящий из него материал SMS и считающийся эталоном биозащиты Tyvek компании DuPont.

«Лэндмед»

Крупнейшим поставщиком горздрава в октябре-ноябре 2020 года стала столичная компания «Лэндмед». Она получила контракты почти на 230 миллионов за бахилы (почти миллион пар), костюмы (более 80 тысяч) и перчатки. Еще 15 тысяч костюмов компания продала петербургскй поликлинике № 114.

«Лэндмед» 30 сентября 2020 года зарегистрировал арбитражный управляющий из Москвы Петр Дубянский. На новый рынок он вошел без собственного производства, штата и опыта. Компания поместилась в комнате бизнес-центра «Лето».



бизнес-центр на проспекте Вернадского в Москве

Фото: скринщот страницы сервиса Google.Maps

Отвечать на вопросы «Фонтанки» Дубянский отказался, посчитав себя героем заказной статьи.

Петербургскому здравоохранению Дубянский продал костюмы и бахилы подмосковной компании «Спецстильопт». Созданная два года назад, она шьет спецодежду для дворников, строителей, рыбаков. Среднесписочная численность компании на конец 2019 года - 1 человек. Остальное, видимо, нештатный персонал. Производство располагается в промзоне города Долгопрудный.



промзона в Долгопрудном Фото: скринщот страницы сервиса Google.Maps

Государственную регистрацию костюмы и бахилы «Спецстильопта» в качестве медицинских изделий получили 13 октября. Испытания и экспертизу качества они не прошли, сообщили «Фонтанке» в компании.

«Чего вы удивляетесь? Вся страна так живет, - сказал представитель «Спецстильопта». - В Иваново приезжайте - целый город делает одноразовые костюмы».

Собеседник сообщил, что комбинезоны шьют из спанбонда или другого нетканого материала - в зависимости от контракта. Это не соответствует условиям госрегистрации, так как получившее удостоверение СИЗ должно иметь конкретную рецептуру. Объясняться собеседник не стал, но заверил, что опыт в пошиве медодежды у «Спецстильопта» есть. Врачей компания обеспечивает больничными сабо и халатами.



Фото: скришнот страницы сайта

Коряга

В июле 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» появилась страница о торговом знаке с нетривиальным названием «Сибирская коряга». Создатели рекламировали защитную одежду, используя фотографию Владимира Путина из больницы в Коммунарке. Намек на красную зону был прозрачен.



Фото: скриншот страницы в социальных сетях

Тогда же в Сети зарегистрировали сайт для продажи «Сибирской коряги». Производителем значилась компания с новосибирскими корнями «Трубное решение». Она специализируется на производстве металлических изделий.

Всячески избегая упоминаний о пандемии, коронавирусе и врачах, авторы сайта и страницы «ВКонтакте» уверенно двигали бренд в сторону здравоохранения. Они сообщали о возможности его применения в медицине и называли свой костюм аналогом Tyvek от компании DuPont, в который и облачали Владимира Путина.

Фото: скриншот страницы сайта компании

«Сибирскую корягу» сертифицировали в апреле 2020 года как изделие хозяйственного обихода. В июле ее отправили на повторную сертификацию, повысив статус до защитного комбинезона, якобы выпускаемого по стандартам одежды против инфекций. Производителя в сертификате тоже сменили. Им стал 28-летний петербургский ИП Святослав Захаркевич.



Как «Трубное решение» до пандемии было далеко от медицины, так и Захаркевич. Раньше он держал мясную лавку на Парашютной улице и катал на катере туристов по рекам и каналам Петербурга. С апреля Святослав встроился в дикорастущий рынок СИЗ и через «Авито» продавал ввезенные из Китая вещи. Весной на границе с Россией маски, костюмы и бахилы отдавали на вес - по 10 долларов за килограмм, говорит он.

В августе Захаркевич, предоставив в Росздравнадзор обновленный сертификат, по упрощенной процедуре получил регистрационное удостоверение на «Сибирскую корягу». Комбинезон стал медицинским изделием.

Местом производства костюмов Захаркевич указал помещение в торговом центре «Ладожские ряды» на проспекте Энергетиков, 3Б. В соседнем с ним бизнес-центре «Лада» располагался офис «Трубного решения».

Коллаборация с «Трубным решением» сделала «Сибирскую корягу» очень востребованным СИЗ, уверяет Захаркевич.

«Мы одни из крупнейших в Петербурге, - говорит он. - У нас около 100 швей, готовим по три тысячи костюмов в день. Много приходится отдавать на аутсортинг».

«Ладожские ряды» - аскетичное пространство, разбитое на ячейки - торговые точки. В дальнем конце гипсокартоном отделен от основной площади небольшой угол. В нем и дислоцировалось производство «Сибирской коряги».

«Фонтанка» посетила «Ладожские ряды» и не нашла швейный цех.

«Нету уже, выгнали их на прошлой неделе, - рассказала «Фонтанке» сотрудница торгового центра. - К ним менты приезжали. Они машинки швейные упаковали и эвакуировались. Вроде как к железнодорожной станции «Заневский пост».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По словам сотрудницы, в швейном цехе работали женщины из Узбекистана:

«Точнее, подрабатывали. Днем, до четырех, офисы в бизнес-центре «Лада» убирали, а вечером сюда приходили и строчили. Вот и все производство».

Святослав Захаркевич объяснил отъезд тем, что для «Сибирской коряги» нашли более выгодное и удобное место. Использование нелегального труда мигрантов он отрицает.

Город купил у «Трубного решения» 30 тысяч костюмов «Сибирская коряга» за 42 миллиона рублей - по 1400 рублей за штуку. Эту партию развезут по городским стационарам и раздадут работающим в красной зоне врачам - так предписано условиями госконтракта. Подтверждения тому, что костюмы пригодны для защиты от возбудителей особо опасных инфекций, у компании нет.

Корреспондент «Фонтанки» связался с «Трубным решением» под видом сотрудника частного медцентра, запросил коммерческое предложение и заказал тысячу костюмов с характеристиками, указанными в госконтракте 15-й больницы.

«Поставим вам по 800 рублей [за штуку]. В течение 3-5 дней, и это с запасом, - сказали в компании и дали совет: - По документам костюм будет одноразовый, но на практике его можно обрабатывать антисептиками и ходить дальше».

Завышенную на 175 % цену чиновники объясняют спешкой. Но контракт рассчитан на два месяца, и товар поставляется не сразу, а партиями. В 15-й горбольнице «Фонтанке» сообщили, что контракты заключались по минимально предложенным ценам, в финансово-хозяйственную деятельность поставщика учреждение вмешиваться права не имеет. «Трубное Решение» другим заказчикам поставляло аналогичный товар по 1500 и 1590 рублей за единицу», - отметили в больнице. Tyvek

Из десятка поставщиков только один является непосредственным производителем СИЗ. Компания «БТР-С» поставит городу 80 тысяч костюмов за 1380 рублей штука.

Основное производство «БТР-С» находится в Сланцах.

«Мы шьем комбинезоны из Tyvek, - сказал «Фонтанке» гендиректор «БТР-С» Степан Евдокимов. - Есть три основных материала, из которых делают одноразовые костюмы. У спанбонда очень хорошие свойства по комфорту. Он дышит, но барьерные свойства минимальны. Практически ни от чего не защищает, в том числе от вирусных загрязнений. Второй вариант - микропористая пленка. Ее, в основном, китайцы используют. Она защищает ото всего, но в то же время тело страдает, материал не дышит. Врачи падают в обморок. У Tyvek есть европейские стандарты защиты от биологических загрязнений. Плюс он дышит».

По словам Евдокимова, 1380 рублей - это рыночная цена одноразового костюма из Tyvek. Материал производят только в США и Люксембурге.

Очередь

Контракт на поставку 80 тысяч одноразовых костюмов стоимостью 103 миллиона рублей (по 1290 рублей штука) с больницей № 15 заключила компания «Борн СПб». Ее профиль - торговля системами безопасности и видеонаблюдения.

«Борн СПб» выступил перекупщиком костюмов производства нижегородской компании «Новисет».

Регистрационное удостоверение на свой костюм «Новисет» получил по ускоренной процедуре еще в мае 2020 года - более полугода назад. Но техиспытания и экспертизу качества он в положенные 150 дней тоже не прошел.

«Надеемся, это случится в январе 2021 года, - сообщили «Фонтанке» в «Новисете». - Все производители стоят в очереди».

Разрешая упрощенную процедуру регистрации «авансом», правительство не учло, что в России есть только одно учреждение для испытаний медизделий и экспертизы качества - «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» (ВНИИИМТ) Росздрава. Наплыв заявок от держателей регудостоверений костюмов, бахил и других СИЗ парализовал его работу, рассказали «Фонтанке» производители спецодежды.

«По идее, через 150 дней Росздравнадзор должен отзывать госрегистрацию медицинских изделий, но на это пока закрывают глаза, - говорят собеседники. - По этой причине в больницы оптом поставляют комбинезоны, предназначенные для защиты от нетоксичной пыли и производственных загрязнений - ну то есть ни о чем».

По меньшей мере, сто тысяч костюмов с такими свойствами закупила больница № 15 Петербурга. Их производят в Китае, а в России продают по регистрационному удостоверению, оформленному компанией «Лидер-М». Это поставщик трубной продукции и металлопроката.

Закупки и официальные данные говорят об остром дефиците производства СИЗ в Санкт-Петербурге. Более ста миллионов рублей город единовременно потратил на китайские респираторы и малайзийские перчатки.

По данным комитета по развитию предпринимательства, в ноябре в Петербурге сшиты 64 тысячи одноразовых комбинезонов. Учитывая суточную потребность, этого не хватит и на трое суток. Количество сшитых за месяц масок - менее десяти миллионов - покрывает 20-дневную потребность. Респираторы и бахилы в статистике комитета отсутствуют.

Кроме трат на закупки, бюджет расходует деньги на хранение СИЗ. Больница № 15 заключила контракт с принадлежащей городу Фармбазой. Она получит почти 8 миллионов рублей за то, что запасы костюмов, бахил, масок, респираторов полежат на складе в 5-м Предпортовом проезде до конца декабря. Фармбаза берет по 1,2 рубля за хранение единицы СИЗ.

С апреля Росздравнадзор выдал более 2 тысяч регистрационных удостоверений на медизделия 1-го класса риска. Отменены десять - на защитные костюмы, маски, респираторы, бахилы. Остальные по-прежнему не имеют противопоказаний против реализации.

«Фонтанка» направила запрос в Росздравнадзор.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»