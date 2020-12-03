Великая новогодняя депрессия. Что запрещено в Петербурге с 4 декабря и во время новогодних праздников

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил очередные изменения в 121-е постановление Смольного. Новые правила вступают в силу 4 декабря, дополнительные ограничения начнут действовать поэтапно 14, 25 и 30 декабря, а в целом коронавирусный режим действует до 15 января. Ужесточение стало реакцией на скандал с концертом рэпера Басты, а также же желание властей сделать город менее привлекательным для туристов во время новогодних каникул. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил, нововведения для удобства выделены жирным шрифтом.



Как будут работать рестораны?

— Запрещена работа любых предприятий общественного питания в торговых центрах.

— Прочие рестораны, кафе и бары не могут работать с 23:00 до 06:00. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Не допускается работа любых фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.



Какие развлечения запрещены?

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).



— С 4 декабря прекращается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы.

— С 4 декабря в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств.

— Запрещена работа ледовых катков в торговых центрах. На другие катки попасть можно, но в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м. На крытые катки не допускается более 30 человек. Данные ограничения не распространяются на площадки для тренировок профессиональных спортсменов.

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га. С 30 декабря по 10 января останавливается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк.

— С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.



Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?

— С 4 по 29 декабря дети в возрасте до 16 лет не могут посещать театральные спектакли и мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.



— Любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

С 4 декабря правила для них ужесточаются: максимально допустимое количество посетителей определят сами чиновники, исходя из конструктивных и иных особенностей площадки.

— С 30 декабря по 10 января запрещается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Зрителей в зале не должно быть больше 25% от числа мест, даже если большее число билетов уже продано.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).

— Все спортивные мероприятия проходят без зрителей, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.



— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.



Что еще запрещено бизнесу?

— С 30 декабря по 10 января нельзя перевозить пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.



Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.



Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы оставить таких работников в офисе, предприятия должны обосновать критическую важность такого решения и направить телефонные номера сотрудников, не переведенных на дистанционный режим, в комитет по промышленной политике.



— Те, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, могут получить оплату больничного из ФСС: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.



По каким правилам работают школы и кружки?

— В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

— С 14 декабря запрещается реализация любых дополнительных общеразвивающих программ в помещениях не только государственных, но и частных организаций. программ в помещениях не только государственных, но и частных организаций.

