«Отмечайте дома, ешьте оливье». Вице-губернатор Елин о том, почему Новый год для петербуржцев обставили красными флажками

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Новый год в этот раз будет как никогда семейным праздником. Новая версия 121-го коронавирусного постановления, опубликованная 2 декабря, не оставляет шанса отметить праздник в ресторане, а также посетить концерты и другие культурные мероприятия в каникулы. Чиновники предлагают жителям города подумать о здоровье и заняться спортом и прогулками на свежем воздухе.

— Объявленные сегодня коронавирусные ограничения оставили бизнес в недоумении. Можете объяснить логику: почему »нарушил» Баста, а закрыли рестораны, театры, музеи?



— Логика состоит из трех простых вещей. Первое — это снизить туристическую привлекательность Петербурга на период каникул, в первую очередь, с точки зрения детского туризма. Для этого закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все мероприятия массовые, культурные, театральные, убрали детские спектакли. Мы любим гостей, но не в этот год.

Вторая мотивация — не кучковаться на Новый год. Поэтому мы ограничиваем работу ресторанов. Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год — отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе. Для этого мы хотим увеличить на улице количество ларьков, где можно что-то съесть и выпить без толкучки. Третья логика — уроки Басты, из которых нужно было сделать выводы. Мы хотели разрешить не возвращать билеты, которые раньше продали. Но бизнес стал злоупотреблять.

— Но концерт — это массовое мероприятие. А пострадал совсем другой бизнес. Например, почему на новогодние каникулы закрыли театры, если раньше говорили, что там никаких вспышек не замечено?



— Театры театрам рознь. Детские игровые заведения в торговых центрах начали называться музеями и театрами.

— Но что делать настоящим театрам, которые уже продали билеты на спектакли в новогодние каникулы?

— Это сделано не для того, чтобы кому-то что-то доказать или отомстить. Мы должны исключить ситуации, в которых возможна массовая тусовка и заражение. Большие мероприятия будут проводиться, но по согласованию с комитетом по культуре. Театрам стоит билеты вернуть лишние, или все вернуть и потом новые продать.



(Напомним, по 121-му постановлению, с 30 декабря по 10 января запрещен доступ посетителей в музеи и театры, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Что касается согласований с комитетами Смольного, то это с 4 декабря относится к мероприятиям с численностью посетителей более 50 человек - прим.). — Будет ли оказываться какая-то дополнительная помощь бизнесу, которому запрещено работать на новогодних каникулах?

— Есть оставшиеся 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься.



— Но есть ли действительно необходимость в таких жестких мерах. Судя по официальной статистике, у нас плато по заболеваемости.

— Если к нам приедут [туристы], мы про это плато забудем немедленно. Через две недели мы получим взрывной рост. Братания на Новый год — тоже конец плато. А если и первое, и второе, не удержать вообще ничего. Отпраздновали Новый год — выпили, закусили, потанцевали, пообнимались, а потом продолжили еще две недели. А если мы разгоним [волну заболеваемости], придется карантинные меры вводить и экономику закрывать.

— Но если люди не смогут никуда выйти, не будут ли они собираться дома большими компаниями и все равно заражать друг друга?

— Ковид произвел неисчислимое количество экспертов, которые знают, что будут делать люди. Домой все же не с улицы будут зазывать и, как минимум, в квартире компании ограничены площадью. Это пустые разговоры. Не надо людей за идиотов считать.

— Вы не боитесь, что вместо культурного досуга люди будут пить дома и это будет хуже для здоровья населения, чем любой коронавирус? Когда музеи закрыты, театры закрыты, что еще делать?



— Гулять на улице. Те, кому нравится пить, в театры не пойдут. И потом есть третья альтернатива: мы же не закрыли спортивные сооружения — ни фитнесы, ни бассейны, ни спортзалы. Будут работать парки.

— То есть если люди будут, как во время первой волны, тусоваться толпами перед дверями закрытых заведений — вы это поддерживаете?

— Это лучше, чем тусоваться внутри. Если будут [алкоголь] на разлив выносить, просто закроем. Работа навынос предполагает закрытую посуду.

— Как быть с барами, которые не собираются закрываться на Новый год и открыто заявляют об этом?

— Крайне не рекомендовал бы им. Правоохранительные структуры предпримут необходимые меры. Будут и проверки комитетов Смольного.

— Ваши подчиненные будут праздновать Новый год в рейдах?

— То, что врачи работают в новогоднюю ночь, ни у кого вопросов не вызывает. Скорая помощь работает, метро.

— Вы сами пойдете в Новый год в гости к Александру Коновалову (самый протестный предприниматель города эпохи ковидных ограничений — прим.)? Или последуете своему совету и будете отмечать дома с оливье?



— По обстановке. Может быть, бизнеса Коновалова уже не будет к тому моменту. В ближайшие дни мы определимся с графиком. Если надо, буду на работе, никакой большой проблемы я в этом не вижу. Это не сломает какие-то планы.

— Городская рождественская ярмарка работать будет?

— В крайне усеченном виде, без развлечений. Торговлю на воздухе в одноразовой посуде оставим. Будем контролировать численность людей. При необходимости ларьки уберем.

— Что же останется?

— Гулять, любоваться красотами, ходить вокруг елки. В ларьках не будет ничего экзотичного и дефицитного, за чем можно в очереди стоять.



Разговаривала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

