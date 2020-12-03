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«Отмечайте дома, ешьте оливье». Вице-губернатор Елин о том, почему Новый год для петербуржцев обставили красными флажками

Цель новых коронавирусных ограничений — отвадить от Петербурга туристов и избавить жителей от соблазна шумных вечеринок. А те, кто выберут пить дома все выходные, и так в театры не пошли бы, считает вице-губернатор Евгений Елин. Ну, и уроки Басты выучены на зубок.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Новый год в этот раз будет как никогда семейным праздником. Новая версия 121-го коронавирусного постановления, опубликованная 2 декабря, не оставляет шанса отметить праздник в ресторане, а также посетить концерты и другие культурные мероприятия в каникулы. Чиновники предлагают жителям города подумать о здоровье и заняться спортом и прогулками на свежем воздухе.

— Объявленные сегодня коронавирусные ограничения оставили бизнес в недоумении. Можете объяснить логику: почему »нарушил» Баста, а закрыли рестораны, театры, музеи?

— Логика состоит из трех простых вещей. Первое — это снизить туристическую привлекательность Петербурга на период каникул, в первую очередь, с точки зрения детского туризма. Для этого закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все мероприятия массовые, культурные, театральные, убрали детские спектакли. Мы любим гостей, но не в этот год.

Вторая мотивация — не кучковаться на Новый год. Поэтому мы ограничиваем работу ресторанов. Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год — отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе. Для этого мы хотим увеличить на улице количество ларьков, где можно что-то съесть и выпить без толкучки. Третья логика — уроки Басты, из которых нужно было сделать выводы. Мы хотели разрешить не возвращать билеты, которые раньше продали. Но бизнес стал злоупотреблять.

— Но концерт — это массовое мероприятие. А пострадал совсем другой бизнес. Например, почему на новогодние каникулы закрыли театры, если раньше говорили, что там никаких вспышек не замечено?

— Театры театрам рознь. Детские игровые заведения в торговых центрах начали называться музеями и театрами.

— Но что делать настоящим театрам, которые уже продали билеты на спектакли в новогодние каникулы?

— Это сделано не для того, чтобы кому-то что-то доказать или отомстить. Мы должны исключить ситуации, в которых возможна массовая тусовка и заражение. Большие мероприятия будут проводиться, но по согласованию с комитетом по культуре. Театрам стоит билеты вернуть лишние, или все вернуть и потом новые продать.

(Напомним, по 121-му постановлению, с 30 декабря по 10 января запрещен доступ посетителей в музеи и театры, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Что касается согласований с комитетами Смольного, то это с 4 декабря относится к мероприятиям с численностью посетителей более 50 человек - прим.).

— Будет ли оказываться какая-то дополнительная помощь бизнесу, которому запрещено работать на новогодних каникулах?

— Есть оставшиеся 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься.

— Но есть ли действительно необходимость в таких жестких мерах. Судя по официальной статистике, у нас плато по заболеваемости.

— Если к нам приедут [туристы], мы про это плато забудем немедленно. Через две недели мы получим взрывной рост. Братания на Новый год — тоже конец плато. А если и первое, и второе, не удержать вообще ничего. Отпраздновали Новый год — выпили, закусили, потанцевали, пообнимались, а потом продолжили еще две недели. А если мы разгоним [волну заболеваемости], придется карантинные меры вводить и экономику закрывать.

— Но если люди не смогут никуда выйти, не будут ли они собираться дома большими компаниями и все равно заражать друг друга?

— Ковид произвел неисчислимое количество экспертов, которые знают, что будут делать люди. Домой все же не с улицы будут зазывать и, как минимум, в квартире компании ограничены площадью. Это пустые разговоры. Не надо людей за идиотов считать.

— Вы не боитесь, что вместо культурного досуга люди будут пить дома и это будет хуже для здоровья населения, чем любой коронавирус? Когда музеи закрыты, театры закрыты, что еще делать?

— Гулять на улице. Те, кому нравится пить, в театры не пойдут. И потом есть третья альтернатива: мы же не закрыли спортивные сооружения — ни фитнесы, ни бассейны, ни спортзалы. Будут работать парки.

— То есть если люди будут, как во время первой волны, тусоваться толпами перед дверями закрытых заведений — вы это поддерживаете?

— Это лучше, чем тусоваться внутри. Если будут [алкоголь] на разлив выносить, просто закроем. Работа навынос предполагает закрытую посуду.

— Как быть с барами, которые не собираются закрываться на Новый год и открыто заявляют об этом?

— Крайне не рекомендовал бы им. Правоохранительные структуры предпримут необходимые меры. Будут и проверки комитетов Смольного.

— Ваши подчиненные будут праздновать Новый год в рейдах?

— То, что врачи работают в новогоднюю ночь, ни у кого вопросов не вызывает. Скорая помощь работает, метро.

— Вы сами пойдете в Новый год в гости к Александру Коновалову (самый протестный предприниматель города эпохи ковидных ограничений — прим.)? Или последуете своему совету и будете отмечать дома с оливье?

— По обстановке. Может быть, бизнеса Коновалова уже не будет к тому моменту. В ближайшие дни мы определимся с графиком. Если надо, буду на работе, никакой большой проблемы я в этом не вижу. Это не сломает какие-то планы.

— Городская рождественская ярмарка работать будет?

— В крайне усеченном виде, без развлечений. Торговлю на воздухе в одноразовой посуде оставим. Будем контролировать численность людей. При необходимости ларьки уберем.

— Что же останется?

— Гулять, любоваться красотами, ходить вокруг елки. В ларьках не будет ничего экзотичного и дефицитного, за чем можно в очереди стоять.

Разговаривала Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

2 декабря губернатор Александр Беглов ввел новые запреты в рамках 121-го постановления Смольного. Согласно новой редакции документа, с 4 декабря будет запрещен доступ в аквапарки и океанариумы. Для детей до 16 лет также будут закрыты мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств. В торговых центрах приостанавливается работа музеев и выставок.

С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%, если билеты продали до 18 ноября.

Будет ужесточен и режим работы общепита. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, аэропорту и АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим заведениям можно будет работать только на доставку и навынос.

Перед Новым годом и после него Смольный ужесточит «комендантский час» для общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. Напомним, сейчас рестораны не могут работать с 23:00 до 6:00.

Как минимум на месяц дети останутся без кружков. С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования. Кроме того, в период новогодних каникул (с 30 декабря по 10 января) запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.


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Комментарии (7)

GermanIvanov
Возможных объяснений этому документу два:

1) Откровенный саботаж распоряжений сверху. Как в армии - "будем делать все по уставу". Обиделись за Басту и теперь гадят в тапки.

2) "Синдром третьекурсника". Эти ребята всерьез полагают что жизнь устроена так, как написано в их школьных учебниках. То есть путают "карту" и "территорию".

Ну и конечно нельзя исключать бездумного подражательства, мол в Англии так делают, значит и нам так надо.
Муж Крупской
Он че не в курсе что метро не работает ночью в этот Новый год?!
Cashmare
Пусть этот кадр сам ездит и разнимает алкашей в каникулы. Одним кадром станет меньше.
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