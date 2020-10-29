Несколько петербургских баров заявили, что не намерены подчинятся коронавирусным запретам Смольного и будут работать в ночное время. «Фонтанка» посетила очаги сопротивления режиму и поговорила с вождём протеста Александром Коноваловым.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

В 22.45, за 15 минут до введенного в Петербурге «комендантского часа» для общепита, я делаю заказ в «Уе!Баре» на улице Восстания. На всякий случай уточняю, точно ли не закроется после 23.00. «Работаем», — заверяет официант. О том, что заведение намерено игнорировать введенные городскими властями ограничения, оно объявил публично на своей странице «ВКонтакте». «Почему мы это делаем? Мы хотим, чтобы у Роспотребнадзора и полиции появился официальный повод заскочить к нам на огонёк. Они тоже люди. Мы их любим», — сообщается на страничке.



Но людей в форме, составляющих проколы, не видно. Посетители бара — обычная петербургская молодежь лет 20–30. Жарких танцев, в которых, если верить вице-губернатору Евгению Елину, петербуржцы активно обмениваются коронавирусом после 23.00, не наблюдается. Но в заведении многолюдно — заняты все столики и места за барной стойкой. Посетители пьют, общаются, шутят с официантами. Масок никто не носит, но персонал усиленно протирает столы дезинфицирующей жидкостью. Зато налет атмосферы подпольного бутлегерского бара присутствует. Персонал с порога предупреждает: оплата наличными или переводом, никаких карт. На чеке никаких реквизитов. «Потому что работаете после 23?». «Потому что нам [по барабану]. Всегда было», — с вызовом отвечает официант.

Ближе к полуночи перемещаемся в еще одно заведение, которое публично заявило о намерении работать во время «комендантского часа» — Commode на улице Рубинштейна. Сама питейная магистраль не выглядит столь оживленно, как в прошлые выходные, когда ночная работа еще была разрешена. Но полностью безлюдной ее тоже нельзя назвать: в некоторых окнах свет, у входа посетители.



Commode также открыто рассказал о намерении работать в своем «Инстаграме», хотя и менее провокационно, чем «Уе!Бар». «К сожалению, у нас нет возможности ограничить время работы «Комода» ещё больше, поскольку это может привести к полному прекращению работы бара в целом. Мы продолжаем следить за стерильностью нашего заведения и всего находящегося в нем оборудования, состоянием здоровья наших сотрудников и наличием антисептика для гостей», — говорится на странице.

Но, в отличие от «Уе!Бара», Commode скорее работает «для своих». Случайный прохожий вряд ли проникнет в это заведение: чтобы в него попасть, нужно нажать кнопку на парадной, подняться на второй этаж и миновать мужчину в пиджаке, который дежурит перед входной дверью. Возможно, на случай, если «на огонек» решит заскочить проверка.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

В главном зале человек 20. Опять же никакой дискотеки, которой так опасались чиновники Смольного. Хотя в соседнем зале, как нам говорят, гуляет свадьба. Зато «фейсконтроль» работает качественно. После того, как корреспондент сделал заказ и вместе со своей компанией занял столик в самом удаленном и наименее шумном зале, к нам подошел совладелец заведения Никита Фарбесс.



«Вы из «Фонтанки», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. Предприниматель попенял на вчерашнюю публикацию, в которой говорится, что суд запретил юрлицу бара осуществлять деятельность в помещении, а собственнику сдавать его под общепит, что, по идее, должно привести к прекращению работы заведения. «Никто не закроет Commode», — пообещал он.

Дальше беседа перетекла в политико-философское русло. По словам предпринимателя, он совершенно не рад тому, что сейчас происходит в России. Но и не опасается ни решения суда, ни проверок Смольного, полиции и Роспотребнадзора. «В какой-то момент я понял, что Россия — это беспредел и коррупция. Commode и есть Россия... Мы и есть власть», — многозначительно отметил Никита Фарбесс, предложив нам написать статью про то «как все устроено».

Взгляды предпринимателя во многом близки идеям его партнера Александра Коновалова, который известен в Северной столице, как «ИП городского масштаба» и «куратор нелегальной торговли». Ранее газета «Деловой Петербург» сообщала, что на него оформлена значительная часть нестационарных торговые точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Издание предполагало, что экс-оперуполномоченный представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников. Расследование «Фонтанки» показало связь предпринимателя с рядом баров на улице «Рубинштейна», которые нарушают покой местных жителей. Несмотря на решения судов об их закрытии, они продолжают работать, меняя юрлица. В интервью «Медузе» Александр Коновалов заявил, что «гордится» тем, что оказывает помощь заведениям «барной магистрали» и сравнил свою работу с ролью зицпредседателя Фунта из «Золотого теленка»: предприниматель берет на себя штрафы, которые грозят его партнерам.



Александр Коновалов уже бросил перчатку Смольному, сравнив введенные коронавирусные правила с фашистским режимом. «Получение qr кода- напоминает получение белой шестиконечной звезды во время 2-й мировой войны для евреев. Чтобы их потом было фашистам удобнее расстреливать», — написал он 22 октября в чате, созданном комитетом по промышленной политике (сообщение переслали корреспонденту «Фонтанки» несколько состоящих там предпринимателей). Бизнесмен заявил, что его сеть салонов красоты «Леди» не будет получать «фашистские метки усатого … губернатора». Проверки, по его словам, обходят его бизнес стороной, поскольку их встречают «матом и помоями». «Не потому, что мы такие наглые. Это скорее от отчаяния», — написал он.

В телефонной беседе с «Фонтанкой» предприниматель объяснил, почему решился взбунтоваться против системы.

— Александр, верно ли мы поняли, что вы открыто бросили вызов правительству города и отказываетесь соблюдать установленные им коронавирусные правила? — А в чем заключается вызов?

— На прошлой неделе вы написали, что не намерены получать QR-коды. Это обязательно для всех городских предприятий... — Конечно, не намерены. — Бары, которые считаются вашими партнерами, также открыто написали в социальных сетях, что они продолжат работу после 23.00, хотя это запрещено. — Они закроются, если после 23.00 не будут работать. В бары невозможно приходить бизнес-ланч поесть. Если хотят добить бизнес, его и так добьют, неважно, с нашим вызовом или без. Мы просто пытаемся до последнего выжить, без малейшей наглости или чего-то еще. Это вопрос жизни и смерти. — «Комендантский час» игнорирует весь ваш бизнес, или каждый партнер решает сам? — Каждый партнер сам принимает решение, но большинство не может принять другого. — Как отреагировал Смольный на ваш протест? — Я слишком маленький, чтобы Смольный на меня внимание обращал. — Не скажите. — А сами вы как относитесь? Неужели чем-то можно объяснить такой бред. Что коронавирус после 23.00 сильнее всего распространяется?

— Официальная позиция в том, что какие-то ограничения вводить надо, и запрет ночной жизни позволит отделаться малой кровью. — Это не малой кровью, а вызовет массовое банкротство. Не добили весной-летом, решили сейчас добить — Не боитесь ли вы, что к вам придут с проверками — штрафы все-таки значительные — и добьет бизнес как раз это? — Придут, конечно, и оштрафуют, и уголовные дела заведут. Все это уже проходили много раз. — Но вы продолжаете работать. — А альтернатива? Можно просто закрыться и пойти на биржу труда, 12 тысяч там получать или сколько дают пособие по безработице. У нас кредиты десятки миллионов рублей, проценты сотнями тысяч, миллионами измеряются. Налоги только за прошлый год надо заплатить миллионов 15 по совокупности. Но никому же не интересно, где эти деньги достаются. — В чате вы утверждали, что проверяющие обходят вас стороной, потому что вы их открыто посылаете. — Они не обходят стороной, но общаемся мы с ними достаточно грубо, просто потому что, что в ККИ здоровые лбы, на них пахать надо, а они сидят бумажки перебирают. Как можно их уважать? Ладно, Роспотребнадзор или полиция, по крайней мере, выполняют свою работу. — Сейчас они работают в одной команде. — От этого они не перестают быть дармоедами. Мы работаем, а они ходят и шакалят. Пока чиновники предпочли не заметить брошенный вызов. Реакции на эмоциональный пассаж Александра Коновалова в чате не последовало, из беседы предпринимателя не удалили. Хотя несколькими часами позже в другом чате Смольного с бизнесом появилось не менее страстное послание вице-губернатора Евгения Елина с призывом забыть взаимные обиды и объединиться с властями для борьбы с коронавирусом. «Друзья, коллеги, братья и сестры! Мы с вами научились взаимодействовать при ведении весенней кампании, давайте же попробуем применить и углубить навыки и при осенней кампании. Многие из вас стали для нас настоящими товарищами, хоть и не всегда дружелюбными, иногда жесткими, но очень нужными. Опираться можно только на то, что сопротивляется», — написал он, блеснув цитатой из романа «Красное и черное» Стендаля.

Состоящие в обоих чатах предприниматели увидели в реплике вице-губернатора ответ на бунт Александра Коновалова. Сам Евгений Елин не ответил на вопрос «Фонтанки», можно ли расценивать его пост как попытку наладить диалог с ковид-диссидентствующим бизнесом.

Возможно, чиновники решили отвечать не словом, а делом. С понедельника в Петербурге проводятся масштабные рейды, в ходе которых Смольный проверяет, насколько бизнес и граждане готовы выполнять действующие коронавирусные правила. За первые два дня, протоколы об административных правонарушениях составлены на 42 граждан, пойманных в транспорте без масок, и 225 предприятий, которые проигнорировали стандарты безопасности. Есть ли среди них ИП Коновалов и связанные с ним юрлица, в отчете не сообщается.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

