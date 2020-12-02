Каникулы без аквапарков, театров, музеев и ужинов в ресторанах. Смольный ввел новые ковидные ограничения

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в 121-е постановление Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения в Петербурге. В них звучит эхо Басты.
Как сообщает Смольный 2 декабря, с 4 декабря будет запрещен доступ в аквапарки и океанариумы. Для детей до 16 лет также будут закрыты мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств. Как и предсказывала «Фонтанка», дети останутся без елок и новогодних утренников.
В торговых центрах приостанавливается работа музеев и выставок.
Кроме того, с 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%, если билеты продали до 18 ноября.
Будет ужесточен и режим работы общепита. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, аэропорту и АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим заведениям можно будет работать только на доставку и навынос.
Перед Новым годом и после него Смольный ужесточит «комендантский час» для общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. Напомним, сейчас рестораны не могут работать с 23:00 до 6:00.
Новые ограничения стали эхом скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. Площадке грозит остановка работы до весны. Ранее собеседники «Фонтанки» объясняли, что новые ужесточения именно наследием Басты. Вторая цель — сделать город менее привлекательным для иногородних туристов во время новогодних каникул.