Каникулы без аквапарков, театров, музеев и ужинов в ресторанах. Смольный ввел новые ковидные ограничения

Как сообщает Смольный 2 декабря, с 4 декабря будет запрещен доступ в аквапарки и океанариумы. Для детей до 16 лет также будут закрыты мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств. Как и предсказывала «Фонтанка», дети останутся без елок и новогодних утренников.

Кроме того, с 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%, если билеты продали до 18 ноября.

Будет ужесточен и режим работы общепита. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, аэропорту и АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим заведениям можно будет работать только на доставку и навынос.

Перед Новым годом и после него Смольный ужесточит «комендантский час» для общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. Напомним, сейчас рестораны не могут работать с 23:00 до 6:00.