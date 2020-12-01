Василий «Баста» Вакуленко Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Закон сансары, о котором Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, 27 ноября спел перед многотысячной толпой в Ледовом дворце, неожиданно сработал. «Круговорот людей» не только в символическом, но и физическом смысле — причем без масок и социальной дистанции — привлек внимание премьер-министра Михаила Мишустина и главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой, а чиновников Смольного заставил забыть о круговой поруке. Скандал запустили опубликованные в соцсетях ролики с концерта. Согласно коронавирусным правилам, зрители должны были сидеть как в Филармонии, соблюдая социальную дистанцию. На практике же наблюдался опасный концентрат — стоя плечом к плечу, тысячи меломанов подпевали размышлениям Басты о колесе сансары (в индийской философии закон кармы, который преподносит человеку последствия за сотворённое. — Прим. ред.).



Внимание городских властей на несправедливость ситуации обратили предприниматели, уже пострадавшие от ковидных ограничений. «Тысячи, десятки тысяч людей, с плотностью кильки в банке, без масок, дезинфекторов, рециркуляторов и прочих элементов защиты и профилактики заражают друг друга в Ледовом. Это нормально? <...>Но по телевизору «виноват общепит», и именно общепиту ежедневно устраивают облавы и выписывают штрафы, приводящие бизнес к закрытию», — написал у себя в Facebook и чате с представителями Смольного участник Союза независимых рестораторов и владелец бара «Бакунин» Александр Романенко.

Комитет по культуре, ответственный за согласование массовых мероприятий, сначала нарушений не выявил, но затем пообещал пересмотреть материалы с концерта Басты. Организаторы заявили, что нечеткость видео не позволяет судить о нарушениях.

Резкость помогли навести федеральные власти. «Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации — проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей», — заявила 1 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава правительства Михаил Мишустин назвал недопустимым «пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко упомянул Петербург в числе регионов с наиболее тревожной ситуацией во время пандемии.



фрагмент трансляции RT на русском

Первой карма настигла других организаторов концертов. Как сообщала «Фонтанка», в выходные чиновники, пока Баста выступал в Ледовом, устроили рейды, посетив джазовый вечер в Люмьер-холле на Обводном канале и еще несколько клубов. Концерт панков «Бригадный подряд» в «Космонавте» был признан не согласованным. Отказали в разрешении и А2, где выступал «Чиж & Co».

Но воздаяние получил и Ледовый дворец. Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова уже приняла решение закрыть спортивно-концертную площадку. Выявленные и зафиксированные инспекторами нарушения оформлены в протоколе и уже дошли до суда. Ледовому грозит штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Также в качестве наказания предусмотрен запрет на работу на срок до 90 суток.

«Концерты — посмотрите, что творится! <...> Койки и врачи не бесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться», — прокомментировал ситуацию губернатор Петербурга Александр Беглов.

На практике закрытие Ледового дворца означает отмену трех хоккейных матчей с участием СКА — билеты на них пока доступны для продажи на сайте площадки. Прочие мероприятия уже отменены. Хотя администрация предпочитает не связывать это с разразившимся скандалом. В пресс-службе СКА на вопрос о возможности переноса матчей на другую площадку на момент публикации не ответили. В самом Ледовом перспективы дальнейшей работы тоже не комментируют — «до решения суда».



Но маховик сансары продолжает раскручиваться. Как стало известно «Фонтанке», в последние два дня в Смольном идут консультации по поводу введения новых коронавирусных ограничений. Сейчас спортивные соревнования со зрителями и так запрещены без специального разрешения Роспотребнадзора, а культурные и массовые мероприятия подлежат согласованию, если число гостей, выступающих и обслуживающего персонала превышает 50 человек. В дополнение к этому чиновники рассматривают полный запрет на культурные и массовые мероприятия с участием несовершеннолетних, что сделает невозможным проведение детских утренников и елок.

Еще одна возможная мера — закрытие ресторанов на время новогодних праздников. Обслуживать клиентов внутри помещений хотят запретить всем заведениям общепита. Даты пока не определены. Но собеседники «Фонтанки» говорят, что такое ограничение может начать действовать с 30 декабря, и не исключают, что продлится до конца новогодних каникул. Таким образом, жалобы рестораторов на скопления людей на шоу Басты могут аукнуться им же самим.



По словам одного из источников, близких к координационному совету, введение новых ограничений спровоцировал именно скандал вокруг концерта в Ледовом. «Новое 121-е будет наследием Басты. Пришел, спел песенку, закрыл город», — сказал собеседник издания. Впрочем, по словам другого участника совещаний, новые меры преследуют еще одну цель: сделать город менее привлекательным для иногородних туристов.

Самих чиновников ситуация заставила забыть о круговой поруке. Так, в ходе совещания по видеосвязи по поводу новых ограничений звучали призывы найти и наказать виновных. К примеру, экономический вице-губернатор Евгений Елин, по словам источников «Фонтанки», близких к обоим чиновникам, якобы высказал предположение, что заслуженная кара должна настигнуть главу комитета по культуре Константина Сухенко. По их словам, прозвучало даже слово «увольнение». По словам другого собеседника, в самом комитете по культуре считают, что ответственность должен нести директор Ледового дворца Сергей Изотов.

На вопрос «Фонтанки» об истинности этих сведений Евгений Елин ответил смайликом, Константин Сухенко сообщил, что не принимал участия в ВКС, а на очном совещании в Смольном претензий в свой адрес не получал. «Обо мне вообще не говорили, один раз спросили мнение по косвенному вопросу, не связанному с Ледовым», — сказал он. Наказывать директора Ледового, по словам Сухенко, он тоже не предлагал. «Это не наше подведомственное учреждение, и мы не представляем там интересы города. Я бы наоборот сказал, что один из опытнейших специалистов в городе, и очень жалко, что такая ситуация вообще произошла. Точно не хочется спихивать вину на него и вообще определять меру ответственности», — заявил глава комитета.

Материалы проверки и видео из соцсетей ведомство передало в Роспотребнадзор, который и должен принять решение. «Я считаю, что сначала ситуацию анализируют, определяют степень вины всех участников, а потом решают, что с этим делать. Бывают и такие политизированные ситуации, когда надо быстро принимать решения, но я рад, что меня об этом не спрашивали», — заключил он.

Галина Бояркова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

