Развлечение выходного дня. Как чиновники Смольного пошли рейдами на концерты

Ковид-нарушителями среди концертных площадок в Петербурге оказались джазовый вечер в полупустом зале и панковские песни. Более безопасными, по логике чиновников, показались мероприятия с тысячами участников.



Рабочий день чиновников комитетов культуры и контроля за имуществом, а также специалистов Роспотребнадзора не закончился к 18:00 27 ноября. Пятничным вечером им предстояли рейды по культурным пространствам Петербурга и сверхурочные в качестве проверяющих. Контролирующая соблюдение коронавирусной безопасности группа посетила джазовый вечер в Люмьер-холле на Обводном канале. Камерную обстановку вечера нарушили светом фонариков и требованием остановить музыку. Концерт, собравший менее сотни зрителей в зале на 450 мест, оказался не согласованным со Смольным. Организаторы с требованием всем разойтись не согласились, выступление джазовых экспериментаторов Tundra Art Ensemble продолжалось. К концу вечера Люмьер-холл получил административные протоколы, несмотря на то что билеты на мероприятие продавались задолго до ввода ограничений.

Руководитель Планетария № 1 Евгений Гудов был настолько потрясен несправедливостью, что потребовал отставки председателя комитета по культуре Константина Сухенко «в связи с полным провалом его работы на занимаемой должности в последний год».

предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга

Джазовый вечер в Люмьер-холле встал в сетку мероприятий еще в октябре, до введения коронавирусных требований по согласованию мероприятий численностью более 50 человек со Смольным. В Планетарии № 1 утверждают, что никаких предупреждений от комитета они не получали.

Пока чиновники выискивали нарушения на камерном мероприятии на частной площадке в Люмьер-холле, в городском Ледовом дворце собирались тысячи поклонников рэпера Басты. Масштабность концерта можно оценить на видео.

автор видео читатель «Фонтанки» / сторис в instagram

Фанаты пели о колесе сансары, стоя плечом к плечу, не все в «сидячем партере» смирно слушали музыку на своём стуле.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Ледового Георги Николов заверил «Фонтанку», что все необходимые коронавирусные требования соблюдены, а «видео нечётко все отображает». На защиту этой площадки встал и комитет по культуре, заявив, что никаких нарушений на распространённых в Сети роликах не видит. Правда, после недоумения в социальных сетях посетителей мероприятия чиновники пообещали повнимательнее изучить кадры.

«Сразу оговорюсь, я не выступаю против конкретного исполнителя или мероприятия, оно наверняка было замечательное, собрались тысячи людей, наших, родных, петербуржцев. В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений», — удивился ситуации депутат Госдумы Сергей Боярский. В субботу, 28 ноября, проверяющие продолжили культурную программу и нанесли визит в несколько клубов. Концерт панков «Бригадный подряд» в «Космонавте» был признан несогласованным. Отказали в разрешении и А2, где выступал «Чиж & Co». Оба мероприятия состоялись. Комитет по культуре распространил фотографии, на которых, в частности, запечатлены обнимающиеся без масок, намекая, видимо, что это и есть нарушение.

Клубу А2 отказали в согласовании концерта по формальному признаку. Специалист комитета по культуре Алена Фролова не смогла предъявить распоряжение своего руководства о внеплановой проверке концертной площадки. Сегодня там — второй концерт. И по информации клуба на 18 часов, Смольный не прислал ответ — разрешено мероприятие или нет.

