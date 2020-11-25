автор фото Александр Трусов

Несмотря на то что Петербург мощно накрыло второй волной коронавируса, концертные площадки в городе работают. Хоть и с меньшей интенсивностью, но группы играют, а зрители наполняют залы. С прошлой недели, согласно распоряжению правительства Петербурга, на мероприятия не пускают с обычными входными билетами, за каждым зрителем должно быть закреплено место. Для некоторых они нашлись только на галерке.

По два дня подряд, 27 и 28 ноября, выступают «Би-2» и Баста, в «Юбилейном» и «Ледовом» соответственно. К процессу обмена билетов рокеры и рэперы подошли по-разному, но в обоих случаях нашлись недовольные зрители.



Организаторы концерта «Би-2» полностью закрыли продажу билетов в партер и пускают туда только с поменянными входными. Судя по отзывам, везет больше всего тем, кто покупал билеты давно, то есть обмен происходит в порядке очереди. Ближе всех к сцене окажутся владельцы входных в фан-зону, которым там тоже поставят стулья, — им отдают первые 17 рядов.

Билеты продают и меняют сервисы Kassir.ru и Intickets, работа идет, но получили их еще не все. Некоторые зрители опасаются, что их вовсе оставят без зрелища. Вечером 24 ноября представители команды заверили, что закончат с обменом билетов на пятничный концерт в среду, а на субботний — в пятницу.

Есть и другая проблема, сервис Intickets не дает оформить возврат — фанатов «Би-2» уведомляют, что операция невозможна.

«Если по вашему номеру заказа возврат пока невозможно произвести, это значит, что мы ожидаем информацию от организатора о месте и сроках возврата билетов и очень просим вас набраться терпения», — уведомляют клиентов на сайте Intickets. С каких пор система дала сбой — непонятно, но еще 18 ноября в посвященном концерту паблике пользователь жаловался, что вернуть ему предлагают только тысячу рублей из двух с половиной, которые он отдал за билет. По телефону в Intickets «Фонтанке» предложили писать на почту, с почты ответили, видимо, по шаблону: все в процессе переоформления, не беспокойтесь.



С наступлением пандемии правительство обязало полностью возвращать людям деньги, если за полгода с момента отмены запланированного концерта новая дата назначена так и не была. Если же концерт состоится (а организаторам на вторую попытку дается полтора года), то билет вернуть нельзя — разве что поменять на ваучеры и потом сходить на что-нибудь другое. Федеральные правила, которые в конце сентября утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, в Петербурге начнут действовать, только когда будет снят режим повышенной готовности. По ним за 10 дней до концерта возвращается полная стоимость, за пять только половина, за три уже тридцать процентов. Со справкой от врача или свидетельством о смерти родственника полную стоимость можно вернуть и в день концерта; если документов нет, то на их сбор дают не больше двух недель.

Иначе выглядит подход организаторов концерта Басты. Билеты в партер, который стал сидячим, — в свободной продаже. За два дня до концерта доступны порядка 300 штук на пятницу и 250 на субботу, стоимость — до семи тысяч рублей, ни о какой шахматной рассадке, судя по схеме зала и доступным билетам, речи не идет. Зрителей на портале, куда уводит кнопка «купить билет» с сайта Басты, уверяют, что новые места будут с улучшением категории и зрителям дадут право выбора — партер или трибуны.



Фото: скриншот с сайта concert.ru

На деле же, судя по словам опрошенных «Фонтанкой» поклонников творчества Басты, все немного иначе. Одной из фанаток билет на танцпол подарили еще в марте, но концерт перенесли. Недавно прислали новую проходку, с конкретным местом.

«Партер, 31-й ряд, то есть получается, что самый конец, откуда, скорее всего, ничего не видно будет. Чуть позже был куплен еще один билет, так же электронно, через «Кассир.ру», — так там достался 34-й ряд, то есть предпоследний. Человек будет вынужден сидеть один на концерте, хотя планировалось идти вместе. «Кассир.ру» на компромисс не идёт, пересадкой заниматься не собирается», — рассказала она «Фонтанке».

Другая фанатка купила билеты в начале ноября, и ее отправили на 12-й ряд в 215-й сектор (противоположный от сцены конец зала). «С этим я даже готова смириться. Но дело в том, что мои подруги брали билеты чуть ранее, и им достались места в боковом партере», — пожаловалась Мария. То есть, исходя из давности покупки билетов, зрителей с входными распределяют между последними рядами партера, бокового партера и боковых секторов, при этом середина и некоторые места в передней части бывшего танцпола, ближе всего к сцене, — в свободной продаже.



«Я задал Kassir.ru вопрос, почему мне не предоставлено преимущество занять место в передних рядах. На что мне два раза сказали, что данные места не предназначены для пересадок», — рассказал «Фонтанке» Игорь с билетом в 34-й ряд и показал скриншоты переписки с Kassir.ru. В ответе сказано, что организатор мероприятия «вправе предоставить только те места, которые считает нужным, регламентированных правил предоставления мест нет».

Недовольны петербуржцы не только местами, но и тем, что не могут отказаться от похода на концерт без потери денег. Оператор сервиса Kassir.ru заверил «Фонтанку», что организаторы в случае отказа готовы вернуть полную стоимость билета и можно подавать соответствующее заявление, но процесс рассмотрения начнется уже после концертов. А вообще посоветовали ничего не сдавать, потому что предлагаемые места, пусть и на секторах или в последнем ряду партера, все равно дороже входных, а значит, заявленное «улучшение категории» соблюдается.

Агентство «НЕБО РЕКОРДС», которое организует тур Басты по городам, на вопросы «Фонтанки» не ответило. «Ледовый» поступил аналогично.



«Хорошо, что великие умы Роспотребнадзора вовремя распознали, что вирус сидячих не бьёт», — саркастично отзываются фанаты Jane Air в соцсети под фотографиями с уже прошедшего 21 ноября концерта. По оценке самих рокеров, мероприятие в клубе «Космонавт» прошло успешно.



Как рассказал «Фонтанке» Александр, который побывал на концерте, билет меняют на тот, что с местом, прямо на входе, а потом куда успел, туда и сел. Часть выступления зрители действительно сидели, не то чтобы соблюдая социальную дистанцию, но все же менее плотно, чем при традиционном концертном формате. «Охрана следила за тем, чтобы все сидели на местах, а на последней песне разрешили встать. Стулья хаотично раздвинули, но они остались целы», — рассказал «Фонтанке» Александр, один из поклонников группы, который побывал на сидячем концерте.

В субботу, 28 ноября, тот же «Космонавт» ждет новый наплыв фанатов чего потяжелее, выступает «Бригадный подряд». На сайте клуба сказано, что купить билет на концерт без места уже нельзя, но из сообщения выходит, что это формальность: «Изображение партера является схематичным и расположение мест на мероприятии будет отличаться. Рассадка зрителей в партере является свободной и осуществляется с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических норм». Распоряжение городских властей это не нарушает — Смольный велел только не пускать в клубы с билетами без мест и всех усадить, а уж на своем ли стуле зритель или нет — это к вопросу о распространении ковида отношения не имеет.

Несмотря на запрет слушать музыку стоя, в Aurora Concert Hall 27 ноября пройдет рейв BGRN FEST, причем организаторы обещают «слэм и трэш». Судя по группе фестиваля «ВКонтакте», ограничения в первую очередь касаются количества билетов: продюсеры шутят, что продать все нельзя из-за «черной магии ковидизма». На вопрос подписчиков о том, стоит ли на рейве ждать танцпол, организаторы еще 11 ноября ответили загадочно, но однозначно: «Стоит. На нем даже можно будет танцевать как ни в чем не бывало. Каким образом — либо ближе к мероприятию объясним, либо уже просто придете и увидите. Закон мы нарушать не будем, но и неудобств для вас возникнуть не должно». «Фонтанке» организаторы рейва объяснили, что стулья все же будут и танцевать придется просто рядом с ними. «Расположим их так, чтобы они не мешали перемещаться более-менее свободно», — рассказали представители фестиваля.

В Aurora Concert Hall говорят, что схема с билетами у них аналогична опыту «Космонавта» — рассадка свободная, заранее менять ничего не нужно. Опыт сидячих концертов у площадки тоже уже был, но на местах остались не все. «Ну а как их контролировать?» — риторически отметили в клубе и пообещали «Фонтанке» полный зал стульев на рейве.

Придется приплясывать сидя и в А2 Green Concert, где в субботу на сцену выйдет Чиж & Co. Эта площадка пошла по пути «больших братьев», спортивного комплекса «Юбилейный» и Ледового дворца: входные билеты на те, что с местами, меняют заранее, отправляя новый на электронную почту.

«Сейчас работа с посадкой уже отлажена. Большая часть концертов перенесена на 2021 год. Можете себе представить концерт группы «Хлеб» (как сказано в описании на сайте клуба, первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа». — Прим. ред) с сидящими зрителями? Я — нет. Поэтому остались только те, которые было реально организовать с партером. Это меньше 30% от запланированного объема мероприятий», — поделилась Женя Фролова, пиар-менеджер А2 Green Concert. Она добавила, что все зрители ведут себя ответственно и меры соблюдают. «Мы просто рады, что у нас есть возможность проводить концерты. Для нас все это как минимум вопрос возможности функционирования клуба, как максимум — обеспечение безопасности людей в период роста заболеваемости», — отметила Фролова.

На клубных площадках до конца года сидя можно будет послушать, например, группы «Мельница», «Горшенев», «Пикник» и Brainstorm, «Крематорий» и Леонида Агутина, но большая часть концертов отменена или перенесена. Уже после добавления в коронавирусное распоряжение пункта о сидячих местах, концерты в «Юбилейном» перенесли поп-группа Artik & Asti и фестиваль «Маятник Фуко» с участием MORGENSHTERN, ONE.Fludd, OBLADAET и других рэперов. После «Би-2» и минимум до Нового года из событий там только каток (как велел Смольный, не больше 30 человек одновременно). Во дворце на Пятилеток после Басты и вплоть до конца 2020-го только хоккей, но зрителям туда нельзя.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

