«Много вас, а фонд — один». Как Смольный поспорил с бизнесом насчет коронавирусной поддержки

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

Диалога с властями рестораторы и представители турбизнеса добивались со 2 декабря, когда стало понятно, что на новогодние праздники город гостей не ждет и заработать на них не получится. Спустя две недели чиновники не нашли оснований для послаблений: хотя официальная статистика показала плато по новым заболевшим, число госпитализаций неуклонно росло, а в больницах осталось едва ли 4% свободных мест. Онлайн-совещание бизнеса с правительством Петербурга состоялось 18 декабря. Изменение коронавирусных мер не обсуждается, сразу дал понять вице-губернатор Евгений Елин: врачам виднее, что закрывать для борьбы с пандемией. Кроме того, власти Северной столицы и так выбрали наиболее мягкий вариант из предложенных мер. «И, может быть, мы окажемся не правы, если нам не удастся остановить уровень заболеваемости, — значит, надо было действовать более жестко» — отметил чиновник.

Вместо этого бизнесу предложили рассказать о своих потерях, чтобы городские власти смогли понять, кому именно оказывать помощь и «как справедливо распределить между нуждающимися» деньги. Так что формат совещания больше напоминал питчинг стартапов, которые пытаются убедить инвестора вложиться именно в их проект. Сходства добавлял облик вице-губернатора, который решил предстать перед предпринимателями в черном лонгсливе вместо привычного делового костюма — вызывая аллюзии к образу Стива Джобса.

Фото: скриншот онлайн-совещание бизнеса с правительством Петербурга

Размер «призового фонда» для приглашенных на совещание остался тайной. Евгений Елин лишь отметил, что для этих целей в начале следующей недели будет докапитализирован Резервный фонд. Ранее сообщалось, что на программы льготных кредитов для малого и среднего бизнеса выделят 500 млн рублей. По информации «Фонтанки», 400 млн рублей планируется направить на поддержку пострадавших отраслей — туризма, общепита и транспорта, но будет ли это в составе 500 млн или сверх этой суммы, собеседники издания, близкие к экономическому блоку, не уточнили, пояснив, что вопрос еще находится в проработке.

Первым от бизнеса выступал вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин. По его данным, в новогодние каникулы загрузка отелей составит в лучшем случае 18%, тогда как годом ранее показатель составлял 60–70%. В итоге гостиницы недосчитаются около 2 млн выручки, и примерно половина — это результат последних ограничений. Между тем, на новогодние доходы гостиницы рассчитывали дожить до апреля. Если отрасль не поддержать, отельеры обанкротятся и Петербург потеряет 10–20% номерного фонда, сообщил Мусакин. Следом о бедственном положении рассказали туроператоры. В среднем каждая из петербургских турфирм рассчитывала заработать за праздники 1,5 млн рублей. Это помогло бы продержаться до высокого сезона, сообщила Мария Ушакова, генеральный директор агентства «Арт-Тревел». Но из-за новогодних ограничений 92% туров отменены, между тем, предприниматели потратились на рекламу, на банковский эквайринг в рамках программы туристического кэшбэка, а часть средств зависли как депозиты в отелях и музеях. Участники отрасли не смогли воспользоваться предложенными городом мерами поддержки. Единственное спасение — выделение прямых субсидий на выплату зарплат, причем на пять месяцев.

У чиновников математика не сошлась. «Как объяснить, что ограничения [введены] на две недели, а заплатить надо за пять месяцев?», — спросил Евгений Елин. Рассуждения о высоком и низком сезоне не убедили чиновника. «Там еще рестораторы сидят, погасим вам на пять месяцев, и больше обсуждать будет нечего», — отрезал он. Предложения смягчить ограничения Смольный тоже отверг. «Если хотим всех штабелями укладывать, — лучший способ начать сюда зазывать гостей», — заявил Евгений Елин. А вот заступиться за бизнес перед федеральными властями чиновники готовы. Например, вице-губернатор Максим Соколов пообещал попросить о снижении НДС для турбизнеса. «Есть депутаты и сенаторы, которые представляют интересы Петербурга, можно идти по этим каналам», — предположил он. Впрочем, гарантии дать не готов. «Поднимать вопросы мы можем любые, важно как отреагируют», — философски заметил он. Но и городские власти не оставят бизнес в беде. Смольный уже анонсировал ряд налоговых льгот на общую сумму 8,4 млрд рублей, Законодательное собрание увеличило пакет еще на 2,5 млрд рублей. Среди них, в частности, освобождение от уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного налога. Только туристической отрасли достанется 3,7 млрд рублей, уточнил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Но данные меры будут реализованы в 2021 году.

В конкуренцию с турбизнесом вступил общепит. Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский оценил потери индустрии от запрета работать на фудкортах в 450 млн рублей, от запрета деятельности ресторанов в ТЦ — в 300 млн рублей. Ограничения времени работы перед Новым годом и после лишат общепит 30% выручки за эти дни, полное закрытие с 30 по 4 января — 90%. «Это поставит отрасль на грань разорения», — сказал предприниматель. Но для баров и пабов даже действующие ограничения времени работы до 23.00 губительны, уверил участник Союза независимых рестораторов и владелец бара «Бакунин» Александр Романенко. По его словам, они лишились от 50 до 80% выручки. Ночные клубы теряют и вовсе 100%. «Вечерним заведениям нечем платить зарплату и нечем платить аренду», — отметил он и попросил продлить работу заведений до часа ночи, выделить субсидии в размере МРОТ для сотрудников на первый квартал, а также компенсировать расходы на СИЗ, рециркуляторы воздуха и ПЦР-тесты для персонала. «Общепит станет самым безопасным местом массового скопления людей», — пообещал он.

«Сильно подозреваю, что вы не профессиональный эпидемиолог», — съехидничал Евгений Елин. Поддержать такое предложение чиновникам будет крайне тяжело. «Допустим, мы не верим нашим врачам, но британские — закрыли рестораны, германские — закрыли, американские — закрыли. Не знаю, к кому еще обратиться», — заявил вице-губернатор. Что касается субсидий для барной отрасли, то у властей есть сомнения, что такие заведения на сто процентов добросовестно платят налоги. Предложение компенсировать расходы на маски чиновник и вовсе называл «неприличным». «Почему весь ковид хотите на государство перевалить?», — спросил он. Город готов выделить малому бизнесу займы на зарплаты, чтобы выполнить обязательства перед федеральными властями. «Если федералы погасят их, то и мы погасим», — сказал Евгений Елин. Насчет скидки по федеральным налогам городские власти готовы обратиться в правительство, но сомнения есть, и большие. «Меры поддержки должны включать не субсидирование убытков, а поддержку занятости и конкретных людей, работающих в отрасли», — согласился с коллегой Максим Соколов.

Но в несчастьях бизнеса виновата не только пандемия и введенные в связи с ней ограничения, но и... смена потребительских предпочтений. «Нужно думать не только о том, как залечить раны, которые нанес ковид, а что предпринять, чтоб соответствовать меняющемуся рынку», — напутствовал собравшихся Евгений Елин. А в новом году, глядишь, появятся новые бюджеты и новые возможности, добавил он, удаляясь на совещание к губернатору. В заключение слово взял замглавы комитета по здравоохранению Евгений Антипов. По его словам, ограничительные меры — единственный способ победить болезнь. «Ваш покорный слуга возглавлял борьбу с эпидемией в воинских частях, там все очень просто: вводятся жесткие ограничительные мероприятия, и любая вспышка гасится на раз-два», — сказал он. Сам комздрав уже выступает за перевод школьников на дистанционное обучение, но против выступает Роспотребнадзор. Правда, в условиях мегаполиса воздушно-капельная инфекция слабо контролируема, признал Евгений Антипов. «Правительство вынуждено не вводить тотальные меры, так как локдаун может привести к необратимым экономическим последствиям», — заключил он. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»