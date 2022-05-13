До белой эры. Откуда у петербуржцев «нарисовались» долги по капремонту

Амнистия по пеням за капремонт, которую объявили в Петербурге, традиционно обернулась волной вопросов по начислениям. Горожане, которым предлагают погасить долги и спать спокойно, не узнают эти долги в гриме.



Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Общая интонация тех, кто вчитывается в долговую квитанцию фонда, — «опять с нас что-то хотят содрать, а ведь мы платим исправно». В доказательство — погашенные квитанции Петроэлектросбыта, в которых уже год как обосновался капитальный ремонт. И неизменные ассоциации с суматохой прошлой весны, когда при переносе строчки люди увидели незнакомые задолженности, а ПЭС пришлось начинать свою капремонтную историю с чистого листа. Главный вывод из этого сериала: если Смольный действительно решил формировать единую квитанцию от единого расчетного центра с Петроэлектробсытом, надо учиться говорить с людьми на понятном языке.



Долговые квитанции начали приходить петербуржцам с апреля. В них «уважаемому собственнику помещения» напоминают об обязанности делать взносы на капитальный ремонт общего имущества, о пенях, которые положены неплательщикам, и о том, как они срывают городскую программу.



Проинформировали



Но это лирика, основное сверху: сумма накопленного долга по взносам и QR-код для оплаты в приложениях банков.



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«Фонтанка» рассказывала о кампании по амнистии от Фонда капремонта. Рассудил он просто: нам не пени надо собирать, а долги, которые уже перевалили за 6 млрд (считай треть от нынешнего годового плана). Принцип такой: неплательщикам не придется копаться в своих старых квитанциях, они получат одну общую долговую за все предыдущие годы, погасят ее и получат право списать накопленные пени. Не все так просто как звучит, порядок предусматривает отправку заявления и копий платежных документов, но в целом концепция понятна — можно одной транзакцией закрыть вопросы с фондом, не переплачивая за медлительность. Изначально предполагалось, что акция продлится до 20 мая, позднее ее продлили еще на месяц.



Таким образом, долговая квитанция — это скорее инструмент. Если ее не оплатить, то ничего нового для абонента не случится: он все так же будет копить долг и пени, к нему так же рано или поздно может прийти судебный приказ по решению мирового судьи. Главная цель нового документа — проинформировать должников, сколько на них всего висит. Вот их и проинформировали.



«Брехня, я всегда платила вовремя все», — пишет «Фонтанке» Анна, которой и пришла квитанция, размещенная выше. «Фонд капремонта под это дело активно раскапывает задолженности, о которых раньше не вспоминали, — сообщает Елена. — Мне пришла долговая квитанция на странную сумму за два месяца. Сайт фонда ничего не поясняет, кроме того, что задолженность есть. В личном кабинете плательщика (я и там зарегистрировалась) тоже нет указания, за какие месяцы начислено. Хохмы для: когда звонишь в поликлинику или еще на какую горячую линию, обычно сообщают, что все разговоры записываются. Если звонишь в Фонд капитального ремонта, сообщают, что не допустимы в разговоре оскорбления, угрозы и нецензурные выражения. Видимо, много, кто их того... оскорблял».



В соцсетях тоже активно обсуждают долговые откровения:



— Спустя почти год я узнала, что у меня оказывается долг за 9 месяцев. Как так случилось?

— Я получила тоже такую квитанцию, пока не разбиралась, но ничего платить не буду.

— Все аналогично у меня. Тоже долг. Странно, что в приложении Петроэлектросбыта, где оплачиваю капремонт и свет, никогда не всплывал долг. Позвонила оператору, узнала, за какие месяцы нет оплаты, вроде не нашла в ЛК Сбера оплаты.

— Не зря же они сотворили кучу счетов, переброс с одних платёжек на другие, чтоб некомпетентному человеку, невнимательному трудно было разобраться.



И так далее. Самое показательное, пожалуй, вот: «Зашли на сайт Фонда капремонта, ввели свой лицевой счет и увидели, что у нас тоже задолженность, хотя все оплачивали вовремя. Обратите внимание на фото счета, который прислал Петроэлектросбыт. Там в разделе «Расчеты с организациями» в графе «Баланс на начало периода», графа «Услуги» стоит цифра: 7532. И эта же сумма, как долг, указана в долговом уведомлении от Фонда капремонта. То есть, получается, «баланс» — это и значит долг. Интересно, как плательщик об этом долге должен догадаться, если в самом счете Петроэлектросбыта о долгах ни слова? Стоит общая «сумма к оплате» без упоминания каких-либо долгов. Получается, человек полностью оплачивает указанную в счете сумму и все равно остается должным и даже не подозревает об этом. Что это за бред? Кто отвечает за весь этот бардак?»



Что в квитанции?



«Фонтанка» уже чуть ли не на регулярной основе берет на себя функцию по разъяснению платежных коллизий в петербургском ЖКХ. Это не относится к необоснованным начислениям — такое объяснению не поддается. Но, например, при переносе капремонта в квитанцию Петроэлектросбыта, при повторе показаний за электричество, при конфликтном переходе жилищников из розовой квитанции в белую и при выделении мусорной строчки в прямых договорах кое-что уточнить получалось.



Во-первых, надо напомнить, что из себя представляет квитанция ПЭС в части капремонта. После скандала в мае 2021 года, когда эта строчка туда переехала от ВЦКП, Петроэлектросбыт «обнулился». Он не потащил в свою белую квитанцию долги горожан перед фондом, начал все с чистого листа. Соответственно, по этим ежемесячным квитанциям вы можете отследить свою историю отношений с фондом только за последний год.



Во-вторых, тогда же было принято решение, что Петроэлектросбыт не включает долги по капремонту в итоговую сумму к оплате (это самая большая графа в квитанции). Как не включает туда и, например, добровольное страхование жилья. То есть случайно и по умолчанию вы не можете погасить свои долги перед фондом по квитанции ПЭС — только оплатить текущие начисления за месяц. Чтобы полностью закрыть задолженность, надо будет либо вручную перебить сумму платежа в личном кабинете, либо внести требуемую сумму в пункте оплаты.



В-третьих, это не значит, что вы не видите своих долгов. «Фонтанка» разбирала, из чего состоит квитанция ПЭС, вот наглядно по капремонту. В графе «Взаиморасчеты с организациями» есть столбик «Баланс на начало периода», в данном случае на 1 мая.



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Итак, видно, что на 1 мая этот баланс — уже 439,6 рубля: эту сумму когда-то (но не раньше мая 2021 года) не внес абонент, и уже имея этот долг, он получает новое начисление в 459,6 рубля. Соответственно, в столбике «Исходящий баланс» значится 899,2 рубля — новое начисление плюс долг. Но в сумме к оплате — только новое начисление.



До недавних пор это была единственная возможность понять, что у вас накопилось по капремонту, глядя на квитанцию и не заходя в личный кабинет на сайте самого фонда. Однако в последние месяцы Петроэлектросбыт по просьбе фонда отдельно сообщает о долге в нижней части документа, в графе «Дополнительная информация». Внимание, вопрос: сколько людей смотрят на свой исходящий баланс и на примечания, а сколько просто оплачивают текущие начисления и не подозревают о задолженности?



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Почему опять неразбериха По данным «Фонтанки», в коммунально-платежном блоке Смольного не было единства по поводу того, надо ли так спешно запускать акцию по амнистии. Главное сомнение вызывали репутационные риски. Любое новое выставление счетов — пусть даже они, по сути, старые — вызывает социальное напряжение, помноженное на непрозрачность для рядового плательщика. Хотели взять больше времени на информирование и объяснение. Не взяли.



Главный тезис, от которого отталкивались чиновники, долговая квитанция — итоговый документ на данный момент, и в ней все долги, накопленные как до мая 2021 года (в розовую эру капремонта), так и после (в белую). Это важно. Скажем, абоненты год исправно платят Петроэлектросбыту и вдруг выясняют, что у них есть непогашенные обязательства. Как правило, в таком случае речь идет о долгах, оставшихся со времен ВЦКП. Еще раз: ПЭС не потащил их в свою белую квитанцию, но они не испарились и оставались все это время в общей сумме задолженности в квитанции розовой. По данным «Фонтанки», фонд только в апреле попросил ВЦКП перестать учитывать их и вынуть из общего долга абонента, раз уж теперь выставляют специальные долговые квитанции.



В Фонде капремонта подтвердили, что обращений они получили много. «Долговые квитанции вскрыли проблематику, решение которой приведет к качественным позитивным изменениям платежного процесса для жителей города», — говорят там. Причин называют несколько. Главная, как уже понятно, — неудобство единого платежного документа. «Долг по ФКР не включен в поле «к оплате», поэтому стал сюрпризом для многих горожан. Мы уже ведем совместную работу над разработкой единой квитанции нового формата, которая станет понятнее и доступнее, — говорят в комитете. — Также, несмотря на прямую просьбу фонда отражать долг по капремонту в личном кабинете Петроэлектросбыта, организация не пошла навстречу, это также лишила часть собственников возможности видеть информацию о задолженности».



Здесь можно отметить, что просьбы просьбами, но вообще-то у фонда контракт с ПЭС, с четкими техническими условиями по работе платежного агента: включение счета за капремонт в квитанцию, ее печать и доставка. В общем все. По данным «Фонтанки», этот диалог между заказчиком и подрядчиком продолжается в формальном ключе: фонд просит указывать долг в личном кабинете ПЭС; тот говорит о технической невозможности и предлагает наконец начать включать долг по капремонту в общую сумму к оплате.



Наследие мая 2021 года тоже никто не отменял. Тогда при переносе баз данных произошла техническая ошибка, и сейчас собственники могут обнаружить у себя долги за этот переходный период. И это не все.



«Еще одна причина — технический сбой при оплате через ПЭС. Собственник оплачивал всю сумму, но деньги между принимающими организациями не разделялись или разделялись неправильно, — утверждает фонд. — Условно, вместо того, чтобы заплатить 500 рублей за электричество и 500 в ФКР, гражданин без ведома платит 1000 рублей за электричество». По обоим кейсам фонд собирает информацию и готовит обращения в Петроэлектросбыт.



В ПЭС пояснили историю с расщеплением. По словам компании, речь идет о крайне редких случаях, которые опять же завязаны на исключительное положение фонда капремонта. Итак, в итоговой сумме к оплате в квитанции ПЭС нет долгов по капремонту (только текущие начисления за месяц), зато есть долги по всему остальному — свет, у кого-то отопление, у кого-то мусор. Если абонент накапливает задолженность месяц за месяцем, то доля капремонта в каждой квитанции все меньше и меньше. Предположим, человек берет старую квитанцию и использует разовое платежное поручение по реквизитам ПЭС, не указывая назначение платежа. Такое бывает редко. Петроэлектросбыт в таком случае сам автоматически расщепляет поступившую сумму — по актуальной структуре счета: на капремонт идет малая часть, большая — на все остальное. Такая же пропорция сохраняется, если человек таким же образом заплатит по свежей квитанции, но не всю сумму. Переплата распределяется поровну.



Как оспорить

Фонд отправил долговые квитанции всем, чей долг начинается от 300 рублей, чтобы даже добросовестные плательщики, пропустившие небольшой период оплаты, могли не портить платежную историю. Эти самые добросовестные плательщики имеют возможность оспорить сумму. Порядок такой.



— Пройти регистрацию в личном кабинете Фонда капитального ремонта: https://www.fkr-spb.ru/user/register, добавить в кабинет помещение, по которому пришла долговая квитанция.

— Во вкладке «Взносы» посмотреть, за какие месяцы имеется задолженность. Сверить полученную информацию с имеющимися квитанциями об оплате.

— Если информация из личного кабинета расходится с квитанциями об оплате, отправить обращение на сайте фонда https://fkr-spb.ru/questions/ask. К обращению необходимо приложить квитанции и чеки, подтверждающие оплату взносов.

— Фонд произведет проверку, при необходимости свяжется с Петроэлектросбытом или ВЦКП. При положительном решении баланс счета будет откорректирован. Если задолженность образовалась вследствие некорректной оплаты взносов, необходимость погашения сохранится.

Если собственник оплатит долговую квитанцию, но при этом долг окажется начисленным ошибочно из-за технического сбоя, произойдет распределение оплаченной суммы в счет будущих месяцев оплаты.

Когда рассеется туман и люди закроют корректно насчитанные им долги — главное, чтобы это подвело черту подо всем истекшим периодом. Напомним, Петроэлектросбыт и ВЦКП сливаются в единый расчетный центр Петербурга, который будет печатать единый платежный документ. Если в его первой квитанции горожане увидят задолженность по ремонту, которую, как им сказали, они погасили по долговой квитанции, хуже начала не придумаешь.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»