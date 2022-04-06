Петербургский фонд капитального ремонта готовит долговую амнистию для накопивших пени

Кроме того, все горожане, как обычно, получат и привычную квитанцию «Петроэлектросбыта», которая включает строчку по капремонту. Эти два документа не пересекутся: в итоговой сумме к оплате у ПЭС указываются только текущие начисления за месяц, просроченная задолженность — в отдельном информационном поле.

О планах фонда провести амнистию в апреле-мае «Фонтанке» 6 апреля рассказал глава фонда Дмитрий Шутов. Речь идет о том, что должники получат дополнительную «долговую» квитанцию, в которой будет указана только просроченная задолженность и по которой ее можно будет закрыть без пеней.

«Человек видит, сколько ему выставили в конкретном месяце, и забывает, что, вообще-то, на нем висит задолженность. Оплатить ее можно только адресно: разобраться, зайти в приложение банка, на наш сайт, ногами дойти до центра «Петроэлектросбыта», то есть случайно это сделать вы не можете. Поэтому двойной оплаты до завершения нашей акции не произойдет, эти два начисления не пересекутся, — пояснил Шутов. — А вот после этой акции в квитанции «Петроэлектросбыта» в итоговую сумму к оплате будет включаться и задолженность».



Напомним, обычно пени за неоплату ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки. Размер — 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня — 1/130 ставки. Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, в связи с чем этот коэффициент изменили, пеню отвязали от показателя ЦБ. Она по-прежнему рассчитывается от уровня в 9,5%.



О том, какие еще изменения ждут капитальный ремонт домов в Петербурге, читайте в интервью Дмитрия Шутова «Фонтанке».

