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    Петербургский фонд капитального ремонта готовит долговую амнистию для накопивших пени

    Фонд капитального ремонта Петербурга готовит амнистию по пеням для тех, кто накопил просроченную задолженность по взносам. Неплательщики получат еще одну квитанцию.

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    О планах фонда провести амнистию в апреле-мае «Фонтанке» 6 апреля рассказал глава фонда Дмитрий Шутов. Речь идет о том, что должники получат дополнительную «долговую» квитанцию, в которой будет указана только просроченная задолженность и по которой ее можно будет закрыть без пеней.

    Кроме того, все горожане, как обычно, получат и привычную квитанцию «Петроэлектросбыта», которая включает строчку по капремонту. Эти два документа не пересекутся: в итоговой сумме к оплате у ПЭС указываются только текущие начисления за месяц, просроченная задолженность — в отдельном информационном поле.

    «Человек видит, сколько ему выставили в конкретном месяце, и забывает, что, вообще-то, на нем висит задолженность. Оплатить ее можно только адресно: разобраться, зайти в приложение банка, на наш сайт, ногами дойти до центра «Петроэлектросбыта», то есть случайно это сделать вы не можете. Поэтому двойной оплаты до завершения нашей акции не произойдет, эти два начисления не пересекутся, — пояснил Шутов. — А вот после этой акции в квитанции «Петроэлектросбыта» в итоговую сумму к оплате будет включаться и задолженность».

    Напомним, обычно пени за неоплату ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки. Размер — 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня — 1/130 ставки. Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, в связи с чем этот коэффициент изменили, пеню отвязали от показателя ЦБ. Она по-прежнему рассчитывается от уровня в 9,5%.

    О том, какие еще изменения ждут капитальный ремонт домов в Петербурге, читайте в интервью Дмитрия Шутова «Фонтанке».

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    Комментарии (6)

    AndrewBarsik
    "Бизнес" Петроэлектросбыта заключается в том, чтобы пририсовывать ВСЕМ людям несуществующие долги. Пока Вы будете платить Петроэлектросбыту, Вы будете ему должны. Повод они всегда найдут, а не найдут, так придумают. Заведите "Личный кабинет" на сайте Фонда капремонта. Это просто. Там видны все платежи и все начисления. Платите Фонду капремонта непосредственно. Счета от Петроэлектросбыта выкидывайте в мусорку, не читая. Точно также платите за электричество - Петербургской сбытовой компании и за вывоз мусора - "Невскому экологическому оператору". Петроэлектросбыт не оказывает никому никаких услуг. Вы ему НИЧЕГО не должны и не можете быть должны.
    Kent_5e4ce28898395
    Емнип, депутат госдупы Михаил Делягин настаивает на отмене этого узаконенного грабежа. Я с ним полностью согласен и давно не участвую в этом грабеже в качестве жертвы.
    alexpv
    Вот да, из последних платишь как честный человек за все услуги, отказывая себе в чем-то, а в выигрыше в нашей стране всегда халявщик хитрозадый.
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