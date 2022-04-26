Петербургский Фонд капремонта разъяснил порядок амнистии для должников по пеням

В Фонде капитального ремонта в Петербурге рассказали, как можно погасить задолженность по взносам и при этом списать пени. Акция продлится до 20 мая.

Как сообщает фонд 26 апреля, возможность принять участие в акции «Заплати долг и живи без пени» имеют все собственники жилья. Исключение составляют те, в отношении которых уже ведется судебное взыскание.



Принцип следующий: до 20 мая погасить всю накопленную задолженность, а также текущие начисления за апрель и май, затем — написать заявление о списании пеней и, наконец, передать заявление вместе с копиями платежных документов в фонд (это можно сделать по электронной форме на корпоративном сайте или лично — в офисе фонда на Тобольской. «После положительного решения о списании сумма пени в квитанции за июль 2022 года будет равна нулю», — говорится в сообщении. Все подробности — по ссылке.

