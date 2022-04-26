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    Петербургский Фонд капремонта разъяснил порядок амнистии для должников по пеням

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    11 комментариев

    В Фонде капитального ремонта в Петербурге рассказали, как можно погасить задолженность по взносам и при этом списать пени. Акция продлится до 20 мая.

    Как сообщает фонд 26 апреля, возможность принять участие в акции «Заплати долг и живи без пени» имеют все собственники жилья. Исключение составляют те, в отношении которых уже ведется судебное взыскание.

    Принцип следующий: до 20 мая погасить всю накопленную задолженность, а также текущие начисления за апрель и май, затем — написать заявление о списании пеней и, наконец, передать заявление вместе с копиями платежных документов в фонд (это можно сделать по электронной форме на корпоративном сайте или лично — в офисе фонда на Тобольской. «После положительного решения о списании сумма пени в квитанции за июль 2022 года будет равна нулю», — говорится в сообщении. Все подробности — по ссылке.

    «Фонтанка» уже рассказывала о планах фонда по такой амнистии. Дело в том, что уже сейчас дебиторская задолженность петербуржцев по взносам составляет 6 млрд рублей. Первоочередная задача организации — собрать именно эти долги, а не наказать неплательщиков. Подробнее о планах Фонда капремонта — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (11)

    Карабас Барабас
    Потребил воду - заплатил, потребил эл-во - заплатил, всё логично.
    А тут получается что деньги требуют за не предоставленные услуги?
    Интересно, а если на них в суд подать, ну скажем за мошенничество?
    456345
    раз платежи собрать надо, могли бы и пени простить изначально всем, без заморочек. А в индивидуальном обращении только вариант рассрочки по платежам оставить .
    Ольга16
    Отремонтируй здание и получи оплату - встречная акция петербуржцев.
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