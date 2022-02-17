Непрямые прямые. Квитанции за вывоз мусора принесли сюрпризы, Смольный стоит на своем

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Коллизия с прямыми договорами «Невского экологического оператора» развивается ровно так, как и предполагала «Фонтанка», хотя и в сравнительно небольших масштабах. Управляющие компании-молчуны, как обычно, включили строчку за вывоз мусора в свои домовые квитанции. А «Петроэлектросбыт», по подсказке регоператора, тоже добавил ее в свои платежные документы. Вспоминается классическая фраза по другому поводу: «Какой сюрприз, а? Кто бы мог подумать?»



Жители домов под управлением компании «БФА-Сервис» получили в феврале от нее квитанции за прошлый месяц. В них строчка «Обращение с твердыми коммунальными отходами» — переехавшая после проведения мусорной реформы из раздела жилищных услуг в коммунальные. Все бы ничего, но в отдельной «электрической» квитанции ПЭС, которая давно не только электрическая (там уже полгода как обосновался капремонт), — тоже есть идентичная сумма, которую собирают для НЭО, петербургского регионального оператора по обращению с отходами. Не так уж много в жилищной сфере есть вещей, более неприятных, чем двойное начисление.

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«Фонтанка» подробно рассказывала, почему такие ситуации могут возникать. Основная причина — аврал, в котором реформа в итоге готовилась к запуску, несмотря на то что у города была трехлетняя фора перед другими регионами. Первый эффект все могли воочию наблюдать на своих контейнерных площадках в начале января — а кто-то даже решил об этом спеть. Отложенного ждали до первых квитанций.



Дело в том, что все действовавшие в прошлом году договоры управляющих организаций с коммерсантами на вывоз мусора истекали с боем курантов. Теперь единственным их контрагентом стал «Невский экологический оператор» (НЭО). Соответственно, от жилищников ждали одного из двух решений: либо они подают документы на заключение договора с НЭО, либо проводят общее собрание собственников, на котором те объявляют о переходе на прямые договоры каждого абонента с оператором. Так бы проходила сферическая реформа в вакууме: без предновогодней гонки, экстренного определения тарифов, сражений в ФАС, с повсеместным информированием и достаточными сроками.



Что вакуума не будет, все поняли заранее, поэтому заранее и подняли вопрос: а как быть с теми домами, где ТСЖ или УК промолчат, но и собственники не выскажутся? НЭО был конкретен: в этом случае мы считаем, что прямые договоры с абонентами заключены по умолчанию — ждите строчку в квитанциях «Петроэлектросбыта», который стал подрядчиком регоператора. Смольный, в лице жилкома и ГЖИ, был еще конкретнее, выпустив предостережение: «Правовые нормы исключают возможность заключения региональным оператором прямых договоров с собственниками и пользователями жилых помещений… кроме случаев, предусмотренных частью 1 ст. 157.2 ЖК РФ». Таких случаев, по большому счету, два: то самое решение общего собрания и накопившиеся долги управляющей организации. Если же компания — просто «молчун», то именно с ней по итогам этого молчания заключает договор НЭО без лишних уведомлений. И соответственно, строчка по уборке мусора прописывается в квитанции управляющей организации, а не у агента регоператора (в данном случае ПЭС).



Стороны ссылались на различные пункты одной и той же статьи Жилищного кодекса; спорили, что выше — он или отраслевое постановление правительства. В общем, был нормальный такой теоретический диспут с одним недостатком — решения так и не приняли. Даже за считаные дни до Нового года все стояли на своем, и, судя по всему, ничего не изменилось. Еще в середине января директор НЭО Екатерина Горшкова говорила: «Вопрос непростой. Мы тщательно выверяем все заявки и протоколы, они продолжают поступать. Нам поставлена задача дойти до каждого ТСЖ, до каждой управляющей организации, чтобы узнать, какое решение они приняли: либо они заключают с нами договор, либо предоставляют нам протокол общего собрания собственников жилья, чтобы избежать двойного начисления». То есть концептуально не договорились, но постарались свести на нет количество «молчунов», чтобы вообще вопросов не возникало.



Если судить по единичным жалобам читателей «Фонтанки», количество и правда удалось свести до минимума, но не до нуля. У «БФА-Сервис» несколько больших жилых комплексов — «Огни залива», «Коломяги+», «На Гребецкой». В парадных «Огней залива» на Героев появилось объявление от УК: так, мол, и так, еще в декабре наша компания направила документы в НЭО на заключение договоров, но договора до сих пор нет. В то же время прямые договоры с жильцами — и об этом предупреждала ГЖИ — возможны только по решению общего собрания. Следовательно, НЭО безосновательно выставил счета через ПЭС, о чем мы и сообщили в курирующий его комитет. Между строк — не платите по квитанции «Петроэлектросбыта», платите по нашей.

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«Невский экологический оператор» излагает другую версию событий. Изначально, еще 22 декабря, «БФА-Сервис» прислал письмо, где черным по белому было написано: мы заключать договор не собираемся, вот вам данные для заключения прямых договоров с нашими жильцами по умолчанию. То есть полная идиллия и взаимопонимание. Потом резкая смена вектора — возможно, как раз из-за предостережения ГЖИ, но уложиться в срок подачи документов на договор компания уже не успела. Поэтому за январь начислена плата через «Петроэлектросбыт».

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В самом сложном положении — обычные горожане, которые не обязаны разбираться в тонкостях жилищного законодательства. Их мнения — кого они считают контрагентом — тоже никто особенно не спрашивал, это же определяется не голосованием, а нормативными актами. На выходе у них две квитанции, игнорирование каждой потенциально чревато пенями. И закономерный вопрос: платить-то кому?



«Фонтанка» позвонила в диспетчерскую УК как обеспокоенный собственник квартиры на Героев. Там порадовались осведомленности жителя о предыстории вопроса. «Поступает очень много жалоб, — сообщила диспетчер. — На основании чего он [НЭО] вам выставляет? У вас что, заключен прямой договор? Они просто пытаются вывести вас на договор оферты. Если вы его оплатили, вы его заключили, подтвердив согласие с данным договором. Я стараюсь людям попроще объяснить: если вы заплатите управляющей компании и все-таки не будут заключены договоры — у вас эти деньги хотя бы останутся на лицевом счете. Если вы оплатите регоператору — как он вам вернет? Куда?»



«За январь надо оплачивать квитанцию ЕИРЦ «Петроэлектросбыт, — говорят в НЭО. — В УК направлено письмо с требованием о перерасчете выставленных ими квитанций за январь и уведомлением о возможности заключить с нами договор начиная с 1 февраля. Если сейчас ООО «БФА Сервис» заключит с нами договор, тогда в следующем месяце корректное начисление будет отражено в квитанции от УК, а строка из квитанции ЕИРЦ пропадет».



«Фонтанка» попыталась обратиться к ГЖИ как к арбитру — благо именно она в декабре предостерегала НЭО от прямых договоров с абонентами по умолчанию. В инспекции сообщили, что нужна проверка, а чтобы ее назначить — обращение граждан. В общем, с арбитражем не получилось.



А вот жилищный комитет, что называется, не посрамил, стоит на своем. В конце концов, история с письмами — подробности. По факту НЭО заключил прямые договоры с абонентами-молчунами, а комитет уже высказывался по этому поводу. Так что его вердикт по итогам января таков: «Оплачивать квитанции управляющей компании. При оплате квитанции ПЭС надо снять галочку со строки «Оплата мусора» и не оплачивать эту услугу. Если все-таки оплатят ПЭС, то ПЭС должны учесть этот платёж за другую услугу (имеется в виду электричество или капремонт. — Прим. ред.)».



Всего в феврале в 430 тысяч квартир Петербурга пришли квитанции «Петроэлектросбыта» со строкой «Обращение с ТКО», это как раз прямые договоры. Среди них выделяются коммунальные. Как известно, за электроэнергию сумма им выставляется на один общий счет, если собственники комнат ранее не договорились и не разделили счета по коллективному заявлению или по решению суда. Сейчас на таком едином учете 68 967 абонентов (на раздельном — 62 554 тысячи). К чему это приводит в случае появления одного злостного неплательщика — не секрет: ПЭС видит показания одного прибора учета на всю квартиру и взыскивает сумму долга субсидиарно со всех жителей коммуналки, пусть даже остальные платят в срок, а потом людям приходится целыми толпами ходить в суды и отстаивать свою правоту.



В случае с мусором «Петроэлектросбыт» действует по реестру, который ему предоставил НЭО; расчетный центр не решает сам, куда он принесет отдельные квитки на отходы для каждой комнаты, а куда — старую общую электрическую квитанцию, в которую просто добавят мусорную строчку. Это зависит от того, есть в реестре НЭО четкая разбивка по площадям или нет. Если нет — то коммуналка получит общий счет за мусор, как получает его за свет. Есть случаи, когда в квартире годами пустует одна или несколько комнат. В случае с электричеством все в порядке — жильца нет, он и свет не зажигает. А с вывозом отходов ситуация другая: счет выставляется на общую площадь квартиры, вы не вырежете эти пустые квадратные метры из квитанции. В этом случае, чтобы не платить за чужой мусор, необходимо заявление в «Невский экологический оператор» опять-таки на разделение счетов.



Более или менее повезло жителям коммуналок в зоне прямых договоров на отопление с ГУП «ТЭК». Как известно, это городское предприятие тоже выставляет такие счета в составе квитанции ПЭС. И если раньше «Петроэлектросбыт» не интересовался площадями комнат (для электричества ему хватало показаний приборов), то ГУП ТЭК принес ему свою разбивку, ее давно уже загрузили в базу. Так что в этой части ПЭС знает, что у вас за комната, и может выставлять индивидуальный счет за вывоз отходов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

