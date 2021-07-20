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Счет сурка. Петербуржцы жалуются на повтор показаний в квитанциях Петроэлектросбыта, для компании это не сюрприз

В петербургских квитанциях за потребленную в июне электроэнергию нашли продублированные показания

Квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» снова поставили горожан в тупик. Они обратили внимание на то, что два месяца подряд в них повторяются показания.

Как рассказали несколько читателей «Фонтанки», в их квитанциях на 1 июня и 1 июля оказались вбиты одни и те же последние показания по потребленной электроэнергии ночью и днем, причем дата показаний в обоих случаях общая — 20 мая. Однако сумма к оплате указана разная, что подтверждается присланными в редакцию фотографиями.

В самом ЕИРЦ «Фонтанке» подтвердил случившуюся накладку, однако подчеркнули, что она коснулась лишь части абонентов. Более того, компания предупреждала о ней на своем сайте в начале июня и подчеркивала, что начисленной сумме в любом случае можно верить. «В некоторых платежных документах за июнь 2021 года по техническим причинам отражены показания приборов учета электроэнергии, переданные в предыдущих периодах, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание, что сумма, выставленная к оплате за отчетный период, является корректной и подлежит оплате в полном объеме. Счета с корректными сведениями о показаниях приборов учета можно скачать в Личном кабинете на сайте pes.spb.ru или в мобильном приложении «ПСК/ПЭС».

В итоге документы решили не перепечатывать, благо они относятся лишь к определенным зонам, чтобы не задерживать доставку счетов. Напомним, 20 июля — последний день оплаты квитанции за июнь.

Ранее «Фонтанка» подробно объясняла, как не запутаться в изменившейся с июня квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».

Квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» превратились в один из самых обсуждаемых в городе документов в начале мая. В них из отдельных белых квитанций и розовых квитанций ВЦКП перекочевала строчка оплаты за капремонт. Помимо того, что абонентам предложили оплачивать комиссию, тысячи петербуржцев увидели на своем счете задолженности, хотя были уверены, что все оплачивали исправно. Вопрос с комиссией был решен за несколько дней, ЕИРЦ заявил, что не будет ее взимать. Для перерасчета долгов жилком и фонд капремонта открыли горячие линии, однако читатели «Фонтанки» жаловались, что не могут дозвониться. 26 мая Смольный заявил, что платежная база ЕИРЦ обнулится: суммы за капремонт будут выставлять так, как если бы в мае он начал делать начисления с чистого листа. Однако, если у человека действительно есть задолженность по капремонту за тот период, когда он оплачивался по розовой квитанции, эта задолженность будет включаться в общую сумму долга квитанции ВЦКП. Подробнее о том, откуда возникала эта проблема, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

AndrewBarsik
Полностью дискредитировавшая себя организация, не имеющая никакого отношения ни к энергоснабжению, ни к капремонту, не имеющая права собирать деньги с потребителей. Многократно уличена в неправомерных начислениях, откровенных фальсификациях актов проверки приборов учёта. Десятки тысяч петербуржцев, ставшие жертвами произвола петроэлектросбыта обсуждают в соцсетях подробности того, как этот монстр глумится над людьми. Если бы не тотальная коррумпированность городских властей, паталогическая "слепота" судов, прокуратуры и правоохранительных органов, то весь менеджмент этой конторы давно отбывал бы сроки за мошенничество.
Yerffej Ennyl
21 век, а они всё по бумажным квитанциям платят, в очередях стоят.
anika
у нас тоже кап.ремонт как был отдельно, так и сейчас. Данные счетчиков в личном кабинете правильные указаны. А вот то, что сегодня с утра глючит сайт квартплата.инфо, что не передать данные счетчиков воды, жутко бесит.
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