Счет сурка. Петербуржцы жалуются на повтор показаний в квитанциях Петроэлектросбыта, для компании это не сюрприз

Как рассказали несколько читателей «Фонтанки», в их квитанциях на 1 июня и 1 июля оказались вбиты одни и те же последние показания по потребленной электроэнергии ночью и днем, причем дата показаний в обоих случаях общая — 20 мая. Однако сумма к оплате указана разная, что подтверждается присланными в редакцию фотографиями.



В самом ЕИРЦ «Фонтанке» подтвердил случившуюся накладку, однако подчеркнули, что она коснулась лишь части абонентов. Более того, компания предупреждала о ней на своем сайте в начале июня и подчеркивала, что начисленной сумме в любом случае можно верить. «В некоторых платежных документах за июнь 2021 года по техническим причинам отражены показания приборов учета электроэнергии, переданные в предыдущих периодах, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание, что сумма, выставленная к оплате за отчетный период, является корректной и подлежит оплате в полном объеме. Счета с корректными сведениями о показаниях приборов учета можно скачать в Личном кабинете на сайте pes.spb.ru или в мобильном приложении «ПСК/ПЭС».