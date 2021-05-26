Новая квитанция ЕИРЦ Петроэлектросбыт, которая уже успела удивить петербуржцев наличием там строчки по капремонту, готовит еще один сюрприз. Цифры изменятся, почитайте — как.
Как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к жилищному комитету, в шапке квитанции теперь будет значиться не «за апрель» или «за май», а на 1 число месяца. Для простоты можно взять пример: на 01.06.2021. Это не меняет сути: за электроэнергию и тепло (если оно включено в квитанцию ЕИРЦ) оплата начислена по итогу минувшего месяца (то есть мая); взнос на капремонт — за только что начавшийся (то есть за июнь). Внизу — наглядный пример, стартовые цифры — произвольные.
Самое интересное в таблице расчета с поставщиками.
Первый столбец, как обычно, — поставщик услуги (ПЭС, ТЭК, фонд капремонта).
Второй — период; если продолжать пример с 1 июня, то здесь будет указан май (05.2021), а по капремонту — уже июнь (06.2021).
Третий столбец — баланс на начало периода; в данном случае — сколько у вас было не оплаченных начислений по электричеству к 1 мая или по капремонту к 1 июня. Надо учесть, что в ней может быть не учтен майский платеж за капремонт, если он был внесен после 25 мая. Это связано с различными крайними сроками по оплате электричества и капремонта, которые после объединения в одной платежке входят в конфликт.
Четвертый — «оплачено»: то есть какую часть этого баланса вы оплатили в течение мая. Здесь все то же самое — платежи, сделанные после 25 мая еще не отразились в системе, так что в квитанции они появятся только в следующем месяце.
Пятый — «начислено за период»; это, собственно, сколько вам выставляют за электричество или горячую воду по итогам мая, и сколько вам выставляют за капремонт на июнь.
Шестой — возможный перерасчет.
Седьмой — срок оплаты квитанции: по свету и по теплу — до 20 числа текущего месяца, по капремонту — до 10 числа следующего.
И последний — «исходящий баланс». Это сумма всего, что было указано выше с учетом перерасчета: то есть здесь и накопленные долги, и только что выставленные начисления, и поступившие платежи.
Важнейший момент: ниже указана сумма «к оплате», но без учета начислений за прошлый период и долгов по взносам на капремонт. То есть в эту сумму от капремонта входят только новые начисления. Если есть задача рассчитаться со всеми долгами — то оплачивать следует цифры, указанные в столбце «исходящий баланс».
Квитанции ЕИРЦ Петроэлектросбыта превратились в один из самых обсуждаемых в городе документ в начале мая. В них из отдельных белых квитанций и розовых квитанций ВКП перекочевала строчка оплаты за капремонт. Помимо того, что абонентам предложили оплачивать комиссию, тысячи петербуржцев увидели на своем счете задолженности, хотя были уверены, что все оплачивали исправно. Вопрос с комиссией был решен за несколько дней, ЕИРЦ заявил, что не будет ее взимать. Для перерасчета долгов жилком и фонд капремонта открыли горячие линии, однако читатели «Фонтанки» жаловались, что не могут дозвониться. 26 мая Смольный заявил, что платежная база ЕИРЦ обнулится: суммы за капремонт будут выставлять так, как если бы в мае он начал делать начисления с чистого листа. Однако если у человека действительно есть задолженность по капремонту за тот период, когда он оплачивался по розовой квитанции, эта задолженность будет включаться в общую сумму долга квитанции ВЦКП. Подробнее о том, откуда возникала эта проблема, читайте в материале «Фонтанки». Дополнительный контекст ситуации придает информации, что в Петербурге идут переговоры об объединении ВЦКП и ЕИРЦ Петроэлектросбыт и создании таким образом единого платежного агента по жилищно-коммунальным услугам в городе.