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В июне квитанция Петроэлектросбыта в Петербурге сменит дизайн. «Фонтанка» объясняет, как не запутаться

Петроэлектросбыт в июне разошлет квитанции нового образца

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Новая квитанция ЕИРЦ Петроэлектросбыт, которая уже успела удивить петербуржцев наличием там строчки по капремонту, готовит еще один сюрприз. Цифры изменятся, почитайте — как.

Как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к жилищному комитету, в шапке квитанции теперь будет значиться не «за апрель» или «за май», а на 1 число месяца. Для простоты можно взять пример: на 01.06.2021. Это не меняет сути: за электроэнергию и тепло (если оно включено в квитанцию ЕИРЦ) оплата начислена по итогу минувшего месяца (то есть мая); взнос на капремонт — за только что начавшийся (то есть за июнь). Внизу — наглядный пример, стартовые цифры — произвольные.

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Самое интересное в таблице расчета с поставщиками.

Первый столбец, как обычно, — поставщик услуги (ПЭС, ТЭК, фонд капремонта).

Второй — период; если продолжать пример с 1 июня, то здесь будет указан май (05.2021), а по капремонту — уже июнь (06.2021).

Третий столбец — баланс на начало периода; в данном случае — сколько у вас было не оплаченных начислений по электричеству к 1 мая или по капремонту к 1 июня. Надо учесть, что в ней может быть не учтен майский платеж за капремонт, если он был внесен после 25 мая. Это связано с различными крайними сроками по оплате электричества и капремонта, которые после объединения в одной платежке входят в конфликт.

Четвертый — «оплачено»: то есть какую часть этого баланса вы оплатили в течение мая. Здесь все то же самое — платежи, сделанные после 25 мая еще не отразились в системе, так что в квитанции они появятся только в следующем месяце.

Пятый — «начислено за период»; это, собственно, сколько вам выставляют за электричество или горячую воду по итогам мая, и сколько вам выставляют за капремонт на июнь.

Шестой — возможный перерасчет.

Седьмой — срок оплаты квитанции: по свету и по теплу — до 20 числа текущего месяца, по капремонту — до 10 числа следующего.

И последний — «исходящий баланс». Это сумма всего, что было указано выше с учетом перерасчета: то есть здесь и накопленные долги, и только что выставленные начисления, и поступившие платежи.

Важнейший момент: ниже указана сумма «к оплате», но без учета начислений за прошлый период и долгов по взносам на капремонт. То есть в эту сумму от капремонта входят только новые начисления. Если есть задача рассчитаться со всеми долгами — то оплачивать следует цифры, указанные в столбце «исходящий баланс».

Квитанции ЕИРЦ Петроэлектросбыта превратились в один из самых обсуждаемых в городе документ в начале мая. В них из отдельных белых квитанций и розовых квитанций ВКП перекочевала строчка оплаты за капремонт. Помимо того, что абонентам предложили оплачивать комиссию, тысячи петербуржцев увидели на своем счете задолженности, хотя были уверены, что все оплачивали исправно. Вопрос с комиссией был решен за несколько дней, ЕИРЦ заявил, что не будет ее взимать. Для перерасчета долгов жилком и фонд капремонта открыли горячие линии, однако читатели «Фонтанки» жаловались, что не могут дозвониться. 26 мая Смольный заявил, что платежная база ЕИРЦ обнулится: суммы за капремонт будут выставлять так, как если бы в мае он начал делать начисления с чистого листа. Однако если у человека действительно есть задолженность по капремонту за тот период, когда он оплачивался по розовой квитанции, эта задолженность будет включаться в общую сумму долга квитанции ВЦКП. Подробнее о том, откуда возникала эта проблема, читайте в материале «Фонтанки». Дополнительный контекст ситуации придает информации, что в Петербурге идут переговоры об объединении ВЦКП и ЕИРЦ Петроэлектросбыт и создании таким образом единого платежного агента по жилищно-коммунальным услугам в городе.

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Комментарии (16)

Евсей_5e4ce28bedd9e
Ну слава Богу! Наконец-то объяснили предельно понятно. Ясно, что за электричество просто необходимо платить до 20, а за ремонт до 10. Какого месяца - неважно, главное знать баланс, а особенно понятно, зачем это в одну квитанцию сражаться и устанавливать разные сроки. Теперь берёшь квитанцию, напяливаешь очки и читаешь все, от первой до последней мелкой буковки, чтобы чего не пропустить. Может образуются посредничнские компании, которые будут оказывать услуги по толкованию и расшифровке информации в квитанции. А может вырастут долги не только за капремонт, но и за электричество.
Coulthard
Заплатил кап.ремонт по траифу и эл.энергию в петроэлектросбыте. "Долг" (которого не было) попросил не учитывать. Посмотрю, что насчитают в июне.
265901650
Квитанция конечно имеет совершенно избыточную сложность
и введение "на 1.06.2021" только еще запутает дополнительно

Надо было хотя бы в это написать так
ЭЛЕКТРОЭНЕГИЯ - ЗА АПРЕЛЬ
КАПРЕМОНТ - ЗА МАЙ

Только это резко снизило бы непонимание
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