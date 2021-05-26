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Новая квитанция ЕИРЦ Петроэлектросбыт, которая уже успела удивить петербуржцев наличием там строчки по капремонту, готовит еще один сюрприз. Цифры изменятся, почитайте — как.

Как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к жилищному комитету, в шапке квитанции теперь будет значиться не «за апрель» или «за май», а на 1 число месяца. Для простоты можно взять пример: на 01.06.2021. Это не меняет сути: за электроэнергию и тепло (если оно включено в квитанцию ЕИРЦ) оплата начислена по итогу минувшего месяца (то есть мая); взнос на капремонт — за только что начавшийся (то есть за июнь). Внизу — наглядный пример, стартовые цифры — произвольные.



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Самое интересное в таблице расчета с поставщиками.

Первый столбец, как обычно, — поставщик услуги (ПЭС, ТЭК, фонд капремонта).

Второй — период; если продолжать пример с 1 июня, то здесь будет указан май (05.2021), а по капремонту — уже июнь (06.2021).

Третий столбец — баланс на начало периода; в данном случае — сколько у вас было не оплаченных начислений по электричеству к 1 мая или по капремонту к 1 июня. Надо учесть, что в ней может быть не учтен майский платеж за капремонт, если он был внесен после 25 мая. Это связано с различными крайними сроками по оплате электричества и капремонта, которые после объединения в одной платежке входят в конфликт.

Четвертый — «оплачено»: то есть какую часть этого баланса вы оплатили в течение мая. Здесь все то же самое — платежи, сделанные после 25 мая еще не отразились в системе, так что в квитанции они появятся только в следующем месяце.

Пятый — «начислено за период»; это, собственно, сколько вам выставляют за электричество или горячую воду по итогам мая, и сколько вам выставляют за капремонт на июнь.

