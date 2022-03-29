ВЦКП и Петроэлектросбыт съехались в одну коммуналку. Смольный согласен на долю малую

Вопросы были такими:



На каких условиях объединяться и кто будет контролировать деятельность этого мегацентра (ЕИРЦ СПб) с общей квитанцией?



Как «поженить» две календарные системы: авансово-фактическую у ВЦКП — и полноценно фактическую у ПЭС?



Сохранится ли бескомиссионная оплата счетов хотя бы для тех горожан, которые сейчас получают розовые квитанции?



Как вывести ВЦКП и ПЭС в одну весовую категорию по части стоимости активов, чтобы для объединения было основание?



Нормально ли, что два участника объединения оцениваются разными методами и разными организациями?



К новому году в Смольном решили, что все вопросы сняты, а 17 января всему городу сообщили, что принципиальное решение принято. Однако в протоколе правительственного совещания значилось эзопово «учесть предложение» «Интер РАО». Внутренний конфликт понятен: ВЦКП же не выставляют на аукцион как государственный актив, где за него могли бы побороться рыночным образом несколько игроков (это в качестве фантазии). Речь идет о том, что город самостоятельно снижает свой контроль над собственным имуществом, ведь «Интер РАО» идет в эту историю только на условиях большинства в акционерном капитале (51% на 49%) и в совете директоров (5 кандидатур против 4).



«Ну конечно, это органически несвойственно любому чиновнику, — говорит высокопоставленный собеседник в коммунальном блоке. — Брать на себя такую ответственность особенно никто не настроен, все хотят разделить ее. Такая возможность есть: ВЦКП тяготеет к жилищному комитету, но его единственным акционером является комитет имущественных отношений».



КИО пошел по пути созыва совета директоров самого ВЦКП, заседание состоялось 8 февраля. На тот момент в совете было пять человек (трое от жилкома и по одному от КИО и комитета финансового контроля, этот состав регламентирован 215-м постановлением Смольного). Всем предлагалось проголосовать за проект договора о присоединении, но почти все пытались взять в толк, о какой вообще редакции документа идет речь. Дело в том, что, несмотря на смольнинские релизы, проект продолжал гулять по комитетам, заходил и в ВЦКП. В это «письмо из Простоквашино» все пытались «вписать» свое; в частности, предлагалось поставить обязательным условием сохранение беcкомиссионки для нынешних абонентов розовой квитанции — под угрозой роспуска будущего совета директоров. В итоге вслепую голосовать за документы как минимум двое представителей жилкома отказались, а без них для положительного решения не хватило рук, все отложилось.



К новому заседанию 29 марта состав совета изменился радикально и красноречиво — если считать, что «коммунальный» ВЦКП присоединяется к «энергетическому» ПЭС. Такие вещи — на общих основаниях — регулирует все то же 215-е постановление. Согласно ему, в акционерных обществах, которые получились из ГУПов (а именно такая судьба у ВЦКП), должно быть пять членов совета. Его можно увеличить до шести — если администрация района, где зарегистрировано АО, хочет поучаствовать. Однако совет директоров ВЦКП прирос сразу двумя людьми, и не из района. Это Екатерина Голубева — в прошлом сотрудник Петроэлектросбыта, а сейчас начальник аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля, отвечающего за энергетику. И это Марина Смирнова, заместитель председателя комитета по энергетике. В общем, если кто-то хотел разделить ответственность еще больше, эту возможность ему дали. Пожалуй, последним высокопоставленным чиновником, который официально говорил, что город не может становиться миноритарием в городском же расчетном центре, был финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов. Теперь уже бывший.



Насколько можно судить, 29 марта голосовали не за тот пакет документов, который КИО принес на совет 8 февраля. К прежней редакции возникло слишком много вопросов — и старых (включая нерешенный вопрос по комиссии и дивидендам), и новых: источник в энергетическом блоке сообщил «Фонтанке», что в составе потенциальных участников неожиданно стала фигурировать еще одна компания — «Актив Энергия». Пусть это просто еще одна структура «Интер РАО», но трем в этой коммуналке будет тесновато, решили в Смольном.



По данным «Фонтанки», актуальный проект в управленческом аспекте повторяет достигнутые ранее договоренности: большинство у «Интер РАО». Предлагать кандидатуру гендиректора могут оба акционера, но проголосовать надо единогласно.



Насчет бескомиссионки же там по-прежнему ничего не сказано. «Фонтанка» рассказывала, чем отличается трехсторонний договор, который практикует ВЦКП, от коммерческого предложения ПЭС. В первом случае услуги расчетного центра оплачивает управляющая компания и ресурсники, в эту сумму включен и бескомиссионный прием. Петроэлектросбыт прописывает банковскую комиссию для плательщиков отдельно. В случае с коммунальными услугами это может быть решением самих ресурников. Например, в конце января ТГК-1 решила, что при оплате квитанций за тепловую энергию через отделения и сервисы ПЭС теперь взимается комиссия. Чтобы без нее — надо платить через сервисы самой ТГК-1 и Почту России.



«Данный вопрос не является предметом акционерного соглашения, — сообщили «Фонтанке» в ПЭС на вопрос о системе в будущем едином расчетном центре. — Вопрос бескомиссионной оплаты в части зоны ВЦКП будет обсуждаться позднее. Говорить сейчас о нем преждевременно».



«Приоритетным вопросом от города является бескомиссионная оплата платежей, — говорят в жилищном комитете. — Этот вопрос относится к операционной деятельности, решение по нему будет обсуждаться при формировании финансово-экономической модели». Из этого можно сделать вывод, что модель до сих пор не сформирована.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

