Авансы не дружат с фактами. В чем конфликт перехода с розовой квитанции на белую

У Петроэлектросбыта по факту все: в белой квитанции, и тепло, и вывоз мусора за прошлый месяц. Так что, когда жители 300 домов в Кировском районе в начале ноября получили две разные квитанции, то возникла коллизия: ведь за жилищные услуги, оказанные им в октябре, они и так уже заплатили авансом еще по розовой квитанции, которую нашли в ящике месяц назад. Если взглянуть на подход Петроэлектросбыта, то видно, что они учли это. В столбце «начислено за период» указана вся сумма за жилищные и коммунальные услуги, потребленные в октябре; к примеру, 2 000 рублей. Однако есть и столбец «оплачено» — и это именно та «жилищка», которую житель оплатил в октябре по предыдущей розовой квитанции (предположим, 1 700 рублей). Так что на выходе — столбец «исходящий баланс»: это те 300 рублей, которые начислены за потребленные в октябре воду и отопление (потому что электричество и капремонт вообще вынесены в отдельные строчки). Если предположить, что все начисления за жилищные услуги сделаны корректно и жилкомсервис передал ПЭС верную информацию, все вроде бы должно сходиться: да, вы уже заплатили за октябрьское содержание дома авансом по розовой квитанции — но эту сумму вычитают из начисленного постфактум по белой.

Как обычно, проблема в звездочках. Под табличкой Петроэлектросбыта написано: «могут быть не учтены платежи, поступившие после 25 числа месяца». В переводе это означает вот что: житель тянул с оплатой по розовой квитанции, полученной в начале октября, и сделал это только 28-го. Петроэлектросбыт этого уже не видит, он отталкивается от ситуации именно на 25 число и включает в свою белую квитанцию от 1 ноября то, что вы на самом деле за три дня до этого уже могли закрыть перед ВЦКП. Или не закрыть: времени на оплату старой октябрьской розовой квитанции — до 10 ноября. Соответственно, в эти две недели (с 25 октября по 10 ноября) у вас на руках две квитанции, где выставлен счет за одно и то же.



ЖКС № 1 Кировского района и Петроэлектросбыт в один голос заявляют: это будет учтено в следующем расчетном периоде, то есть сумму вычтут из квитанции в декабре. И сомневаться в этом сложно, социальная напряженность Смольному сейчас не нужна совсем. Но прямо в данный момент это не назвать иначе как «двойное начисление», ведь управляющая организация получает в оборот средства за то, что уже оплачено.



ПЭС с этой формулировкой категорически не согласен. «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» выставляет потребителю счёт, в котором отражено состояние лицевого счета исключительно на конкретную дату и содержит общую сумму долга или переплаты (если таковые имеются), а не только текущий платеж, — говорят в компании. — Поясним, в начале октября 2021 года в квитанциях для собственников МКД под управлением «ЖКС №1 Кировского района» ВЦКП начислил суммы к оплате авансом, т.е. в начале расчетного периода. Исходя из этого, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» при формировании единого платежного документа на 01.11.2021 отразил только те суммы, которые не были оплачены жителями в октябре, чтобы они могли это сделать в ноябре уже по квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», которую необходимо оплачивать собственниками начиная с ноября 2021 года на основании заключенного договора между ЖКС и ЕИРЦ. Таким образом, двойных начислений собственникам МКД под управлением ЖКС №1 Кировского района в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» сделано не было».



В этой схеме, впрочем, абсолютно не учитывается (и это не проблема Петроэлектросбыта), что срок оплаты по розовой октябрьской квитанции — до 10 ноября. Зато это проблема жилкомсервиса, и возникает она на стыке авансовой и фактической системы. «Важно отметить, что на практике все исполнители ЖКУ, а также ЕИРЦ, формирующие платежные документы по завершении расчетного периода, отражают платежи по 25-го число в связи с выполнением операций по подготовке и выставлению платежных документов, а платежи, совершенные после 25-го числа, отражаются уже в следующем расчетном периоде (даты могут немного отличаются, о чем обычно предупреждают в квитанции и через другие каналы коммуникации своих потребителей)», — говорит ПЭС.



И это ведь еще без учета того факта, что в ноябре ВЦКП тоже сделал начисления. ЖКС призывает жителей не платить по этой квитанции и одновременно просит ВЦКП ее сторнировать (считай, отменить), что позволит хотя бы избежать нового задвоения за коммунальные услуги октября. ВЦКП на этот счет пока высказывается обтекаемо: «Все денежные средства, поступившие по «розовым счетам» ВЦКП, будут обработаны согласно действующему договору в установленном порядке и перечислены в пользу управляющей организации и в адрес поставщиков коммунальных и прочих услуг. В случае отмены начислений заказчиком за какой-либо период, денежные средства, поступившие за этот период, будут возвращены плательщикам».



Кстати ЖКС страшного слова не боится. «Мы говорили, что какая-то часть не увидит уведомления в почтовых ящиках, на стендах, не отключит автоплатежи, — говорит финансовый директор Михаил Иванов. — Что бы мы ни делали, все равно было бы задвоение на определенную сумму». По его словам, на данный момент по ноябрьским начислениям ВЦКП оплачено 300 тысяч рублей (автоплатежи, личные кабинеты, ведь розовые квитанции ЖКС по ящикам не понес). Общая сумма начислений — порядка 42 млн.



Напомним, жилкомсервис и ВЦКП спорят о том, вовремя ли и нужным ли образом расчетный центр был уведомлен о расторжении договора с ним; пока по всему получается, что нет, Смольный солидарен). Кроме того, ВЦКП настаивает: жилкомсервис в установленный договором срок ввел показания общедомовых приборов учета и все прочие необходимые данные по всем лицевым счетам в информационную систему ВЦКП для выпуска счетов ноября. «Данное действие само собой противоречит утверждению о намерении не выставлять квитанции», — говорят в акционерном обществе.



Можно пофантазировать, что было бы, проходи переговоры более открыто и размеренно. ЖКС уведомляет ВЦКП о том, что договор расторгается, и просит не делать начисления в ноябре. Контракт с ПЭС запускается с декабря, и в его декабрьской квитанции отображаются коммунальные услуги за октябрь и ноябрь, а жилищные — за ноябрь. Правда, в этом случае своих денег пришлось бы лишний месяц ждать ресурсникам. В любом случае срочность обернулась неразберихой. И в этом смысле сравнений с капремонтной коллизией уже не избежать.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

