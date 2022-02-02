Так что там с комиссией? В единую квитанцию ЖКХ для Петербурга готовятся вписать цифры

По данным «Фонтанки», губернатор Александр Беглов получил сообщение о том, что проект корпоративного договора между ВЦКП и «Петроэлектросбытом» разработан и в нем учтены все замечания причастных комитетов.
Это значит, что единый расчетный центр, которому предстоит печатать единую же квитанцию ЖКХ для Петербурга, будет по большей части принадлежать «Интер РАО», а не городу, и в совете директоров из 9 кресел у Смольного будет лишь 4. Все основные вопросы ПЭС обещал решать только при единодушном голосовании. Очевидно, в перечень этих вопросов войдет главный: сколько управляющие компании будут платить за услуги этого расчетного гиганта — и сколько заплатят жители напрямую.
Письмо на имя Беглова об учтенных замечаниях, по словам источников в энергетическим блоке, направил недавно назначенный «коммунальный» вице-губернатор Анатолий Повелий. Когда «Фонтанка» в последний раз писала о ситуации с объединением расчетных центров, замечаний еще было навалом, и адресовал их губернатор главе «Интер РАО». Разговор в октябрьском письме Беглова шел о докапитализации «Петроэлектросбыта» до уровня, который хотя бы выводил его в одну весовую категорию с ВЦКП, а также об управленческих гарантиях.
«Фонтанка» подробно описывала этот объединительный сюжет. Предполагается слияние городского АО «ВЦКП» (печатающего розовые квитанции) и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», входящего в структуру «Интер РАО» (изначально агент по сбору платежей за электроэнергию, но сейчас — расширяет сферу услуг). Дело не только в многомиллиардном обороте, но и в том, что запланированный Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ) буквально постучится в двери чуть ли не каждого петербуржца. О том, что концептуально решение принято, Смольный сообщил 17 января. Дополнительную остроту придают уже имеющиеся примеры сотрудничества — и соперничества — ВЦКП и «Петроэлектросбыта»: летние приключения с переносом капремонта из розовой квитанции в белую, миграция целых управляющих компаний от одного центра к другому, технические накладки при отображении задолженности по квитанциям ПЭС.
Профит для горожан — «единое окно для обслуживания», обещает «Интер РАО». В окне этом будут решаться вопросы не только поставки коммунальных ресурсов, но и бытового обслуживания: ремонт, уборка, установка оборудования. Предполагается, что житель сможет очно обратиться в любой офис ЕИРЦ вне зависимости от того, где он проживает. В перспективе это вообще может стать одним из элементов системы оказания госуслуг. Основание — поручение президента о цифровой трансформации ЖКХ (что точно приведет к сокращению штата).
Примерно тогда же, когда Беглов писал в «Интер РАО», по данным «Фонтанки», письмо Анатолию Повелию направил финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов, успевший уже с тех пор покинуть правительство. Разумеется, тогда перед ним не было еще окончательного проекта акционерного соглашения, он ориентировался на предложения «Петроэлектросбыта». И они ему не нравились, что, в общем, естественно для любого чиновника, которому предлагают отдать что-либо государственное кому-либо коммерческому.
Не нравилось распределение долей 51% на 49% в пользу «Интер РАО» в лице ПСК (эта установка сохранилась). Не нравилось, что партнер города предлагает кандидатуру гендиректора ЕИРЦ, а город обязан проголосовать за нее. Не нравилось, что из-за предполагаемой конвертации акций при объединении обесценится стоимость чистых активов ВЦКП, в который успели влить субсидиями более 700 млн рублей.
В целом Батанов настаивал, что надо закрепить за городом контрольный пакет акций и приоритетное право назначать кандидатов в директорские кресла, включая генеральное, а также право принимать решение о выплате дивидендов. Все это вкупе позволит сохранить бескомиссионный для населения прием платежей за коммуналку, как сейчас у ВЦКП, а значит, избежать пресловутой социальной напряженности.
По данным «Фонтанки», уже в середине декабря в Смольном прошло совещание, на котором некоторые позиции сменились. Нет, 51% у ПСК остался, как и большинство в совете директоров. Но, например, было решено, что соискателей на место гендиректора смогут предлагать обе стороны. Предварительно они будут утверждаться комитетом имущественных отношений, а назначаться — единогласным решением акционеров, принимающих участие в общем собрании. Коэффициент конвертации при присоединении решили установить на уровне «единица», в дивиденды отдавать половину прибыли. Самое главное — «проработать механизм, позволяющий принимать платежи от населения без комиссии».
Решили-то решили, но на данный момент часть пунктов так и не реализованы, говорит собеседник «Фонтанки» в коммунальном блоке. Это касается, например, докапитализации «Петроэлектросбыта» до 1,5 млрд рублей (чтобы совокупный уставной капитал ЕИРЦ составлял 3 млрд), она должна пройти до лета. Доложить к имеющимся 300 млн требуется 1,2 млрд, их там нет; по крайней мере, нет в уставном капитале, расчетного счета ПЭС мы не видим. Это не помешало уже провести оценку «Петроэлектросбыта», подтвердили и в Смольном, и в компании. Без этого лидерство при объединении было бы сложно обосновать, но после докапитализации компанию оценят еще раз.
Бескомиссионка — или, точнее, возможность ее применения — тоже в разработке. Это интересная история, ведь сейчас коммерческое предложение «Петроэлектросбыта», которое получают управляющие организации, принципиально другое. Оно включает несколько источников оплаты услуг расчетного центра. 1,9% платят жилищники только за биллинг, еще 1–3% — агентское вознаграждение; и традиционная 2-процентная комиссия с самого плательщика, конкретная ставка — это дело конкретного банка, через который проходит платеж. Если же в пакет услуг входит досудебная и судебная работа с должниками, все становится еще дороже, но эту практику ЕИРЦ вряд ли распространит на весь город.
«Фонтанка» писала о том, как это организовано у ВЦКП. По сути, за услуги по выставлению розовой квитанции платят управляющие организации (меньшую часть, порядка 0,5% от суммы счета) и ресурсники (2% от 60% суммы). Вторые — в общем-то, добровольно, они просто заинтересованы в скорости и правильности начислений. Но могут и отказаться — как сделала, например, ТГК-1. В этом случае платить за все начинает управляющая организация как формальный и единственный заказчик услуги, которая в квитанции зашита в строчку «управление многоквартирным домом». И платит — из тех денег, что ей перечисляют собственники жилья, других-то у жилищников нет. Если на минуту предположить, что коммерческая формула ПЭС воплотится и в рамках ЕИРЦ — это будет означать миллиардные экстрарасходы управляющих организаций; зато, видимо, снизится нагрузка на ресурсников.
Окончательные подписи не поставлены, и в такой ситуации задавать вопросы ответственным — заранее давать им шанс ответить «подождите, пока ничего не ясно». «Фонтанка» все же попробовала и по крайней мере установила, что сотрудничество Смольного и ПЭС существует не только на словах: ответы от обеих сторон пришли практически идентичные, иногда совпадение дословное. Будущие участники Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга дружно сообщили, что акционерное главенство ПЭС «не означает, что аналогичные [коммерческому предложению «Петроэлектросбыта»] условия будут выставлены всем при рассмотрении финансово-экономической модели».
Какую конкретно цену за биллинг будет платить управляющая организация вместо нынешних 0,5% и кто возьмет на себя (если возьмет) банковскую комиссию — пока не ясно. «Концепт, который будет реализован в ЕИРЦ Санкт-Петербурга, сейчас прорабатывается совместно с правительством Санкт-Петербурга. Для этого созданы рабочие группы. Проект находится на обсуждении, говорить о конкретных решениях пока преждевременно», — отвечает ПЭС. «Финансово-экономическая модель должна учитывать интересы всех заинтересованных (РСО, УО и население)», — не менее определенно комментирует Смольный.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»