Так что там с комиссией? В единую квитанцию ЖКХ для Петербурга готовятся вписать цифры

По данным «Фонтанки», губернатор Александр Беглов получил сообщение о том, что проект корпоративного договора между ВЦКП и «Петроэлектросбытом» разработан и в нем учтены все замечания причастных комитетов.

Это значит, что единый расчетный центр, которому предстоит печатать единую же квитанцию ЖКХ для Петербурга, будет по большей части принадлежать «Интер РАО», а не городу, и в совете директоров из 9 кресел у Смольного будет лишь 4. Все основные вопросы ПЭС обещал решать только при единодушном голосовании. Очевидно, в перечень этих вопросов войдет главный: сколько управляющие компании будут платить за услуги этого расчетного гиганта — и сколько заплатят жители напрямую.



Письмо на имя Беглова об учтенных замечаниях, по словам источников в энергетическим блоке, направил недавно назначенный «коммунальный» вице-губернатор Анатолий Повелий. Когда «Фонтанка» в последний раз писала о ситуации с объединением расчетных центров, замечаний еще было навалом, и адресовал их губернатор главе «Интер РАО». Разговор в октябрьском письме Беглова шел о докапитализации «Петроэлектросбыта» до уровня, который хотя бы выводил его в одну весовую категорию с ВЦКП, а также об управленческих гарантиях.



«Фонтанка» подробно описывала этот объединительный сюжет. Предполагается слияние городского АО «ВЦКП» (печатающего розовые квитанции) и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», входящего в структуру «Интер РАО» (изначально агент по сбору платежей за электроэнергию, но сейчас — расширяет сферу услуг). Дело не только в многомиллиардном обороте, но и в том, что запланированный Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ) буквально постучится в двери чуть ли не каждого петербуржца. О том, что концептуально решение принято, Смольный сообщил 17 января. Дополнительную остроту придают уже имеющиеся примеры сотрудничества — и соперничества — ВЦКП и «Петроэлектросбыта»: летние приключения с переносом капремонта из розовой квитанции в белую, миграция целых управляющих компаний от одного центра к другому, технические накладки при отображении задолженности по квитанциям ПЭС.



Профит для горожан — «единое окно для обслуживания», обещает «Интер РАО». В окне этом будут решаться вопросы не только поставки коммунальных ресурсов, но и бытового обслуживания: ремонт, уборка, установка оборудования. Предполагается, что житель сможет очно обратиться в любой офис ЕИРЦ вне зависимости от того, где он проживает. В перспективе это вообще может стать одним из элементов системы оказания госуслуг. Основание — поручение президента о цифровой трансформации ЖКХ (что точно приведет к сокращению штата).



Примерно тогда же, когда Беглов писал в «Интер РАО», по данным «Фонтанки», письмо Анатолию Повелию направил финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов, успевший уже с тех пор покинуть правительство. Разумеется, тогда перед ним не было еще окончательного проекта акционерного соглашения, он ориентировался на предложения «Петроэлектросбыта». И они ему не нравились, что, в общем, естественно для любого чиновника, которому предлагают отдать что-либо государственное кому-либо коммерческому.



Не нравилось распределение долей 51% на 49% в пользу «Интер РАО» в лице ПСК (эта установка сохранилась). Не нравилось, что партнер города предлагает кандидатуру гендиректора ЕИРЦ, а город обязан проголосовать за нее. Не нравилось, что из-за предполагаемой конвертации акций при объединении обесценится стоимость чистых активов ВЦКП, в который успели влить субсидиями более 700 млн рублей.