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    Названа предварительная причина пожара у аэропорта в Минеральных Водах

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    МЧС России

    Пожарные ликвидировали открытое горение возле аэропорта в Ставропольском крае. Предварительной причиной пожара называют нарушение при проведении работ.

    По предварительным данным, причиной возгорания на площади возле международного аэропорта в Минеральных Водах днем 17 мая могло стать нарушение правил проведения огневых работ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным МЧС России, загорелась кровля двухэтажного здания на территории автостоянки перед аэропортом.

    Фото: МЧС России
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    Огонь охватил 150 квадратных метров. Для тушения привлекли 55 пожарных и 10 единиц техники. В 16:12 МЧС Ставропольского края сообщило о ликвидации открытого горения. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

    Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что загорелось строящееся временное сооружение на привокзальной площади, не принадлежащее аэропорту. Сама воздушная гавань работает в штатном режиме.

    Фото: МЧС России

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