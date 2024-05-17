В Минеральных Водах огонь вспыхнул у здания терминала прилета аэропорта

В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала аэропорта, предположительно, при проведении строительных работ. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что горит сооружение на привокзальной площади аэропорта, на данный момент пожар локализован.
Данные онлайн-табло не подтверждают задержку или перенос рейсов в связи с пожаром. Аэропорт работает в штатном режиме, уточняет пресс-служба воздушной гавани. Площадь возгорания составляет 150 «квадратов», пишет ТАСС.