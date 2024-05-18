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    По Петербургу 18 мая будут ездить ретроавтомобили

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    18 мая в Петербурге состоится парад ретротранспорта, в котором примут участие более 320 исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, образцов спецтехники, автобусов, трамваев и троллейбусов из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Петрозаводска и других городов России.

    Фото: retroparade.ru
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    После парада технику можно будет рассмотреть и сфотографировать на Инженерной улице, Кленовой аллее, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Время работы выставки с 12:00 до 21:00.

    Троллейбусы стартуют раньше всех — в 09:30 с улицы Нахимова (от сквера Малые Гаванцы).

    Колонна автобусов, грузовых и специальных автомобилей, а также мотоциклов будет стартовать в течение часа — с 10:00 до 11:00 — от Морской набережной (участка от Мичманской улицы до площади Европы). Отсюда же в 11:00 начнут свое движение легковые автомобили — по расписанию они будут делать это в течение полутора часов.

    Ретротрамваи вольются в парад в полдень со Среднего проспекта Васильевского острова, д. 77.

    Фото: retroparade.ru

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