На этнофестиваль на берегу Финского залива под Приморском приехала полиция, чтобы посмотреть участникам в зрачки

Полицейские вернули с небес на землю гостей фестиваля этнической музыки Solar Systo Togathering, который второй день проходит на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти, недалеко от Приморска. Вечером 17 мая участников выборочно проверяют на наркотическое опьянение. Работает кинолог с собакой, пишет 47news.
Неожиданные гости в форме посетителей не порадовали. Один из посетителей посетовал, что ему с ходу заявили, что «у него зрачок в точку и он неадекватный». «А я ни сном ни духом, даже пива не пью», — заверил он издание и добавил, около десяти человек увезли на медосвидетельствование.
Связаться с организаторами мероприятия пока не удалось.