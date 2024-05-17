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    На этнофестиваль на берегу Финского залива под Приморском приехала полиция, чтобы посмотреть участникам в зрачки

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    Полицейские вернули с небес на землю гостей фестиваля этнической музыки Solar Systo Togathering, который второй день проходит на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти, недалеко от Приморска. Вечером 17 мая участников выборочно проверяют на наркотическое опьянение. Работает кинолог с собакой, пишет 47news.

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    Неожиданные гости в форме посетителей не порадовали. Один из посетителей посетовал, что ему с ходу заявили, что «у него зрачок в точку и он неадекватный». «А я ни сном ни духом, даже пива не пью», — заверил он издание и добавил, около десяти человек увезли на медосвидетельствование.

    Связаться с организаторами мероприятия пока не удалось.

    По информации на официальном сайте фестиваля, Solar Systo Togathering проходит с 2003 года. Указано, что организаторы не только приглашают музыкантов, но и проводят мастер-классы. Например, они предлагают обучение игры на пантамах, танцам, а также практику рисования «через погружения, ритуал и мудры». В так называемой «Здравнице» участники могут стать частью универсальной йоги, динамической медитации и гвоздестояния. Гостям обещали, что фестиваль пройдет «при любой погоде» с 16 по 20 мая.

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