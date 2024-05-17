Экспертиза: автобус, упавший в Мойку, был работоспособен

Техническая экспертиза показала, что автобус «Волгабас», который упал в Мойку 10 мая, был технически исправен. Ранее водитель говорил о проблеме с тормозами.



Как рассказали источники «Фонтанки» 17 мая, результаты исследований исключают версию водителя автобуса о неисправности тормозной системы. Экспертиза завершена, ее выводы приобщены к делу.

Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Погибли семь человек, спаслись водитель и один из пассажиров. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов), и дело по небезопасному оказанию услуг (арестован начальник автоколонны, который, как считает СК, не смог обеспечить водителю нормальный режим труда и отдыха). Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом.