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    Экспертиза: автобус, упавший в Мойку, был работоспособен

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    Техническая экспертиза показала, что автобус «Волгабас», который упал в Мойку 10 мая, был технически исправен. Ранее водитель говорил о проблеме с тормозами.

    Как рассказали источники «Фонтанки» 17 мая, результаты исследований исключают версию водителя автобуса о неисправности тормозной системы. Экспертиза завершена, ее выводы приобщены к делу.

    Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Погибли семь человек, спаслись водитель и один из пассажиров. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов), и дело по небезопасному оказанию услуг (арестован начальник автоколонны, который, как считает СК, не смог обеспечить водителю нормальный режим труда и отдыха). Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом.


    Водитель рассказал, что вышел на утреннюю смену спустя несколько часов после того, как приехал домой с вечерней. У первого автобуса, за руль которого он сел, был сломан поворотник, поэтому он повез его в ремонтный центр. Оттуда водитель вернулся в парк за другим автобусом, у которого, по его словам, сразу обнаружились проблемы с тормозами. Тем не менее он продолжил смену, ДТП случилось через четыре часа.

    «Фонтанка» публиковала разбор автоэксперта по видеозаписи из кабины автобуса, на которой видны действия водителя в последние секунды перед падением. Она отмечала недостаточную подготовку Курбонова.

    Подробнее о компании и маршруте, на котором случилась трагедия, читайте здесь.

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