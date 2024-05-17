Экспертиза: автобус, упавший в Мойку, был работоспособен

Техническая экспертиза показала, что автобус «Волгабас», который упал в Мойку 10 мая, был технически исправен. Ранее водитель говорил о проблеме с тормозами.
Как рассказали источники «Фонтанки» 17 мая, результаты исследований исключают версию водителя автобуса о неисправности тормозной системы. Экспертиза завершена, ее выводы приобщены к делу.
Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Погибли семь человек, спаслись водитель и один из пассажиров. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель,
Водитель рассказал, что вышел на утреннюю смену спустя несколько часов после того, как приехал домой с вечерней. У первого автобуса, за руль которого он сел, был сломан поворотник, поэтому он повез его в ремонтный центр. Оттуда водитель вернулся в парк за другим автобусом, у которого, по его словам, сразу обнаружились проблемы с тормозами. Тем не менее он продолжил смену, ДТП случилось через четыре часа.
«Фонтанка» публиковала разбор автоэксперта по видеозаписи из кабины автобуса, на которой видны действия водителя в последние секунды перед падением. Она отмечала недостаточную подготовку Курбонова.
Подробнее о компании и маршруте, на котором случилась трагедия, читайте здесь.