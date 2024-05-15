Тренер по безопасному вождению о роковой аварии

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





«Фонтанка» попросила Илону Накутис, тренера высшей категории и руководителя Центра водительских тренингов «Драйв Класс», проанализировать по видео траекторию движения автобуса до рокового падения в реку, а также запись с камеры, расположенной внутри салона, которая зафиксировала действия водителя по управлению машиной в критический момент.



Вокруг трагедии, которая произошла на Поцелуевом мосту в минувшие выходные, не утихают споры. Одни утверждают, что у автобуса, который рухнул в Мойку, заклинило рулевое колесо, другие, и сам водитель в том числе, уверяют, что у машины были неисправны тормоза. Вот что сказал по этому поводу эксперт.

«Фонтанка.ру»

«Думаю, сейчас сложно будет установить повреждения, которые возникли в системе тормозов, в рулевом управлении автобуса, потому что сначала он врезается в якорь, потом ударяется о бордюр, пробивает решетку и падает, достаточно сильный должен быть удар, поскольку масса автобуса большая. Но непонятное начинается не в момент, когда автобус врезается во встречный автомобиль на Поцелуевом мосту, а когда он вываливается из предыдущего поворота и перескакивает через левый поребрик, потом выруливает по прямой и только потом начинает поворачивать направо. То есть создается впечатление, что ему было никак не повернуть. Он едет прямо — что, он маршрута не знает, или что?



«Фонтанка.ру»

Посмотрела внимательно видео [как водитель управляет автобусом]. Это, конечно, катастрофа, потому что у человека вообще руки не работают, он, как водитель, не умеет ими пользоваться. Судя по его посадке и постановке рук, о технике руления и точности поворота руля и необходимой скорости его вращения даже речи быть не может. У него правая рука всегда выше лежит (лежит!!!) на руле, а левая внизу болтается. Вообще в принципе отсутствует понимание, что такое навык работы руками. При таком «хвате» рулевого колеса водитель не получает точной информации о том, где у него колеса, на какой угол они повернуты, он руками шлепает, а не управляет. Знаете, это как ослом управлять, когда ты пьян и сказал ему: «Домой»! — он сам едет.



В самом начале видео водитель уходит влево, через бордюр. Бытует мнение, что после удара о якорь у него заклинило рулевое — не согласна! Он потом пытается проехать вперед, и это у него получается, так как он выравнивает колеса прямо и только потом поворачивает их направо и выходит в лоб встречным. То есть, выходя из предыдущего поворота влево, то, что мы не видим, он не успевает вывернуть колеса обратно. Такое случается, когда скорость входа в поворот высокая, а руки не успевают вернуть руль, так как тело стремится в противоположную сторону. Масса большая и скорость тоже. Тут многозадачность — рулить «выруливая», осознавать происходящее, быстро принимать решения, видеть, как едет во встречку — это же страшно, и страх блокирует. На все команды, которые нужно было мозгу дать, объема не хватило. Он не успевает. А руки больше похожи на ситуацию «заяц и барабан». И тормоз не нажал.



И ужасно стоят камеры — для разбора полетов их нужно ставить так, чтобы было видно органы управления, что водитель делает руками, что он делает ногами. А они смотрят на человека — что толку с этого? То есть мы не понимаем, что он делает вообще.

Вывод здесь только один: управление пассажирскими перевозками, и перевозками в принципе, то есть везде, что касается жизни и здоровья людей, которые зависят от перевозчиков, в обязательном порядке должны выполнять люди, которые двигаются по правилам дорожного движения и обладающие специальными навыками. Нужно выделять деньги на повышение квалификации водителей. Стране жизненно необходимы учебные (не гоночные) полигоны и квалифицированный тренерско-преподавательский состав. Водители [общественного транспорта] должны заниматься специальным профессиональным повышением квалификации ежегодно, как это существует во всем мире. То что я увидела — этот водитель не очень умеет управлять автобусом.



Существующие курсы повышения квалификации для водителей пассажирских перевозок — 20 часов, из которых практических занятий там, по-моему, 3 часа, все остальное — болтология, которая не дает никаких навыков водителю в повышении квалификации, в том числе при критической ситуации. Никакие автопилоты не спасут ситуацию на городских улицах ещё очень долгие годы.

Наказывать нужно не только начальника автопарка, но и тех, кто выдал лицензию этому транспортному предприятию, которое не может проконтролировать и проанализировать уровень квалификации водителей.



Почему не проходят проверку транспортные предприятия — пассажирские перевозчики? Это жизни людей. Здесь нужно всю систему поднимать на уши и менять, должна быть реформа, в том числе она должна коснуться автошкол, которые выдают эти удостоверения, принимают этих людей на обучение. И, соответственно, какие экзамены они сдают — реально непонятно.То есть навыков у людей по перевозке ноль. И к обучению таких водителей допускать не инструкторов автошкол! А ведь программы подготовки существуют. И тренеры-преподаватели тоже есть, но они не нужны сейчас стране.



Программами повышения квалификации водителей очень серьезно занималась кафедра автомобильного спорта, прикладных и экстремальных видов спорта Московской академии физической культуры, в частности Эрнест Сергеевич Цыганков. У него, как в букваре, прописана техника постановки рук, работа на автодроме с пониманием опрокидываний и поворотов, маневров, построения траекторий, торможения и всего, что с этим связано. Только после подготовки на специальных учебных полигонах, а не на гоночных трассах, может идти дальнейшая подготовка для движения в городском и загородном режиме, там есть специальные программы подготовки, которые позволяют сохранять безопасность вокруг транспортного средства, и контроля, обучающие вовремя реагировать на эти ситуации. Но у нас об этом заботятся только на конференциях и на бумаге.



Обидно, что существуют программы, продуманные профессорскими головами, и давно прописанные, кровью буквально, правила, но никто их принимать категорически не хочет. Видимо, потому что большие затраты, доход мизерный. А то, что люди гибнут и мы теряем трудовые ресурсы, никто об этом не задумывается».

